La industria de las telecomunicaciones, piedra angular de la conectividad global, ha estado experimentando un renacimiento tecnológico durante algún tiempo, impulsada por innovaciones como 5G, IoT, computación en la nube e IA. Como resultado, las redes se han vuelto cada vez más difíciles de administrar. Existe la necesidad de automatización para manejar tareas rutinarias, monitorear el estado de la red y responder a problemas en tiempo real. Sin embargo, es posible que los conjuntos de habilidades existentes dentro de los proveedores de servicios de comunicación (CSP) no se alineen con las demandas cambiantes de este ámbito dinámico. Para tener éxito en la era moderna, los CSP necesitan equipos versátiles, incluidos científicos de datos para la interpretación y las operaciones de datos, desarrolladores de software para la automatización a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) de proveedores e ingenieros de garantía de servicios para diseñar bucles cerrados que garanticen la confiabilidad del servicio.

Si bien los CSP cierran la brecha al crear equipos con experiencia diversa, también se benefician simultáneamente de avances significativos en una tendencia paralela. Los lenguajes de programación han evolucionado hacia paradigmas de código bajo/sin código y, con la aparición de la IA generativa, estamos en un punto en el que los modelos fundacionales pueden generar código formal basado en descripciones de las tareas en lenguaje natural. Esto dio una nueva perspectiva al concepto de redes basadas en la intención (IBN), donde los administradores humanos expresan objetivos de red de alto nivel en lenguaje natural conocidos como "intenciones" y que estas intenciones humanas se traducen automáticamente en políticas y configuraciones de red. IBN tiene el potencial de mejorar la gestión de la red y podría convertirse en un punto de inflexión para abordar la brecha de talento dentro de las empresas de telecomunicaciones. Dando un paso más allá, las redes autónomas (AN) prometen utilizar intenciones como entradas para autoconfigurarse, autooptimizarse y autocorregirse de forma autónoma a medida que evolucionan sus condiciones.

Si bien podemos imaginar un futuro brillante tanto para IBN como para AN, existen preocupaciones persistentes sobre su viabilidad y aplicaciones de programas, incluida la expresión de intenciones, la traducción precisa a la configuración de red, la transparencia del sistema y la complejidad, entre otras. En este blog, nos adentramos en las áreas donde su aplicación práctica tiene potencial y analizamos los desafíos que pueden encontrar en el camino.