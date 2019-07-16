¿Qué es una plataforma de integración híbrida (HIP)?

Los líderes empresariales buscan constantemente nuevas formas de transformar sus organizaciones mediante el uso de tecnología y datos para impulsar la innovación y los resultados empresariales. Pero antes de que pueda pensar en obtener insights o crear experiencias del cliente, primero debe conectar y estandarizar todos los datos en todo su ámbito de aplicación.
Desde sistemas on premises establecidos hasta aplicaciones de software como servicio (SaaS) recientemente adoptadas, la integración es un paso crítico, pero cada vez más complicado, hacia la transformación del negocio.
En los últimos años, la demanda de nuevas integraciones ha superado con creces la capacidad que la mayoría de las empresas pueden manejar. Los enfoques de integración tradicionales simplemente no pueden mantenerse al día con las solicitudes. Reducir el costo por integración es esencial para crear un modelo flexible y escalable para la integración.
Nadie puede permitirse el lujo de pausar su negocio o eliminar y reemplazar toda su infraestructura. En cambio, las empresas buscan formas de optimizar los procesos, dispersar conjuntos de habilidades entre una gama más amplia de personas, reestructurar su arquitectura de integración y utilizar nuevas tecnologías para hacer que la integración sea más simple y eficiente. La adopción de una estrategia de integración ágil ayuda a gestionar estos cambios en las personas, los procesos y la arquitectura. Y, a medida que las empresas buscan opciones de tecnología para integración optimizada, las plataformas de integración híbrida (HIP) son cada vez más frecuentes.
Según Ovum, una plataforma de integración híbrida es "un conjunto cohesivo de productos de software de integración (middleware) que permite a los usuarios desarrollar, asegurar y gobernar los flujos de integración que conectan diversas aplicaciones, sistemas, servicios y almacenes de datos, así como permitir la creación/composición rápida de API y la gestión del ciclo de vida para cumplir con los requisitos de una variedad de casos de uso de integración híbrida".
En otras palabras, una plataforma de integración híbrida debe proporcionar a las organizaciones todas las herramientas que necesitan para simplificar y facilitar la integración de datos y aplicaciones en cualquier entorno on premises y multinube. Con los silos de datos desglosados, las empresas tienen una oportunidad increíble de convertir sus datos en insights procesables, lo que les permite tomar mejores decisiones más rápido.
Los equipos de integración de hoy necesitan acceso a una combinación de herramientas que les permita equilibrar los estilos de integración tradicionales y modernos. Al evaluar plataformas de integración híbrida, estas son las capacidades más importantes que debe evaluar.
Ser capaz de enviar, compartir, transmitir y sincronizar archivos grandes de manera confiable y a altas velocidades es crítico para proporcionar los tipos de respuestas en tiempo real a los datos que las organizaciones modernas están buscando.
Hasta hace poco, las plataformas de integración híbrida se consideraban principalmente como algo que las organizaciones necesitaban construir reuniendo capacidades clave de herramientas existentes (como software de gestión de API, iPaaS y soluciones ESB) de una variedad de proveedores en un sistema cohesivo.
Sin embargo, este puede ser un proceso costoso y engorroso, y a menudo conduce a un resultado final que no cumple con todos los requisitos. Algunas características o capacidades se duplicarán en las ofertas de múltiples proveedores, mientras que otras capacidades de integración modernas, como la transmisión de eventos o la transferencia de datos de alta velocidad, quedarán fuera.
En su lugar, las empresas deben considerar soluciones completas, como IBM® Cloud Pak for Integration, que combinan todas las capacidades necesarias para los estilos de integración tradicionales y modernos en una plataforma unificada y en contenedores. Características como el inicio de sesión único, el registro común, el seguimiento, un repositorio de activos y un panel unificado ayudan a reunir todas las capacidades y hacer que los flujos de trabajo de integración sean más eficientes.
Al utilizar un enfoque de integración ágil combinado con una sólida plataforma de integración híbrida, las organizaciones pueden dotar a sus equipos de todo lo que necesitan para acelerar las nuevas integraciones y reducir los costos. Si se hace bien, las organizaciones podrán continuar utilizando su infraestructura existente y sus estilos de integración tradicionales, al tiempo que introducen nuevas habilidades, endpoints, casos de uso y modelos de despliegue a su propio ritmo.
Una plataforma de integración híbrida debería permitir una mayor colaboración, democratización y reutilización de activos a través de características como repositorios de activos, ayudando a los equipos de integración a construir y respaldar el volumen de integraciones que requieren las iniciativas de transformación digital.
¿Le interesa obtener más información sobre las plataformas de integración híbrida y las capacidades, características y requisitos clave que debe tener en cuenta al evaluarlas?
