¿Qué es una plataforma de integración híbrida (HIP)?

Hasta hace poco, las plataformas de integración híbrida se consideraban principalmente como algo que las organizaciones necesitaban construir reuniendo capacidades clave de herramientas existentes (como software de gestión de API, iPaaS y soluciones ESB) de una variedad de proveedores en un sistema cohesivo.

Sin embargo, este puede ser un proceso costoso y engorroso, y a menudo conduce a un resultado final que no cumple con todos los requisitos. Algunas características o capacidades se duplicarán en las ofertas de múltiples proveedores, mientras que otras capacidades de integración modernas, como la transmisión de eventos o la transferencia de datos de alta velocidad, quedarán fuera.

En su lugar, las empresas deben considerar soluciones completas, como IBM® Cloud Pak for Integration, que combinan todas las capacidades necesarias para los estilos de integración tradicionales y modernos en una plataforma unificada y en contenedores. Características como el inicio de sesión único, el registro común, el seguimiento, un repositorio de activos y un panel unificado ayudan a reunir todas las capacidades y hacer que los flujos de trabajo de integración sean más eficientes.