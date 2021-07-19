Como alguien interesado en inmobiliaria e infraestructura sustentables, es posible que haya encontrado el término "GRESB" y se pregunte: ¿exactamente qué es GRESB? En este artículo, explicaremos los aspectos clave que debe saber sobre GRESB y por qué sus informes son una herramienta importante para trabajar hacia un futuro sostenible para el sector inmobiliario.
GRESB es una organización que produce puntos de referencia reconocidos internacionalmente para rastrear el rendimiento ambiental, social y de gobernanza (ESG) de inmobiliaria comercial e infraestructura.
Los participantes en las evaluaciones de GRESB envían datos a nivel de activos relacionados con los indicadores ESG. A cambio, reciben inteligencia empresarial detallada de su rendimiento comparativo con el de sus pares, así como acciones sugeridas que pueden tomar para mejorar su rendimiento de sustentabilidad y comunicarse mejor sobre el tema con los inversionistas. Los inversionistas utilizan los puntos de referencia de la industria y las herramientas analíticas de GRESB para evaluar el rendimiento de ESG de sus carteras, interactuar con los administradores de propiedades y cumplir con las obligaciones de informes ESG cada vez más exigentes.
Cuando la organización se lanzó en 2009, GRESB era un acrónimo de "Global Real Estate Sustainability Benchmark". Sin embargo, en 2015, la organización amplió sus intereses más allá de la inmobiliaria sustentable, hacia el rendimiento ESG de la infraestructura, incluidas carreteras, ferrocarriles, distribución de electricidad y sistemas de comunicación. Para reflejar sus nuevos intereses más amplios, GRESB adoptó la palabra como su nombre y ya no la usa como acrónimo.
En 2021, más de 1200 sociedades inmobiliarias, fideicomisos de inversión inmobiliarios (REIT) y fondos participaron en el punto de referencia inmobiliario, y más de 120 inversionistas emplearon los datos de GRESB para mantener informados sobre sus inversiones y tomar decisiones relacionadas con el rendimiento ESG de su cartera. El valor de los activos cubiertos por GRESB en 2021 fue de más de 5.3 billones de dólares.
Cada vez más, los inversionistas en bienes inmobiliarios comerciales buscan datos ESG para evaluar nuevas inversiones. Si es una empresa inmobiliaria o un operador de infraestructura, la puntuación de GRESB le ofrece la oportunidad de mostrar la calidad de sus activos. Por lo tanto, le conviene familiarizarse con las clasificaciones y evaluaciones de GRESB.
GRESB publica encuestas a los operadores inmobiliarios cada año. A través de estas encuestas, recopilan datos sobre la gestión de edificios, el rendimiento, el riesgo climático y la participación de los stakeholders, y validan estos datos a través de un proceso de varias etapas. Luego, GRESB utiliza esto para crear sus puntos de referencia de la industria, que se publican externamente y se distribuyen ampliamente.
Hay 2 evaluaciones complementarias de GRESB: una evaluación de fondos y una evaluación de activos. Están diseñadas para ser completadas por fondos de infraestructura y empresas de cartera, respectivamente. Ambas evaluaciones abordan los principales aspectos del rendimiento ESG en inmobiliaria, según lo considerado por los inversionistas Están alineados con estándares de informes de sustentabilidad reconocidos internacionalmente, como los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (PRI), la Global Reporting Initiative (GRI) y el Acuerdo de París.
La evaluación se basa en un conjunto de indicadores ESG en los componentes de gestión, rendimiento y desarrollo. El componente de gestión analiza el liderazgo y la estrategia, las políticas, la gestión de riesgos y la participación de los stakeholders. El componente de rendimiento mide el rendimiento ESG de la entidad a partir de datos a nivel de activo, y el componente de desarrollo se ocupa del diseño, la construcción y la renovación de edificios, y los esfuerzos del operador para abordar las preocupaciones ESG durante estos procesos.
En las encuestas, se pide a los participantes que informen sobre la certificación de energía, GEI, residuos, agua y edificios a nivel de activo. Los temas de los indicadores incluyen datos e infraestructura social, transporte, servicios ambientales, servicios públicos de red y la generación de energía renovable. Todos los datos de activo enviados son confidenciales y solo se utilizarán para validar el informe de cartera más amplio.
Hay pautas disponibles que explican la intención de cada indicador, los requisitos de respuesta, la información de puntuación y las explicaciones de la terminología utilizada. Por una tarifa adicional, GRESB también ofrece una verificación de respuesta opcional después del envío, que implica una revisión detallada de las respuestas y una llamada de una hora del equipo de validación para analizar cualquier consulta o inquietud.
Con base en los datos recopilados, GRESB produce anualmente cuatro puntos de referencia de la industria ESG: el punto de referencia inmobiliario, el punto de referencia de desarrollo inmobiliario, el punto de referencia de fondos de infraestructura y el punto de referencia de activos de infraestructura. La reciente introducción del punto de referencia de desarrollo ofrece a los participantes con proyectos y actividades de desarrollo una mejor comprensión de su rendimiento ESG. Todos los participantes en las evaluaciones se califican con respecto a los puntos de referencia relevantes.
Los operadores inmobiliarios recibirán puntuaciones generales relacionadas con su rendimiento, incluidas GRESB Ratings y GRESB Scores, y también tendrán la opción de comprar un informe de punto de referencia completo. En esto, pueden esperar un análisis detallado a nivel de activos e indicadores de su desempeño ESG actual, e inteligencia sobre su desempeño en comparación con sus pares (operadores con una ubicación, sector y tipo de inversión similares a los suyos).
GRESB también proporciona a las empresas acciones sugeridas para mejorar su posición ESG, y fomenta un diálogo sobre ESG entre empresas, gerentes e inversionistas. Además de una plataforma para interactuar con los administradores de propiedades, los inversionistas reciben acceso a datos ESG y documentos de divulgación en toda su cartera de inversiones. Pueden utilizar la infraestructura de ESG proporcionada por GRESB para evaluar y comparar el rendimiento de sus activos inmobiliarios.
La evaluación inmobiliaria de GRESB requiere que los participantes informen datos ESG a nivel de activo. Para responder al componente de rendimiento de la evaluación GRESB, las empresas deben recopilar datos a nivel de activo, como la participación de stakeholders, la certificación de edificios ecológicos y la categorización automática de activos.
Los sistemas de gestión de datos y elaboración de informes de sustentabilidad alineados con GRESB, como Envizi, pueden ayudar a las empresas a extraer, compilar y gestionar los datos de energía, emisiones, residuos y agua necesarios para la hoja de cálculo de datos de nivel de activos de GRESB.
En 2021, GRESB introdujo una nueva metodología de estimación, y muchas organizaciones tuvieron dificultades para determinar si los datos que informaban cumplían con los estrictos nuevos requisitos de presentación de informes. Para apoyar a las organizaciones a través de este cambio, Envizi lanzó una nueva característica en 2022 para ayudar a evaluar la calidad de los datos de acuerdo con la metodología de estimación establecida en la Guía de referencia inmobiliaria GRESB 2022. Las preguntas actualizadas también están disponibles para capturar datos actualizados de activos, incluidas certificaciones de edificios, medidas de eficiencia y características de informes.
Tener un sistema de informes ESG preciso que se mantenga al día con estos cambios en los requisitos de informes de GRESB puede acelerar y simplificar significativamente el proceso de presentación de una evaluación de GRESB.
GRESB es una organización que proporciona evaluaciones ESG y puntos de referencia de sustentabilidad para inmobiliaria e infraestructura. Son reconocidos mundialmente e impulsados por inversionistas.
Formalmente, GRESB significaba Global Real Estate Sustainability Benchmark. Sin embargo, esto se aplicaba cuando la organización comenzó en 2009 y se centró principalmente en inmobiliaria. A medida que evolucionaron y se ramificaron en infraestructura, GRESB se alejó del acrónimo y ahora es simplemente el nombre de su empresa.
Las evaluaciones GRESB recopilan datos sobre las mejores prácticas de sustentabilidad para empresas de infraestructura e inmobiliarias en todo el mundo. Los operadores envían datos a través de un portal en línea seguro, respondiendo preguntas relacionadas con la gestión de edificios, los indicadores de rendimiento y el uso de energía en todos sus activos. Luego, GRESB valida estos datos y proporciona al operador una puntuación de punto de referencia de su posición frente a sus pares de las industrias.
El ciclo de evaluación inmobiliaria de GRESB se extiende desde el 1 de abril hasta el 1 de julio de cada año. Este es un ciclo fijo, y no se aceptarán presentaciones de evaluación fuera de estas fechas. Los resultados se ponen a disposición de los participantes el 1 de septiembre, y luego hay un período de revisión de un mes, durante el cual los participantes pueden enviar solicitudes de revisión a GRESB. Los resultados finales se publican el 1 de octubre.
Una estrella verde GRESB es un galardón otorgado a las empresas inmobiliarias que logran una puntuación de más del 50 % en los criterios de evaluación pertinentes de tres categorías: gestión, rendimiento y desarrollo. La estrella verde solo está disponible para los participantes inmobiliarios, no para la infraestructura, y se basa en el rendimiento absoluto.
En noviembre de 2021, GRESB anunció el establecimiento de la GRESB Foundation (enlace externo a ibm.com), una organización sin fines de lucro que posee y rige de forma independiente los estándares GRESB. La nueva estructura de gobernanza incluye comités de estándares, grupos de recursos de expertos y grupos de trabajo para apoyar el mayor crecimiento en los mercados existentes y emergentes.
