¿Qué es GRESB?

GRESB publica encuestas a los operadores inmobiliarios cada año. A través de estas encuestas, recopilan datos sobre la gestión de edificios, el rendimiento, el riesgo climático y la participación de los stakeholders, y validan estos datos a través de un proceso de varias etapas. Luego, GRESB utiliza esto para crear sus puntos de referencia de la industria, que se publican externamente y se distribuyen ampliamente.

Hay 2 evaluaciones complementarias de GRESB: una evaluación de fondos y una evaluación de activos. Están diseñadas para ser completadas por fondos de infraestructura y empresas de cartera, respectivamente. Ambas evaluaciones abordan los principales aspectos del rendimiento ESG en inmobiliaria, según lo considerado por los inversionistas Están alineados con estándares de informes de sustentabilidad reconocidos internacionalmente, como los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (PRI), la Global Reporting Initiative (GRI) y el Acuerdo de París.

La evaluación se basa en un conjunto de indicadores ESG en los componentes de gestión, rendimiento y desarrollo. El componente de gestión analiza el liderazgo y la estrategia, las políticas, la gestión de riesgos y la participación de los stakeholders. El componente de rendimiento mide el rendimiento ESG de la entidad a partir de datos a nivel de activo, y el componente de desarrollo se ocupa del diseño, la construcción y la renovación de edificios, y los esfuerzos del operador para abordar las preocupaciones ESG durante estos procesos.

En las encuestas, se pide a los participantes que informen sobre la certificación de energía, GEI, residuos, agua y edificios a nivel de activo. Los temas de los indicadores incluyen datos e infraestructura social, transporte, servicios ambientales, servicios públicos de red y la generación de energía renovable. Todos los datos de activo enviados son confidenciales y solo se utilizarán para validar el informe de cartera más amplio.

Hay pautas disponibles que explican la intención de cada indicador, los requisitos de respuesta, la información de puntuación y las explicaciones de la terminología utilizada. Por una tarifa adicional, GRESB también ofrece una verificación de respuesta opcional después del envío, que implica una revisión detallada de las respuestas y una llamada de una hora del equipo de validación para analizar cualquier consulta o inquietud.