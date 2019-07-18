Bóveda de almacenamiento: el auge y caída del disquete

Para 2025, se espera que los datos en todo el mundo crezcan a 175 zettabytes. Traducción: 175 billones de gigabytes. Es una cifra asombrosa desde cualquier punto de vista, y probablemente inconcebible en 1967, cuando un equipo de ingenieros de IBM liderado por David L. Noble comenzó a trabajar en un proyecto que cambiaría para siempre el mundo de la informática.
Por contexto, 1967 fue el mismo año en que los Beatles lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El dispositivo tecnológico más popular entre los consumidores era una radio portátil que tardaba 14 horas en recargarse. Las nubes eran para la lluvia, no para los datos. Y la gente todavía usaba tarjetas perforadas de papel para enviar información a las computadoras. Noble y su equipo se propusieron crear algo que pudiera hacer el trabajo de miles de tarjetas perforadas.
Los primeros disquetes eran gigantes de 8 pulgadas que eran difíciles de manejar y almacenar porque se ensuciaban fácilmente. Noble y su equipo abordaron este problema desarrollando envolturas delgadas y duraderas con un elemento que limpiaba el polvo del disco. Y así nació el disquete tal como lo conocemos. A lo largo de los años, el disquete se redujo de las 8 pulgadas originales, a 5 ¼ pulgadas y a 3 ½ pulgadas.
En 1977, cuando se lanzó el Apple II con dos unidades de disquete de 5 ¼ pulgadas, fue un gran avance para el consumidor. Las empresas podrían escribir software y sistemas operativos y distribuirlos fácilmente por correo o en tiendas. La computadora personal era cada vez más accesible y fácil de usar. Los disquetes hicieron que la información fuera portátil: los documentos se podían guardar en un disquete y abrir en otra computadora, y las personas podían compartir esos disquetes entre sí. Los disquetes continuaron disfrutando del cálido resplandor del foco hasta el nuevo milenio.
“El disquete proporcionó la primera forma realmente sencilla de transferir archivos”, afirma Roger Kasten, director mundial de habilitación técnica de almacenamiento y SDI Flash de IBM Systems. “En los años 80 y 90, a menudo dependíamos de 'sneaker-net' para transferir datos entre computadoras. Todo lo que tenía que hacerse era poner los datos en un disquete, acercarse a un colega o amigo, entregar el disquete y permitir que esa persona copiara los datos en su sistema”.
Luego, en 2011, cesó toda la fabricación de disquetes.
“A principios de la década de 2000, apareció la unidad USB”, dice Kasten, “Durante los siguientes años, eliminó en gran medida el disquete como un dispositivo de transferencia de datos barato y fácil”.
El disquete tradicional solo contenía alrededor de un megabyte de información. Eso es minúsculo para los estándares actuales. Pero recuerde: en 1967 la gente todavía usaba tarjetas perforadas de papel para enviar información a las computadoras. El disquete hizo el trabajo de miles de estas tarjetas. Más importante aún, generó una innovación que cambió la forma en que vemos el almacenamiento hoy en día.
“Avanzando rápidamente hasta 2019, vemos que los servicios de almacenamiento en la nube sustituyeron en gran medida a las memorias USB como método preferido de transferencia de datos”, dice Kasten, “y la inminente llegada de la tecnología 5G significa que estamos a punto de ver cómo la nube tendrá un papel aún mayor en las transferencias de datos”.
La tecnología siempre avanza, y el retroceso de hoy puede conducir a la innovación del mañana.
