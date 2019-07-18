Bóveda de almacenamiento: el auge y caída del disquete

En 1977, cuando se lanzó el Apple II con dos unidades de disquete de 5 ¼ pulgadas, fue un gran avance para el consumidor. Las empresas podrían escribir software y sistemas operativos y distribuirlos fácilmente por correo o en tiendas. La computadora personal era cada vez más accesible y fácil de usar. Los disquetes hicieron que la información fuera portátil: los documentos se podían guardar en un disquete y abrir en otra computadora, y las personas podían compartir esos disquetes entre sí. Los disquetes continuaron disfrutando del cálido resplandor del foco hasta el nuevo milenio.

“El disquete proporcionó la primera forma realmente sencilla de transferir archivos”, afirma Roger Kasten, director mundial de habilitación técnica de almacenamiento y SDI Flash de IBM Systems. “En los años 80 y 90, a menudo dependíamos de 'sneaker-net' para transferir datos entre computadoras. Todo lo que tenía que hacerse era poner los datos en un disquete, acercarse a un colega o amigo, entregar el disquete y permitir que esa persona copiara los datos en su sistema”.

Luego, en 2011, cesó toda la fabricación de disquetes.

“A principios de la década de 2000, apareció la unidad USB”, dice Kasten, “Durante los siguientes años, eliminó en gran medida el disquete como un dispositivo de transferencia de datos barato y fácil”.