¿Qué son las ESRS?

Las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad, o ESRS, son los estándares que las empresas de la UE, incluidas las subsidiarias de la UE que califican de empresas no pertenecientes a la UE, deben cumplir como parte de los requisitos de divulgación dictados por la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD).
En 2022, el Grupo Asesor Europeo de Información Financiera (EFRAG) publicó su primer conjunto de ESRS. En diciembre de 2023, los ESRS se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea y la Comisión Europea los aceptó como jurídicamente vinculantes.
Los ESRS cubren una amplia gama de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, incluidos el cambio climático, la biodiversidad y los derechos humanos. Proporcionan información a los inversores sobre el impacto de sustentabilidad de las empresas en las que invierten. Las normas tienen en cuenta los requisitos del International Sustainability Standards Board (ISSB) y el contenido de la Global Reporting Initiative (GRI) para respaldar la interoperabilidad entre la Unión Europea (UE) y las normas globales de sustentabilidad, y para evitar la doble presentación innecesaria de informes por parte de las empresas.
El ESRS detalla las métricas y respuestas que las empresas, o emprendimientos, deben proporcionar en su declaración de sustentabilidad para alinearse con los requisitos de divulgación de CSRD. El cumplimiento de la CSRD se introducirá gradualmente desde 2024 hasta 2029, y se basa principalmente en el legado de la Directiva de Información No Financiera (NFRD) o en el tamaño de la empresa.
El marco ESRS abarca dos estándares transversales y diez estándares temáticos, que abarcan 160 requisitos de divulgación, cada uno con sus propios puntos de datos y requisitos de aplicación.
Los estándares transversales incluyen ESRS 1: Requisitos generales y ESRS 2: Divulgaciones generales. Estos se consideran obligatorios para todas las organizaciones que presentan informes según los ESRS, independientemente de su evaluación de materialidad (el proceso de determinar qué divulgaciones son importantes para un compromiso).
La ESRS 1 incluye la infraestructura para la sustentabilidad, las convenciones de redacción, los términos clave y los requisitos previos generales para crear y presentar información relacionada con la sustentabilidad. Si bien no hay divulgaciones específicas que deban realizarse en virtud de esta norma, estas directrices establecen los requisitos que las empresas deben cumplir para la presentación de informes de otras secciones.
La ESRS 1 también describe el proceso que deben seguir las empresas para llevar a cabo su evaluación de materialidad; y cómo determinar qué divulgaciones específicas son relevantes para su negocio y operaciones.
La ESRS 2 establece los requisitos de divulgación de la información que las organizaciones deben proporcionar a nivel general en todos los temas materiales de sustentabilidad de las ESRS en áreas amplias, como la gobernanza, la estrategia y el riesgo. Esta divulgación establece requisitos mínimos de divulgación con respecto a políticas, acciones, métricas y objetivos.
Los 10 estándares temáticos se dividen en tres secciones (medio ambiente, social y gobernanza) y corresponden a temas específicos de sustentabilidad, mejor entendidos como dominios de sustentabilidad que podrían verse afectados por las actividades comerciales de una empresa.
Entorno:
Social:
Gobernanza
Todos los ESRS (estándares transversales y estándares temáticos) están organizados en requisitos de divulgación específicos que definen la información que las empresas deben divulgar y reportar.
Cada requisito de divulgación se compone de diferentes párrafos que contienen puntos de datos que desglosan la divulgación en elementos detallados. Hay más de mil puntos de datos en total, lo que ayuda a proporcionar una comprensión granular de la información que se solicita en los DR.
Los requisitos de aplicación ofrecen pautas detalladas sobre cómo cumplir con requisitos de divulgación y puntos de datos específicos. Los requisitos de aplicación tienen la misma autoridad que otras secciones de los ESRS y proporcionan instrucciones esenciales para el cumplimiento.
Ninguno de los estándares temáticos (o sus requisitos de divulgación y puntos de datos relacionados) es obligatorio. Las empresas toman una determinación de a cuál responder en función de su evaluación de materialidad,un proceso para determinar qué estándares y divulgaciones son importantes para la organización.
La presentación de informes ante la CSRD se basa en el concepto de doble materialidad. Las organizaciones deben divulgar información sobre cómo sus actividades comerciales afectan al planeta y a su gente (lo que se denomina materialidad del impacto), y cómo sus objetivos, medidas y riesgos de sustentabilidad afectan el estado financiero de la empresa (lo que se denomina materialidad financiera).
Por ejemplo, además de exigir a las organizaciones que informen sobre su consumo de energía y los costos respectivos, la CSRD exige que informen sobre los parámetros de emisiones que detallen cómo repercute ese consumo de energía en el medio ambiente, los objetivos para reducir ese impacto e información sobre cómo afectará a las finanzas de la organización la consecución de esos objetivos.
Si una empresa desea excluir un requisito de divulgación o un punto de datos, debe explicar la decisión con referencia específica a los resultados de su evaluación de materialidad. El EFRAG está desarrollando actualmente orientación adicional sobre cómo las empresas pueden realizar sus evaluaciones de doble materialidad.
Además de las normas sectoriales independientes redactadas en las ESRS, el EFRAG tiene la tarea de desarrollar información que las empresas deben divulgar en función de su sector de actividad.
En febrero de 2024, el Parlamento Europeo acordó posponer dos años el plazo para adoptar las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad (ESRS) específicas del sector. Se espera que las ESRS específicas del sector se publiquen en junio de 2026, lo que no afecta las fechas de vigencia de la CSRD.
Con dos estándares transversales, 10 estándares temáticos y más de 1000 puntos de datos, las empresas que buscan informar según las ESRS se enfrentan a un desafío de datos. Esto se ve agravado por el hecho de que los datos ESG son más diversos y se mantienen en sistemas más dispares que otras formas de datos corporativos, como los datos financieros. Localizar, capturar y gestionar los datos de ESG para la divulgación de ESRS es una tarea seria y requiere un compromiso de stakeholders diversos y tecnología adecuada para su propósito.
Puede encontrar actualizaciones sobre los requisitos de informes ESRS en el sitio web de EFRAG, que incluye guías de implementación y una sección de preguntas frecuentes.
