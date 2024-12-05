¿Qué son las ESRS?

Los estándares transversales incluyen ESRS 1: Requisitos generales y ESRS 2: Divulgaciones generales. Estos se consideran obligatorios para todas las organizaciones que presentan informes según los ESRS, independientemente de su evaluación de materialidad (el proceso de determinar qué divulgaciones son importantes para un compromiso).

La ESRS 1 incluye la infraestructura para la sustentabilidad, las convenciones de redacción, los términos clave y los requisitos previos generales para crear y presentar información relacionada con la sustentabilidad. Si bien no hay divulgaciones específicas que deban realizarse en virtud de esta norma, estas directrices establecen los requisitos que las empresas deben cumplir para la presentación de informes de otras secciones.

La ESRS 1 también describe el proceso que deben seguir las empresas para llevar a cabo su evaluación de materialidad; y cómo determinar qué divulgaciones específicas son relevantes para su negocio y operaciones.

La ESRS 2 establece los requisitos de divulgación de la información que las organizaciones deben proporcionar a nivel general en todos los temas materiales de sustentabilidad de las ESRS en áreas amplias, como la gobernanza, la estrategia y el riesgo. Esta divulgación establece requisitos mínimos de divulgación con respecto a políticas, acciones, métricas y objetivos.