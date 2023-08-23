Tipos de instancias AWS EC2: desafíos y mejores prácticas para alojar sus aplicaciones en AWS

Ahora que comprende los desafíos más comunes de elegir la mejor instancia EC2, estas son algunas de las mejores prácticas que alentamos a nuestros clientes y socios a seguir.

1. Comprenda su carga de trabajo

El primer paso y el más importante para seleccionar el tipo de instancia EC2 adecuado es comprender su carga de trabajo. Cada aplicación tiene diferentes requisitos en cuanto a CPU, memoria, red y almacenamiento, y es esencial saber qué necesita su aplicación para funcionar correctamente.

Por ejemplo, si está ejecutando una aplicación de base de datos, es posible que necesite una gran cantidad de RAM para manejar las consultas de manera eficiente. Por otro lado, si ejecuta una aplicación intensiva en computación, puede que necesite una CPU de alto rendimiento.

Para comprender mejor su carga de trabajo, puede utilizar herramientas como AWS CloudWatch o soluciones de monitoreo de terceros para recopilar datos sobre la utilización de recursos. Estos datos se pueden utilizar para determinar el tipo de instancia óptimo para su aplicación.

2. Considere la CPU

La CPU es uno de los componentes más críticos de una instancia EC2, ya que determina la potencia de procesamiento de la instancia. Si su aplicación requiere un alto rendimiento de CPU, debe buscar un tipo de instancia que tenga un mayor recuento de CPU y velocidad de reloj.

AWS ofrece una variedad de tipos de instancias optimizadas para CPU (enlace externo a ibm.com), como las familias C5, M5 y R5, que están diseñadas para cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento. Estas características tienen los procesadores AWS Graviton3 (enlace externo a ibm.com) personalizados de última generación (actualizaciones significativas de Graviton2) y están optimizadas para aplicaciones que requieren una alta utilización de la CPU. Sin embargo, si su aplicación no requiere un alto rendimiento de la CPU, puede optar por un tipo de instancia más económico sin GPU y con un menor recuento de CPU, como la familia T3.

3. Considere la memoria

La memoria es otro componente crítico de una instancia EC2, ya que determina la cantidad de datos que la instancia puede procesar a la vez. Si su aplicación requiere mucha memoria, debe buscar un tipo de instancia que tenga una mayor capacidad de memoria.

Sin embargo, si su aplicación no requiere mucha memoria, puede optar por un tipo de instancia más barata que tenga una menor capacidad de memoria, como la familia T3.

AWS ofrece una variedad de tipos de instancias optimizadas para memoria (enlace externo a ibm.com), como las familias X1, R4 y z1d, que están diseñadas para cargas de trabajo con uso intensivo de memoria. Estas instancias cuentan con grandes cantidades de memoria y están optimizadas para aplicaciones que requieren una alta utilización de memoria, como las bases de datos en memoria.

4. Considere la red

La red es otro componente crítico de una instancia EC2, ya que determina cómo se pueden transferir los datos rápidos hacia y desde la instancia. Si su aplicación requiere un alto rendimiento de red, debe buscar un tipo de instancia que tenga un mayor ancho de banda de red.

AWS ofrece una variedad de tipos de instancias optimizadas para la red, como C5n y las familias HPC de cómputo de alto rendimiento, que están diseñadas para cargas de trabajo intensivas en la red. Estas instancias cuentan con interfaces de red de alta velocidad y están optimizadas para aplicaciones que requieren una alta utilización de la red.

Sin embargo, si su aplicación no requiere un alto rendimiento de red, puede optar por un tipo de instancia más barata que tenga un ancho de banda de red menor, como la familia T3.

5. Considera el almacenamiento

El almacenamiento es el componente crítico final de una instancia EC2, ya que determina la cantidad de datos que se pueden almacenar en la instancia. Si su aplicación requiere mucho almacenamiento, debe buscar un tipo de instancia que tenga una mayor capacidad de almacenamiento (Elastic Block Store o EBS). Sin embargo, proceda con precaución: el almacenamiento también se encuentra entre los recursos en la nube más costosos y puede generar fácilmente gastos innecesarios a través de volúmenes de EBS inactivos y no conectados.

AWS ofrece una variedad de tipos de instancias optimizadas para almacenamiento, como las familias I3 y D2, que están diseñadas para cargas de trabajo de almacenamiento intensivo. Estas instancias tienen grandes cantidades de almacenamiento SSD y almacenamiento local y están optimizadas para aplicación que requieren un alto rendimiento de IOPS.

Sin embargo, si su aplicación no requiere mucho almacenamiento, puede optar por un tipo de instancia más barata que tenga una menor capacidad de almacenamiento basada en HDD, como la familia T3.

6. Considere el modelo de precios

AWS ofrece varios modelos de precios para las instancias EC2, incluidas las instancias bajo demanda, instancias reservadas e instancias puntuales. Cada modelo tiene sus propias ventajas y desventajas, y es esencial elegir el que mejor se adapte a su carga de trabajo y presupuesto.

Las instancias bajo demanda tienen un precio por hora y no requieren ningún compromiso inicial. Son más adecuadas para cargas de trabajo que tienen demanda variable o proyectos a corto plazo.

Las instancias reservadas ofrecen un descuento significativo en la tarifa por hora a cambio de un pago inicial único. Son más adecuadas para cargas de trabajo con un uso previsible y que requieren compromiso a largo plazo.

Las instancias puntuales le permiten ofertar por la capacidad de EC2 no utilizada y pueden proporcionar importantes ahorros de costos. Sin embargo, son más adecuadas para cargas de trabajo que pueden manejar interrupciones y tienen tiempos de inicio y finalización flexibles.

7. Pruebe y optimice

Una vez que haya seleccionado un tipo de instancia EC2, es esencial probar y optimizar su aplicación para garantizar que se ejecute de manera eficiente. Puede utilizar herramientas como AWS CloudWatch o IBM Instana para monitorear el rendimiento de su aplicación e identificar cualquier cuello de botella o área de mejora.