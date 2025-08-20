¿Qué es Django?

Haga que la administración de bases de datos sea más similar a Python

Iniciar un proyecto de Django permite crear todo el modelo de datos de la aplicación en Python sin tener que utilizar SQL. Por medio de un correlacionador relacional de objetos (ORM), Django convierte la estructura de base de datos tradicional en clases de Python para facilitar su funcionamiento dentro de un entorno completamente Python. Django-MySQL admite el tipo de datos JSON y funciones relacionadas.

En Django, las tablas de su base de datos se convierten en clases de Python. Las aplicaciones web acceden y gestionan datos a través de modelos Django. Los campos de la base de datos simplemente se convierten en atributos de clase. Si está familiarizado con la definición de atributo de clase en Python, puede diseñar y gestionar fácilmente una base de datos Django.

Django Web Framework ofrece un acceso directo a la integración completa con la base de datos de su aplicación. Proporciona funcionalidad CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar), HttpResponse y secuencias de comandos entre sitios, proporciona funcionalidades de gestión de usuarios, facilita características de administración de software y más. Importa los paquetes, se conecta a su base de datos y luego vuelve a trabajar desarrollando las partes de su aplicación que hacen que su producto sea único.

Cree páginas dinámicas con plantillas

Debido a que Django está diseñado para usarse en el desarrollo de aplicaciones web, necesita una forma de crear fácilmente HTML dinámico que muestre los datos únicos de su usuario. La aplicación Django produce ese HTML dinámico con un motor de plantillas incorporado llamado lenguaje de plantillas Django (DTL).

Una plantilla HTML permite a los desarrolladores de Django combinar elementos estáticos (incluidos elementos de diseño como colores, logotipos o texto) con datos (como nombres de usuario o ubicaciones) para crear una nueva página web sobre la marcha. Con model-view-controller (MVC), si desea que su aplicación salude a un usuario por su nombre cuando inicie sesión, puede crear una plantilla que muestre el texto estático ("Bienvenido al sitio, X") y luego usar un marcador de posición dinámico para mostrar automáticamente el nombre del usuario de su base de datos. Cuando la página se renderiza, combinará los elementos dinámicos con los estáticos para crear una experiencia de usuario perfecta.

Mejore la seguridad

Al responder, "¿Qué es Django?", Debemos hablar sobre las funcionalidades especiales que ofrece Django para la seguridad. Las aplicaciones web son objetivos frecuentes de los hackers, especialmente las aplicaciones que almacenan información de inicio de sesión del usuario o datos financieros. Django ofrece funciones para ayudar a proteger su aplicación y sus usuarios.

Uno de los mayores riesgos para los sitios que aceptan datos ingresados por el usuario es que un usuario malintencionado inyecte un código con sus datos que puede tener un efecto desastroso en su sistema. Para protegerse contra ataques como estos, las plantillas de Django escapan automáticamente los caracteres HTML comunes en cualquier campo ingresado por el usuario. Por ejemplo, automáticamente convierte “<” en “<” para dificultar la inyección de código malicioso en su programa. Django protege de la inyección SQL de una manera similar, reinterpretando comandos no autorizados para que los usuarios no puedan colarse su propio código en su base de datos.

Los desarrolladores web también pueden contar con las API de Django para usar automáticamente la protección de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) para insertar tokens secretos específicos del usuario en las solicitudes POST. Como resultado, los desarrolladores web pueden evitar que los usuarios malintencionados dupliquen otras solicitudes POST para hacerse pasar por usuarios autorizados.

La protección de Django va más allá de sus características de seguridad explícitas: los esfuerzos de seguridad se ven reforzados por la amplia experiencia y conocimientos de la base de usuarios de Django. Si crea toda su aplicación web desde cero, corre el riesgo de introducir accidentalmente una vulnerabilidad de seguridad en su módulo. Los paquetes de Django se utilizan ampliamente, son de código abierto y están bien revisados por los desarrolladores web, por lo que puede estar más seguro de que protegerán sus datos.