La estructura web Django es una estructura de código abierto sin costo que acelera el desarrollo de las aplicaciones web que se crean en el lenguaje de programación Python.
Django, que se pronuncia "Jango" y que lleva el nombre del famoso guitarrista de jazz Django Reinhardt, es una estructura de código abierto sin costo que se lanzó al público por primera vez en 2005. Django facilita "un desarrollo rápido y un diseño limpio y pragmático". La estructura web Django, implementada en un servidor web, puede ayudar a los desarrolladores a producir rápidamente una interfaz web escalable, segura y con muchas funciones.
Comenzar con la estructura web Django es una forma más eficiente de crear una aplicación web que comenzar desde cero, lo que requiere crear el backend, las API, javascript y mapas del sitio. Con la estructura web Django, los desarrolladores web pueden centrarse en crear una aplicación única y beneficiarse de una mayor flexibilidad que el uso de una herramienta de desarrollo web.
¿Necesita más información para descubrir qué es Django y cómo se usa? ¿Desea adquirir experiencia práctica trabajando con una aplicación web creada con la estructura web Django? IBM ofrece un tutorial paso a paso para usar servicios de IBM Cloud para realizar un seguimiento de la actividad y supervisar el estado de una aplicación de Kubernetes basada en Python, escrita utilizando la estructura web Django y ejecutándose en IBM Cloud.
Con todas las estructuras web de Python que hay disponibles, ¿por qué elegir Django? Puede que no sea el más fácil de usar y ciertamente no es el más nuevo. Sin embargo, la estructura web Django sí puede ser la mejor opción a la hora de crear una aplicación web que incluye scripts entre sitios y con previsión de manejar un gran número de usuarios o un conjunto complejo de características, como la conectividad API o la autenticación de usuario. Según la cantidad de proyectos en GitHub, también es muy popular.
Cualquier persona que domine el lenguaje de programación Python y su sintaxis debería poder iniciar un proyecto con la estructura web Django para crear una aplicación web. (Nota: si bien la mayor parte del núcleo de Django es Python, las aplicaciones de contribución admin y gis contienen código JavaScript). Sin embargo, los desarrolladores de Django de nivel intermedio a avanzado pueden sacar un mayor partido de los modelos de Django, que son características más sofisticadas.
La estructura web Django se ha utilizado durante más de una década y ha sido probado y mejorado exhaustivamente por una comunidad muy activa. Tiene incluso una organización sin ánimo de lucro, la Django Software Foundation, que promueve, apoya y desarrolla la estructura web Django. La mayor cualidad de Django es su gran número de características: con más de 10,000 paquetes, la estructura de Django abarca prácticamente cualquier acción que necesite que haga una aplicación web. Los paquetes incluyen API, sistemas de gestión de contenido, autenticación de usuarios, validación de formularios y protección mediante CAPTCHA.
La estructura web Django cuenta con una base de usuarios solidaria y dedicada, llena de desarrolladores de Django con talento que ofrecen voluntariamente su tiempo y experiencia para desarrollar, mejorar y revisar la Django Software Foundation. Puede aprovechar este compromiso por medio de los paquetes bien diseñados que están disponibles para cualquier usuario que compile con Django.
Haga que la administración de bases de datos sea más similar a Python
Iniciar un proyecto de Django permite crear todo el modelo de datos de la aplicación en Python sin tener que utilizar SQL. Por medio de un correlacionador relacional de objetos (ORM), Django convierte la estructura de base de datos tradicional en clases de Python para facilitar su funcionamiento dentro de un entorno completamente Python. Django-MySQL admite el tipo de datos JSON y funciones relacionadas.
En Django, las tablas de su base de datos se convierten en clases de Python. Las aplicaciones web acceden y gestionan datos a través de modelos Django. Los campos de la base de datos simplemente se convierten en atributos de clase. Si está familiarizado con la definición de atributo de clase en Python, puede diseñar y gestionar fácilmente una base de datos Django.
Django Web Framework ofrece un acceso directo a la integración completa con la base de datos de su aplicación. Proporciona funcionalidad CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar), HttpResponse y secuencias de comandos entre sitios, proporciona funcionalidades de gestión de usuarios, facilita características de administración de software y más. Importa los paquetes, se conecta a su base de datos y luego vuelve a trabajar desarrollando las partes de su aplicación que hacen que su producto sea único.
Cree páginas dinámicas con plantillas
Debido a que Django está diseñado para usarse en el desarrollo de aplicaciones web, necesita una forma de crear fácilmente HTML dinámico que muestre los datos únicos de su usuario. La aplicación Django produce ese HTML dinámico con un motor de plantillas incorporado llamado lenguaje de plantillas Django (DTL).
Una plantilla HTML permite a los desarrolladores de Django combinar elementos estáticos (incluidos elementos de diseño como colores, logotipos o texto) con datos (como nombres de usuario o ubicaciones) para crear una nueva página web sobre la marcha. Con model-view-controller (MVC), si desea que su aplicación salude a un usuario por su nombre cuando inicie sesión, puede crear una plantilla que muestre el texto estático ("Bienvenido al sitio, X") y luego usar un marcador de posición dinámico para mostrar automáticamente el nombre del usuario de su base de datos. Cuando la página se renderiza, combinará los elementos dinámicos con los estáticos para crear una experiencia de usuario perfecta.
Mejore la seguridad
Al responder, "¿Qué es Django?", Debemos hablar sobre las funcionalidades especiales que ofrece Django para la seguridad. Las aplicaciones web son objetivos frecuentes de los hackers, especialmente las aplicaciones que almacenan información de inicio de sesión del usuario o datos financieros. Django ofrece funciones para ayudar a proteger su aplicación y sus usuarios.
Uno de los mayores riesgos para los sitios que aceptan datos ingresados por el usuario es que un usuario malintencionado inyecte un código con sus datos que puede tener un efecto desastroso en su sistema. Para protegerse contra ataques como estos, las plantillas de Django escapan automáticamente los caracteres HTML comunes en cualquier campo ingresado por el usuario. Por ejemplo, automáticamente convierte “<” en “<” para dificultar la inyección de código malicioso en su programa. Django protege de la inyección SQL de una manera similar, reinterpretando comandos no autorizados para que los usuarios no puedan colarse su propio código en su base de datos.
Los desarrolladores web también pueden contar con las API de Django para usar automáticamente la protección de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) para insertar tokens secretos específicos del usuario en las solicitudes POST. Como resultado, los desarrolladores web pueden evitar que los usuarios malintencionados dupliquen otras solicitudes POST para hacerse pasar por usuarios autorizados.
La protección de Django va más allá de sus características de seguridad explícitas: los esfuerzos de seguridad se ven reforzados por la amplia experiencia y conocimientos de la base de usuarios de Django. Si crea toda su aplicación web desde cero, corre el riesgo de introducir accidentalmente una vulnerabilidad de seguridad en su módulo. Los paquetes de Django se utilizan ampliamente, son de código abierto y están bien revisados por los desarrolladores web, por lo que puede estar más seguro de que protegerán sus datos.
Uno de los mayores desafíos en el desarrollo web es la escalabilidad. Su aplicación debe manejar exactamente la cantidad de conexiones activas que se requieren en un momento dado. Si las conexiones superan lo estimado, los usuarios experimentarán retrasos y tiempo de inactividad. Si la estimación es demasiado moderada, acabará pagando por ancho de banda y servidores web que no esté utilizando. Necesita una aplicación que pueda crecer a medida que aumenten sus usuarios.
La estructura web Django facilita la escala. Debido a que una aplicación de Django puede administrar sus sesiones de usuario, puede agregar más instancias de su aplicación y transferir la experiencia del usuario entre las instancias sin perder datos. Muchos desarrolladores de proyectos de Django también usan un administrador de caché como Varnish para precargar los elementos estáticos del sitio para los usuarios.
Deberá configurar cuidadosamente el administrador de caché para evitar almacenar en caché accidentalmente todo su sitio, incluidos los elementos dinámicos. Una caché mal configurada también podría llevar a compartir datos de un usuario a otro. Puede evitar el exceso de almacenamiento en caché utilizando la estructura de caché nativa (pero limitada) de Django junto con un administrador de caché externo para liberar recursos de rendimiento y, al mismo tiempo, ser selectivo en lo que está almacenado.
Al responder la pregunta "¿Qué es Django?", una respuesta es que es una estructura web altamente escalable. ¿Qué tan escalable es? Instagram y Disqus se encuentran entre los sitios más grandes que utilizan Django para dar soporte a las enormes bases de usuarios.
IBM Cloud with Red Hat ofrece seguridad líder en el mercado, escalabilidad empresarial e innovación abierta para aprovechar todo el potencial de la nube y la IA.
IBM Cloud es una plataforma de nube de lote completo, con más de 170 productos y servicios que incluyen datos, contenedores, IA, IoT y blockchain.Utilice su infraestructura existente, incluso el borde u otras nubes públicas, con servicios de IBM Cloud, API, políticas de acceso, controles de seguridad y conformidad con IBM Cloud Satellite.