Genere confianza en la banca con el linaje de datos

La confianza es la piedra angular sobre la que se construye la industria bancaria. Cuando los consumidores pierden la confianza en la capacidad de un banco para gestionar el riesgo, el sistema deja de funcionar. Hemos visto lo que sigue—crisis financieras, rescates, destrucción de capital y pérdidas de empleos. En pocas palabras, los consumidores confían en los bancos para mantener su dinero seguro y devolverlo cuando se lo soliciten.
Pero también hay confianza en el lado empresarial. Los bancos y sus empleados confían en sus modelos de riesgo para ayudar a garantizar que el banco mantenga la liquidez incluso en los peores momentos. Esta confianza depende de la comprensión de los datos que informan los modelos de riesgo: ¿de dónde provienen, dónde se utilizan y cuáles son los efectos dominó de un cambio?
Hoy en día, los grandes bancos están implementando soluciones de gobernanza de datos para optimizar el descubrimiento de datos, garantizar la calidad de los activos y gestionar la privacidad de datos. Además, los bancos deben cumplir con las regulaciones de la industria, como BCBS 239, que se centran en mejorar las capacidades de agregación de datos de riesgo y de informes de riesgo de los bancos. Para ayudar a cumplir con las normas, estas organizaciones deben verificar la precisión e integridad de los elementos de datos utilizados en los modelos de riesgo. Esto puede garantizar que las decisiones tomadas sean confiables y de alta calidad.
Antes de que un banco pueda comenzar el proceso de certificación de un modelo de riesgo, primero debe comprender qué datos se están utilizando y cómo cambian a medida que pasan de una base de datos a un modelo.
El linaje de datos, el proceso de seguimiento del flujo de datos a lo largo del tiempo desde el origen hasta el destino dentro de un pipeline de datos, es esencial para comprender el ciclo de vida completo de los datos y garantizar el cumplimiento normativo. El valor del linaje de datos se aplica en todas las industrias, pero hay tres enfoques clave cuando se considera para casos de uso bancario:
Las soluciones de linaje de datos ayudan a los bancos a mapear el movimiento de datos desde los sistemas de origen y las bases de datos a través de los canales de procesamiento y transformación hasta el uso final en modelos o informes de riesgo. Con una visión precisa de todo el sistema, los bancos pueden rastrear más fácilmente problemas como datos faltantes o incoherentes.
Con una solución de linaje automatizada, los bancos pueden auditar sus procesos y completar el análisis de impacto para identificar posibles infracciones de cumplimiento antes de que se conviertan en un problema al ofrecer una visión integral de los datos. Este nivel de visibilidad también ayuda a garantizar que los cambios realizados a lo largo del tiempo no introduzcan nuevos riesgos en la organización, puede facilitar que los bancos se mantengan dentro de las pautas regulatorias y ayuda a garantizar que los bancos puedan responder rápidamente a las cambiantes necesidades comerciales.
Una solución automatizada de linaje de datos permite a los bancos mantener un alto nivel de precisión en sus informes de gestión de riesgos sin la necesidad de rastrear manualmente el código fuente. Esto es crucial para ayudar a cumplir con los principios regulatorios, como los descritos en BCBS 239, que requieren que los bancos generen datos de riesgo de manera precisa y oportuna.
Las soluciones de linaje de datos proporcionan a los bancos las herramientas y la tecnología para garantizar el cumplimiento, mantener la confianza en los datos y mejorar sus modelos de riesgo. Al comprender el flujo de datos en toda la organización, los bancos pueden estar más seguros de que están informando con precisión sobre los riesgos. Este nivel de transparencia es esencial para mantener la confianza del consumidor en las instituciones bancarias de todo el mundo.
Para ayudar a los clientes a beneficiarse del linaje de datos, recomendamos IBM Cloud Pak for Data por varias razones. Los ingenieros de datos pueden escanear las conexiones de datos en IBM Cloud Pak for Data para recuperar automáticamente un linaje técnico completo y una vista resumida, incluyendo información sobre la calidad de los datos y los metadatos empresariales para obtener contexto adicional. Los usuarios pueden capturar el linaje de datos de forma coherente y precisa mediante el escaneo automatizado de tecnologías de terceros, como bases de datos, trabajos ETL y herramientas de BI, utilizando el linaje de Datos en Watson Knowledge Catalog, que se incluye en IBM Cloud Pak for Data.
En pocas palabras, con las capacidades de linaje de datos de Cloud Pak for Data, cada operación—ya sea en una base de datos, integración o herramienta de análisis—se somete a ingeniería inversa para crear un mapa que cuente la historia desde la fuente de datos hasta la aplicación final, proporcionando el linaje técnico profundo que necesitan los ingenieros de datos, el control de versiones histórico para ver los cambios a lo largo del tiempo y el contexto empresarial para que cualquier usuario pueda comprender rápidamente el recorrido de los datos utilizados en un informe de riesgos.
