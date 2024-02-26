En los negocios, cada decisión contribuye al resultado final. Es por eso que el análisis de impacto es crucial: predice las consecuencias de una decisión. ¿Cómo afectará una decisión a los clientes? ¿Los stakeholders? ¿Las ventas?

El linaje de datos ayuda durante estas investigaciones. Debido a que el linaje crea un entorno en el que se puede confiar en los informes y los datos, los equipos pueden tomar decisiones más informadas. El linaje de datos proporciona esa fiabilidad, y más.

Un área de análisis de impacto que a menudo se pasa por alto es la resiliencia de TI. Este punto ciego se hizo evidente en marzo de 2021 cuando CNA Financial se vio afectada por un ataque de ransomware que causó una interrupción generalizada de la red. El correo electrónico de la empresa fue pirateado, los consumidores entraron en pánico y CNA Financial se vio obligada a pagar un rescate récord de 40 millones de dólares. Aquí es donde se necesita un análisis de impacto respaldado por el linaje. Si tiene una experiencia de amenaza, querrá estar preparado para combatirla y saber exactamente cuánto de su negocio se verá afectado.

La resiliencia de TI también se ve amenazada por desastres naturales, errores de los usuarios, fallos en la infraestructura, transiciones a la nube y otros factores. De hecho, el 76 % de las organizaciones experimentaron un incidente durante los últimos dos años que requirió un plan de recuperación ante desastres de TI.

La mayoría de las organizaciones tienen dificultades con el análisis de impacto, ya que requiere recursos significativos cuando se realiza manualmente. Pero con el linaje automatizado de Manta, las organizaciones financieras han visto un aumento de hasta el 40 % en la productividad de los equipos de ingeniería después de adoptar el linaje.