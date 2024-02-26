La industria de servicios financieros lleva más de una década modernizando su gobernanza de datos. Pero a medida que nos acercamos a la recesión económica global, la necesidad de una gobernanza de primer nivel se volvió cada vez más urgente. ¿Cómo pueden los bancos, cooperativas de crédito y asesores financieros mantenerse al día con las exigentes regulaciones mientras luchan contra presupuestos restringidos y una mayor rotación de empleados?
La respuesta es el linaje de datos. Hemos recopilado seis razones clave por las que las organizaciones financieras están recurriendo a plataformas de linaje como Manta para obtener el control de sus datos.
En los negocios, cada decisión contribuye al resultado final. Es por eso que el análisis de impacto es crucial: predice las consecuencias de una decisión. ¿Cómo afectará una decisión a los clientes? ¿Los stakeholders? ¿Las ventas?
El linaje de datos ayuda durante estas investigaciones. Debido a que el linaje crea un entorno en el que se puede confiar en los informes y los datos, los equipos pueden tomar decisiones más informadas. El linaje de datos proporciona esa fiabilidad, y más.
Un área de análisis de impacto que a menudo se pasa por alto es la resiliencia de TI. Este punto ciego se hizo evidente en marzo de 2021 cuando CNA Financial se vio afectada por un ataque de ransomware que causó una interrupción generalizada de la red. El correo electrónico de la empresa fue pirateado, los consumidores entraron en pánico y CNA Financial se vio obligada a pagar un rescate récord de 40 millones de dólares. Aquí es donde se necesita un análisis de impacto respaldado por el linaje. Si tiene una experiencia de amenaza, querrá estar preparado para combatirla y saber exactamente cuánto de su negocio se verá afectado.
La resiliencia de TI también se ve amenazada por desastres naturales, errores de los usuarios, fallos en la infraestructura, transiciones a la nube y otros factores. De hecho, el 76 % de las organizaciones experimentaron un incidente durante los últimos dos años que requirió un plan de recuperación ante desastres de TI.
La mayoría de las organizaciones tienen dificultades con el análisis de impacto, ya que requiere recursos significativos cuando se realiza manualmente. Pero con el linaje automatizado de Manta, las organizaciones financieras han visto un aumento de hasta el 40 % en la productividad de los equipos de ingeniería después de adoptar el linaje.
Como se ha mencionado anteriormente, existen innumerables amenazas para los resultados financieros de su organización. Ya sea que se trate de un ataque exitoso de ransomware o de una migración a la nube mal planificada, detectar el problema antes de que pueda causar estragos siempre es menos costoso.
Por eso es tan importante la observabilidad del pipeline de datos. No solo protege a su organización, sino también a sus clientes que le confían su dinero.
El linaje de datos amplía el alcance de la observabilidad de los datos para incluir el procesamiento de datos o los pipelines de datos, además de los datos en sí. Con esta observabilidad ampliada, los incidentes se pueden prevenir en la fase de diseño o identificar en la fase de implementación y prueba para reducir los costos de mantenimiento y lograr una mayor productividad.
Los clientes de Manta que han creado un linaje completo han podido rastrear los problemas relacionados con los datos hasta la fuente un 90 % más rápido en comparación con su enfoque manual anterior. Esto significa que los equipos responsables de sistemas particulares pueden arreglar cualquier problema en cuestión de minutos, según la investigación de Manta.
El espacio financiero está altamente regulado. Las instituciones deben cumplir con regulaciones como Basilea III, SOC 2, FACT, BSA/AML y CECL.
Todas estas regulaciones requieren un seguimiento preciso de los datos. Su organización debe ser capaz de responder:
El linaje de datos le ayuda a responder estas preguntas mediante la creación de visualizaciones muy detalladas de sus flujos de datos. Puede utilizar estos informes para rastrear e informar con precisión sus datos para garantizar el cumplimiento normativo.
McKinsey predice que 8 USD de cada 10 USD destinados al alojamiento de TI se destinarán a la nube para 2024. En el ámbito financiero, el 40 % de los bancos y el 41 % de las cooperativas de crédito ya han desplegado tecnologías en la nube.
Sin embargo, si alguna vez ha participado en la migración de un sistema de datos, sabrá lo complejo que es el proceso. Se espera que se desperdicien aproximadamente 100 000 millones de dólares en financiamiento en la nube en los próximos tres años, y la mayoría de las compañías citan los costos de la migración como un gran obstáculo para adoptar la nube. El proceso es muy complejo (y costoso) porque cada sistema consta de miles o millones de partes interconectadas, y es imposible migrar todo en un solo paso.
Dividir el sistema en fragmentos más pequeños de objetos (informes, tablas, flujos de trabajo, etc.) puede hacerlo más manejable, pero plantea otro desafío: cómo migrar una parte sin romper otra. ¿Cómo se sabe qué piezas se pueden agrupar para minimizar el número de dependencias externas?
Con el linaje de datos, se mapea cada objeto del sistema migrado y se documentan las dependencias. Los clientes de Manta han utilizado el linaje de datos para completar sus proyectos de migración un 40 % más rápido con un 30 % menos de recursos.
Los ingenieros de datos, desarrolladores y científicos de datos continúan desempeñando funciones de rápido crecimiento y difíciles de cumplir en tecnología. La escasez de talento en ingeniería de datos ha pasado de ser un problema a una crisis, agravada por la creciente complejidad de los sistemas de datos. Lo último que desea es sobrecargar continuamente a sus valiosos ingenieros de datos con tareas rutinarias, manuales (y frustrantes) como perseguir incidentes de datos, evaluar los impactos de los cambios planificados o responder las mismas preguntas sobre los orígenes de los registros de datos una y otra vez.
El linaje de datos puede ayudar a automatizar tareas rutinarias y habilitar el autoservicio siempre que sea posible, lo que permite a los científicos de datos y otros stakeholders recuperar información actualizada sobre el linaje de datos y el origen de los datos por su cuenta, siempre que la necesiten. Un mapa detallado de linaje de datos también permite una incorporación más rápida de ingenieros de datos para integrar a ingenieros nuevos o con menos experiencia en el rol sin afectar la estabilidad y la fiabilidad del entorno de datos.
La gobernanza de datos no es nueva, especialmente en el mundo financiero. El Comité de Basilea publicó el BCBS 239 ya en 2013. La regulación tenía como objetivo fortalecer las capacidades de agregación y reporte de datos relacionados con riesgos de los bancos, aumentando la confianza en los datos.
Los desarrolladores de informes, científicos de datos y ciudadanos de datos necesitan datos en los que puedan confiar para una toma de decisiones precisa, oportuna y segura. Pero en el complejo entorno de datos actual, se trata de servidores e infraestructura dispersos, lo que da como resultado fuentes de datos dispares e innumerables dependencias de datos. Necesita una visión general completa de todas sus fuentes de datos para ver cómo se mueven a través de su organización, comprender todos los puntos de contacto y cómo interactúan entre sí. Solo puede confiar completamente en sus datos cuando tiene una comprensión completa de ellos.
El linaje de datos proporciona una visión general completa de todos sus flujos de datos, orígenes, transformaciones y dependencias. Garantizará la precisión de los informes, verá cómo se han obtenido los cálculos cruciales y ganará confianza en su marco y estrategia de gestión de datos.
Manta ha ayudado a docenas de clientes en el espacio financiero a darse cuenta de los beneficios del linaje de datos. Aportamos inteligencia a la gestión de metadatos al ofrecer una solución automatizada que le ayuda a impulsar la productividad, ganar confianza en sus datos y acelerar la transformación digital.
La plataforma Manta incluye características únicas para aprovechar al máximo su linaje, con más de 40 escáneres listos para usar y totalmente automatizados. Además, Manta funciona junto con los catálogos de datos más populares; nuestra plataforma se integra con catálogos como Collibra, Informatica, Alation y más.
No espere más. Descubra hoy los beneficios del linaje de datos automatizado.
