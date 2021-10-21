Impulsando la industria financiera con pagos transfronterizos de código abierto

Los servicios financieros, los pagos y la optimización de procesos ineficientes están en nuestra sangre. Por lo tanto, no es de extrañar que mi colega y colaborador de este artículo, Nitin Gaur y su equipo, abordaran lo impensable hace cuatro años al construir una red de pagos global que aborda las remesas y los pagos interbancarios.



Por si eso no fuera suficiente reto, el equipo también lo diseñó para cumplir con los diversos requisitos normativos y de cumplimiento con operaciones de pago robustas, con el objetivo de romper con todas las mentalidades convencionales para ser más abiertos y transparentes.

La pandemia ha obligado a muchas empresas e industrias a reevaluar sus estrategias, clientes y equipos. Nuestra red de pagos transfronterizos, también conocida como IBM World Wire, no fue diferente. Analizamos más detenidamente el panorama y las prioridades estratégicas para poner en marcha una red de pagos y conceder licencias. Así que, a finales de 2020, cambiamos nuestro enfoque de gestionar una red a aplicar los aprendizajes a nuestros clientes como aceleradores de servicios para nuestras instituciones financieras y proveedores de pagos.

Con eso, nos complace anunciar que recientemente (después de lidiar con mucha burocracia), hemos puesto el código abierto detrás de IBM World Wire. Estamos comprometidos con la comunidad de código abierto y con ayudar a nuestros clientes a avanzar más rápido gracias a lo que hemos aprendido. Puede encontrar el código aquí.