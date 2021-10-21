Impulsando la industria financiera con pagos transfronterizos de código abierto

Los servicios financieros, los pagos y la optimización de procesos ineficientes están en nuestra sangre. Por lo tanto, no es de extrañar que mi colega y colaborador de este artículo, Nitin Gaur y su equipo, abordaran lo impensable hace cuatro años al construir una red de pagos global que aborda las remesas y los pagos interbancarios.
Por si eso no fuera suficiente reto, el equipo también lo diseñó para cumplir con los diversos requisitos normativos y de cumplimiento con operaciones de pago robustas, con el objetivo de romper con todas las mentalidades convencionales para ser más abiertos y transparentes.
La pandemia ha obligado a muchas empresas e industrias a reevaluar sus estrategias, clientes y equipos. Nuestra red de pagos transfronterizos, también conocida como IBM World Wire, no fue diferente. Analizamos más detenidamente el panorama y las prioridades estratégicas para poner en marcha una red de pagos y conceder licencias. Así que, a finales de 2020, cambiamos nuestro enfoque de gestionar una red a aplicar los aprendizajes a nuestros clientes como aceleradores de servicios para nuestras instituciones financieras y proveedores de pagos.
Con eso, nos complace anunciar que recientemente (después de lidiar con mucha burocracia), hemos puesto el código abierto detrás de IBM World Wire. Estamos comprometidos con la comunidad de código abierto y con ayudar a nuestros clientes a avanzar más rápido gracias a lo que hemos aprendido. Puede encontrar el código aquí.
Se trata de una red de vanguardia para pagos transfronterizos, que emplea la red blockchain impulsada por Stellar. El valor central de esta red es abordar el costo y la fricción en los pagos transfronterizos.
Como medio de pago alternativo, su objetivo es reducir costos, eliminar fricciones y garantizar la eficiencia en la liquidación. Comenzando con los operadores de transferencia de dinero (MTO), esta red tiene como objetivo expandirse a otros flujos de pago, incluidos B2B, bancos y pagos corporativos.
Diseñamos el IBM World Wire original para reducir el costo y la fricción en los pagos transfronterizos. Estamos felices de compartirlo con la comunidad de código abierto. Aquí hay un vistazo:
Esta red es un producto de pagos de interfaz de programación de aplicaciones (API) que tiene como objetivo respaldar los servicios de transmisión de dinero de las instituciones financieras. Estos servicios de software utilizan la red blockchain y las API. IBM actúa como operador de la red y aloja los nodos validadores. Las transacciones entre los participantes se procesan de acuerdo con el algoritmo de consenso definido por la red blockchain.
Como operador de la red, IBM creó cuentas de red a nombre de los participantes y bajo su control, incluyendo el intercambio de fondos y transferencias de valor. Estas cuentas están designadas únicamente para su uso junto con los servicios de software de IBM. Los participantes se comunican entre sí e intercambian información, a través de la red blockchain, mediante el uso de la red para transferir valor entre ellos.
Los participantes pueden liquidar transacciones directamente entre ellos fuera de la red a través de una obligación digital, o dentro de la red mediante la transferencia de monedas virtuales u otros recursos digitales entre sus cuentas mediante asientos contables mantenidos dentro de la blockchain.
Asóciese hoy mismo con IBM para utilizar esta capacidad e innovar sus procesos y servicios empresariales.
IBM Blockchain Services puede ayudarle a hacer realidad sus ideas. Explorar el uso de Blockchain y los recursos digitales en su negocio.
Supere las barreras y avance con valor y convicción en la era de la IA generativa.
Escuche a los expertos de IBM explicar de forma directa cómo puede aprovechar la IA generativa para impulsar a su organización hacia una ventaja competitiva.
Descubra cómo los ejecutivos bancarios están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva escalar rápidamente la IA generativa.
Desbloquee el rendimiento financiero con los servicios de consultoría financiera integrales de IBM.
IBM Apptio es una familia de productos SaaS para el análisis y la gestión de costos de la infraestructura de TI local, los servicios de nube pública y el desarrollo de software.
Mejore la planificación financiera, la elaboración de presupuestos y las previsiones, y tome decisiones basadas en datos en toda su organización con IBM Planning Analytics.