5 claves para la migración a la nube en la industria de servicios financieros

Más que nunca, es imprescindible que las organizaciones de servicios financieros migren a la nube.
Las nuevas demandas de los clientes y accionistas, junto con los crecientes requisitos normativos, requieren que las organizaciones tengan un ecosistema de IT que pueda ofrecer mayor agilidad, innovación y personalización. Para aquellos que dudan por cuestiones de seguridad, privacidad de datos y cumplimiento, aquí hay cinco claves para la migración a la nube para reducir el riesgo de usar la computación en la nube en la industria bancaria.
Muchos clientes acuden a mí sin un plan, y comenzar una migración a la nube sin uno sería prepararse para el fracaso. Las organizaciones deben desarrollar estrategias que puedan cumplir con sus requisitos comerciales únicos, como la velocidad y la agilidad para manejar las transacciones financieras orientadas al cliente, al tiempo que garantizan el cumplimiento normativo. Para ello, realice un análisis de cartera para examinar los sistemas, aplicaciones y procesos actuales y obtener una comprensión profunda del entorno de TI y las cargas de trabajo. Asegúrese de utilizar herramientas que recopilen información en un formato coherente para no terminar con un análisis incompleto.
Antes de mover aplicaciones a cualquier lugar, determine cuáles son adecuadas para la nube. Las aplicaciones listas para la nube podrían incluir aplicaciones estandarizadas, cargas de trabajo autónomas y aplicaciones desarrolladas utilizando una arquitectura orientada a servicios. Complete una evaluación de toda la cartera de servicios financieros de la organización antes de elegir un entorno objetivo. Para las aplicaciones que no se pueden migrar o modernizar, tales como las aplicaciones que requieren un alto grado de personalización, colóquelas en un proceso de gestión del ciclo de vida de la aplicación donde su existencia debe justificarse periódicamente. Lo ideal es crear un cronograma para reemplazar o retirar esas aplicaciones.
La fortaleza principal de una organización de servicios financieros son los servicios financieros, no la migración a la nube, por lo que es mejor trabajar con profesionales de la nube con experiencia en migración. Donde una migración a la nube solía ser una operación de elevación y cambio que capitalizaba los ahorros en infraestructura, ahora incluye adaptar y modernizar las aplicaciones para que funcionen en un entorno de IT híbrido, generalmente multinube. Para asegurar la experiencia y la tecnología de migración a la nube relevantes para su traslado a una nube privada de IBM, el banco holandés ABN Amro firmó un contrato de 10 años con IBM para administrar, estandarizar y simplificar su infraestructura de IT. La solución en la nube proporciona herramientas, aceleradores, capacidades cognitivas y las mejores prácticas de la industria construidas en una metodología de entrega basada en décadas de experiencia con consultoría de migración a la nube. Vea el video de Aprenda más sobre cómo las inversiones de ABN Amro están infundiendo más flexibilidad, agilidad y velocidad a la organización.
La industria de servicios financieros contiene una multitud de información personal y financiera confidencial. La pérdida de integridad de los datos en entornos tan altamente regulados podría tener graves consecuencias. Afortunadamente, el uso de herramientas de transferencia de archivos adecuadas y el seguimiento de las mejores prácticas específicas de la plataforma pueden ayudar a mitigar ese riesgo sustancialmente.
Además de evitar la pérdida de datos en primer lugar, establezca una forma de validar sus procesos de negocio y garantizar que la migración a la nube conserve el valor y las operaciones del negocio. Es vital tener una buena copia de respaldo para comparar en caso de corrupción de datos. Además, asegúrese de que el proveedor de servicios que elija tenga experiencia en procesos de validación.
Después de migrar aplicaciones a la nube, una organización debe tener una forma de gestionar su nuevo ecosistema, unificarlo desde las perspectivas de soporte y costos, y controlar el riesgo y la seguridad. Es necesaria una solución integral que abarque todo el ciclo de vida de la adopción de la nube, desde la estrategia hasta la implementación, y proporcione una visión de la solución integrada verticalmente para aplicaciones, infraestructura y operaciones. Reconociendo la necesidad de servicios dedicados en la nube, Lloyds Banking Group firmó un contrato de 10 años con IBM. Según el acuerdo, IBM proporcionará ofertas de nube dedicadas alojadas de forma segura en los centros de datos de Lloyds e IBM en el Reino Unido y gestionará los servicios de migración de aplicaciones a la nueva nube.
La metodología de entrega de soluciones de IBM Cloud se basa en una plataforma de analytics de extremo a extremo en la que las lecciones aprendidas se han convertido en patrones, reglas y otros analytics personalizados. La solución proporciona un enfoque sistemático para la migración a la nube en todas sus fases, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de la migración e incluso las actividades posteriores a la migración.
Aprenda más sobre cómo los clientes de IBM están adoptando la nube para enfrentar los desafíos comerciales futuros.
Acceda a insights esenciales sobre la migración a la nube con el último informe de IBM. Descubra los 10 datos más importantes que todo líder tecnológico debe conocer.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona distintos niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra el proceso de migración de aplicaciones entre plataformas o entornos al tiempo que garantiza una interrupción mínima y un rendimiento optimizado. Conozca las estrategias, los casos de uso y las fases de la migración de aplicaciones heredadas y modernas.
Aprenda a realizar la transición de sus aplicaciones a la nube con rapidez al emplear una estrategia "lift and shift", conservando la infraestructura existente y obteniendo al mismo tiempo los beneficios de la nube. Explore las ventajas, las cargas de trabajo de VMware y los casos de uso que hacen de este enfoque la opción preferida para muchas empresas.
Migre las cargas de trabajo de VMware vSphere a IBM Cloud con RackWare Management Module (RMM), una herramienta de migración de autoservicio que ofrece migración automatizada.
Planifique y acelere de forma eficiente sus proyectos de migración a la nube con IBM Turbonomic. Obtenga insights aplicables en la práctica sobre las cargas de trabajo de las aplicaciones, optimice el rendimiento y ahorre costos a la vez que garantiza transiciones a la nube de manera fluida.
Automatice el aprovisionamiento y la orquestación de redes en la nube para simplificar la migración, mejorar la agilidad y garantizar operaciones sin interrupciones.
IBM Instana Observability automatiza el descubrimiento de aplicaciones, la supervisión, el seguimiento y el análisis de la causa principal para entornos de microservicios.
IBM Turbonomic es un software de gestión de recursos de aplicaciones que utiliza IA para optimizar el rendimiento, el costo y el cumplimiento de los entornos multinube. Está disponible como SaaS o para autoalojamiento.
Acelere su proceso de migración a la nube con los servicios de consultoría de expertos de IBM. Descubra cómo nuestras soluciones pueden ayudarlo a realizar la transición a la nube de manera eficiente, o agende una demostración en vivo para ver los beneficios de IBM Turbonomic en acción.