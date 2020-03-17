Blockchain y los no bancarizados: Cambios que se avecinan en las finanzas globales

Es posible que las criptomonedas se hayan vuelto más conocidas por sus fluctuaciones salvajes y sus enlaces no deseados a estafas en los últimos tiempos, pero vale la pena recordar el potencial que tienen las monedas digitales como una fuerza para el bien. El mundo tiene más de 1,700 millones de personas que no tienen acceso a ninguna forma de infraestructura bancaria, a pesar de que muchas de ellas tienen acceso a tecnología como teléfonos móviles. Escribiendo para Forbes, Robert Anzalone sugirió que “la moneda estable puede convertirse en un camino para que los no bancarizados creen un almacenamiento estable de valor monetario e intercambio. Si el acceso a la tecnología digital aumenta en todas las naciones, la implicación para los no bancarizados y los pobres bien puede ser una adopción generalizada de las criptomonedas sobre los sistemas financieros locales y menos resilientes."

Debido a que las monedas estables están vinculadas a activos tangibles como el oro o el dólar estadounidense, están diseñadas para mantener un valor constante que sea ideal para el uso diario. La idea de una moneda que promueva la inclusión financiera ha sido recibida con escepticismo por los comentaristas financieros de todo el mundo. Pero, ¿podría tener mérito la idea de llevar soluciones financieras basadas en blockchain a ciudadanos no bancarizados de todo el mundo?

El Financial Times enumeró una falla clave en el efecto potencial que las monedas estables pueden tener en las personas no bancarizadas en función del hecho de que más de un tercio de las personas que figuran como no bancarizadas están en su posición debido a que no tienen suficiente dinero para abrir una cuenta bancaria. Si el 34 por ciento de los no bancarizados no puede abrir una cuenta, inmediatamente se elimina una parte significativa del mercado de 1,700 millones de personas. Sin embargo, eso todavía deja un gran número de posibles adoptantes que podrían tener beneficio de alguna forma de banca digital. El tema de la inclusión financiera sigue siendo candente en todo el mundo. De hecho, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacen referencia a la inclusión financiera como un factor facilitador.

Después de mucho furor en torno a su anuncio inicial, parece cada vez más probable que la moneda no sea capaz de cumplir su promesa de proporcionar soluciones financieras a las poblaciones no bancarizadas, pero esto no elimina a blockchain del cálculo. ¿Podría la tecnología dar un paso significativo para cerrar la brecha entre las finanzas y los no bancarizados? Echemos un vistazo más profundo a cómo la tecnología blockchain puede provocar una revolución en la banca global: