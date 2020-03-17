Blockchain y los no bancarizados: Cambios que se avecinan en las finanzas globales

Es posible que las criptomonedas se hayan vuelto más conocidas por sus fluctuaciones salvajes y sus enlaces no deseados a estafas en los últimos tiempos, pero vale la pena recordar el potencial que tienen las monedas digitales como una fuerza para el bien. El mundo tiene más de 1,700 millones de personas que no tienen acceso a ninguna forma de infraestructura bancaria, a pesar de que muchas de ellas tienen acceso a tecnología como teléfonos móviles. Escribiendo para Forbes, Robert Anzalone sugirió que “la moneda estable puede convertirse en un camino para que los no bancarizados creen un almacenamiento estable de valor monetario e intercambio. Si el acceso a la tecnología digital aumenta en todas las naciones, la implicación para los no bancarizados y los pobres bien puede ser una adopción generalizada de las criptomonedas sobre los sistemas financieros locales y menos resilientes."
Debido a que las monedas estables están vinculadas a activos tangibles como el oro o el dólar estadounidense, están diseñadas para mantener un valor constante que sea ideal para el uso diario. La idea de una moneda que promueva la inclusión financiera ha sido recibida con escepticismo por los comentaristas financieros de todo el mundo. Pero, ¿podría tener mérito la idea de llevar soluciones financieras basadas en blockchain a ciudadanos no bancarizados de todo el mundo?
El Financial Times enumeró una falla clave en el efecto potencial que las monedas estables pueden tener en las personas no bancarizadas en función del hecho de que más de un tercio de las personas que figuran como no bancarizadas están en su posición debido a que no tienen suficiente dinero para abrir una cuenta bancaria. Si el 34 por ciento de los no bancarizados no puede abrir una cuenta, inmediatamente se elimina una parte significativa del mercado de 1,700 millones de personas. Sin embargo, eso todavía deja un gran número de posibles adoptantes que podrían tener beneficio de alguna forma de banca digital. El tema de la inclusión financiera sigue siendo candente en todo el mundo. De hecho, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacen referencia a la inclusión financiera como un factor facilitador.
Después de mucho furor en torno a su anuncio inicial, parece cada vez más probable que la moneda no sea capaz de cumplir su promesa de proporcionar soluciones financieras a las poblaciones no bancarizadas, pero esto no elimina a blockchain del cálculo. ¿Podría la tecnología dar un paso significativo para cerrar la brecha entre las finanzas y los no bancarizados? Echemos un vistazo más profundo a cómo la tecnología blockchain puede provocar una revolución en la banca global:
Existe un deseo de cambio ampliamente reconocido cuando se trata de observar las necesidades de los ciudadanos en áreas desfavorecidas de todo el mundo. Líderes tecnológicos influyentes como Bill Gates han señalado fácilmente el problema y han destacado los beneficios de trabajar en una solución. Sobre el tema de los no bancarizados, Gates dijo que "incluir a los más pobres en el sistema financiero aumenta el valor de sus activos, transformando la economía subyacente de los servicios financieros a través de la moneda digital — ayudando directamente a quienes viven en la pobreza".
La importancia de llevar la banca a los no bancarizados se presenta en forma de un paso vital para sacar a las poblaciones de la pobreza. Las facilidades financieras y las cuentas bancarias dependen de que los usuarios lleven formas de identificación válidas, así como del acceso a una infraestructura que les permita almacenar su dinero. El problema clave es que esto no parece ser un problema que se resuelva naturalmente sin que se tome alguna forma de acción directa.
Uno de los problemas más importantes que afectan a muchas de las personas que no tienen acceso a la banca proviene de la falta de identificación formal. Sin identificaciones válidas, hay muy pocas oportunidades para que los no bancarizados desarrollen un historial crediticio que pueda allanar el camino para cualquier forma de préstamo. Sin préstamos y la riqueza que potencialmente puede crear a través de la producción, hay muy pocas opciones para que los ciudadanos no bancarizados salgan de sus ciclos de deuda y, a su vez, de la pobreza.
Tradicionalmente, los bancos se consideran esenciales cuando se trata de llevar finanzas inclusivas a grandes porciones del planeta que aún no cuentan con servicios bancarios. Las áreas más desfavorecidas incluyen el 80 por ciento del África subsahariana, el 67 por ciento de los adultos en el Medio Oriente, el 65 por ciento de América Latina y más de 870 millones de personas en el este y sureste de Asia. Agregue a la mezcla los 60 millones de adultos en Europa Occidental y América del Norte que siguen sin bancarizar y la escala total del problema se vuelve un poco más clara.
Proporcionar una infraestructura financiera para los no bancarizados está lleno de riesgos para muchos bancos. Los costos asociados con tales esfuerzos son altos y no hay garantías de que habrá un rendimiento de las inversiones. Aquí es donde la tecnología como blockchain tiene el potencial de intervenir donde los bancos temen arriesgarse. Es lógico ver blockchain como la mejor esperanza actual para llevar la inclusión financiera a partes del mundo donde la noción de una infraestructura financiera anteriormente parecía una especie de quimera.
Hay pocas dudas sobre el pedigrí financiero de blockchain. Aunque hay dudas en torno a la llegada de nuevas monedas digitales, la tecnología fue un actor fundamental en el ascenso sísmico de Bitcoin a la prominencia en 2017, y sus altos niveles de accesibilidad significan que existe un gran potencial para llevar la banca a ciudadanos desfavorecidos a gran escala. El alto nivel de seguridad dentro de las redes blockchain significa que la tecnología puede configurar transacciones financieras de forma rápida y eficiente sin necesidad de que ningún intermediario participe en pagos y transferencias transfronterizas.
La estructura inmutable de la privacidad que blockchain puede proporcionar a los clientes garantiza la seguridad al realizar o recibir pagos. Siempre que un cliente pueda acceder a un dispositivo que tenga la capacidad de acceder a eWallets, los costos asociados al funcionamiento de la tecnología son mínimos. También hay muchas billeteras que están diseñadas para ser efectivas en blockchains como Ethereum.
Lo más importante es que blockchain permite a los usuarios llevar consigo su propia identidad digital tangible cada vez que transfieren dinero a escala nacional e internacional. La tecnología sobresale fundamentalmente en lugares que originalmente se consideraban obstáculos para los bancos establecidos.
La belleza de blockchain es que aparentemente puede hacer que cosas que parecían imposibles hace una generación se vuelvan completamente lógicas. Bitcoin nunca podría haber conquistado el mundo si no fuera por su infraestructura blockchain, y ahora su tecnología subyacente se está explorando en varias industrias.
Las estadísticas muestran que un gran número de comunidades en todo el mundo todavía sufren de falta de infraestructura financiera. La llegada de las monedas estables algorítmicas, como las que pueden utilizarse por completo en cuentas seguras y transferirse internacionalmente, podría ser la única solución aplicable en la práctica que tenemos para el progreso. El algoritmo permite a los usuarios respaldar la moneda estable a través de un mecanismo de recapitalización de cuentas sin garantía colateral, al mismo tiempo que reciben una comisión fija. Afortunadamente, esto es bueno.
Si bien es posible que aún no haya una criptomoneda que finalmente ayude a las poblaciones desfavorecidas a administrar sus finanzas, blockchain es más que capaz de crear un entorno que finalmente pueda llevar la inclusión a la banca.
