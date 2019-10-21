Varias organizaciones de la industria de las telecomunicaciones, como la GSMA y la Communication Blockchain Network respaldada por ITW GLF, están mostrando interés en blockchain como la solución preferida para la gestión de transacciones de gran volumen.

La razón principal de esta elección es que, para resolver un problema de toda la industria, están buscando una solución para toda la industria. Una red blockchain, a través de su tecnología de contabilidad distribuida, puede proporcionar el alcance y la gobernanza necesarios para impulsar estándares compartidos entre competidores en el mismo sector de manera colaborativa.

Además, blockchain permite un ecosistema abierto e interoperable basado en estándares compartidos, donde cada actor puede aportar sus propios datos, compartirlos de forma segura y contribuir al logro de sus objetivos comerciales.

Al mirar más de cerca el proceso específico de compensar y liquidar grandes cantidades de transacciones, blockchain tiene capacidades que se ajustan perfectamente a los problemas que enfrentan los operadores.

Blockchain permite a las partes ver los mismos datos (valores, volúmenes y más) para cada transacción. Los contratos inteligentes traducen acuerdos complejos en código digital, por lo que ya no es necesario ejecutarlos manualmente. Los mecanismos de consenso reducen las disputas al final del proceso de resolución.

Estas capacidades permiten a las empresas de telecomunicaciones ahorrar tiempo y mano de obra dedicada a los procesos manuales y reducir el efectivo inmovilizado en disputas.