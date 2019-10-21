Las telecomunicaciones son un aspecto central de nuestra vida diaria: siempre estamos conectados gracias a nuestros teléfonos y esta es la realidad para la mayoría de nosotros en el planeta. Los proveedores de servicios de comunicación, más comúnmente conocidos como operadores de telecomunicaciones, estuvieron construyendo una red de infraestructura y relaciones comerciales durante las últimas décadas.
Las nuevas tendencias de la industria (móvil global, Internet de las cosas y 5G) plantean nuevos desafíos y un nuevo enfoque empresarial. Proyectos recientes dentro de la industria muestran que blockchain es una tecnología que puede apoyar la transformación de la industria.
En 2018, 93 millones de estadounidenses viajaron al extranjero, según la National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Por supuesto, todos tenían un teléfono celular. Cuando aterrizaron en suelo extranjero, sus teléfonos se conectaron a una red extranjera. Sus operadores estadounidenses les cobraban por cada llamada telefónica, mensaje de texto o datos consumidos en el extranjero a través de la red extranjera. En el backend, los proveedores de redes extranjeros cobraban a los estadounidenses por permitir que los suscriptores usaran la infraestructura local.
Ahora imagine que este escenario se repite para los millones de personas que viajan todos los días por cualquier país del mundo, o para los millones que hacen llamadas internacionales desde su hogar u oficina a otros países. Esto permite hacerse una idea de la cantidad de datos que necesitan gestionar los operadores para poder cobrar mutuamente por estos servicios.
Cada mes, miles de millones de transacciones deben rastrearse, validarse, conciliarse, compensarse y liquidarse con base en complejos acuerdos internacionales entre partes competidoras. Eso lo convierte en un escenario ideal en el que blockchain puede optimizar las operaciones y liberar a los transportistas de la carga de los procesos manuales, las disputas legales y los costos imprevistos.
Varias organizaciones de la industria de las telecomunicaciones, como la GSMA y la Communication Blockchain Network respaldada por ITW GLF, están mostrando interés en blockchain como la solución preferida para la gestión de transacciones de gran volumen.
La razón principal de esta elección es que, para resolver un problema de toda la industria, están buscando una solución para toda la industria. Una red blockchain, a través de su tecnología de contabilidad distribuida, puede proporcionar el alcance y la gobernanza necesarios para impulsar estándares compartidos entre competidores en el mismo sector de manera colaborativa.
Además, blockchain permite un ecosistema abierto e interoperable basado en estándares compartidos, donde cada actor puede aportar sus propios datos, compartirlos de forma segura y contribuir al logro de sus objetivos comerciales.
Al mirar más de cerca el proceso específico de compensar y liquidar grandes cantidades de transacciones, blockchain tiene capacidades que se ajustan perfectamente a los problemas que enfrentan los operadores.
Blockchain permite a las partes ver los mismos datos (valores, volúmenes y más) para cada transacción. Los contratos inteligentes traducen acuerdos complejos en código digital, por lo que ya no es necesario ejecutarlos manualmente. Los mecanismos de consenso reducen las disputas al final del proceso de resolución.
Estas capacidades permiten a las empresas de telecomunicaciones ahorrar tiempo y mano de obra dedicada a los procesos manuales y reducir el efectivo inmovilizado en disputas.
La industria de las telecomunicaciones se enfrenta a uno de los mayores cambios de su historia debido a la llegada del Internet de las cosas y 5G. Ambas tecnologías están apoyando la sustitución de voz a datos. Históricamente, la voz fue el controlador de grandes volúmenes de transacciones, pero ahora los datos tienen una cuota mayor y creciente gracias al papel de las máquinas en la generación de grandes cantidades de entrada de IoT.
La abundancia y el crecimiento de los datos plantean a los operadores el desafío de almacenar, gestionar e intercambiar esa información para impulsar el valor empresarial. Blockchain puede ser la plataforma habilitadora de casos de uso innovadores y de alto valor, como el control de acceso a los datos (que permite a los usuarios finales decidir cómo y quién debe tener acceso a los datos que generan), la identidad del dispositivo (integrando blockchain, IoT y seguridad para registrar el dispositivo en la red y evitar el uso dañino) o el intercambio de datos (crear mercados de datos accesibles donde los proveedores de datos sean recompensados por los consumidores de datos).
La industria de las telecomunicaciones está fortaleciendo su ecosistema global y está buscando una tecnología que fomente la colaboración y la creatividad. Blockchain es ideal y puede permitir mayores eficiencias y nuevas capacidades que aún no se han explorado.