Una vez que la información personal se almacena en blockchain, los solicitantes de empleo pueden ponerla a disposición compartiendo una clave digital, y el personal de RH puede buscar en la red candidatos calificados. Esto facilitará la selección de candidatos y su colocación en puestos que se ajusten a sus calificaciones e intereses. Y los trabajadores podrán elegir sus trayectorias profesionales de forma más autónoma.

En un panorama más amplio, creemos que al aplicar blockchain al mercado de RH, podemos ayudar a las personas a maximizar sus fortalezas y alcanzar su potencial.

Para ayudar a que nuestra red crezca hasta alcanzar una masa crítica, en Persol invitamos a las organizaciones de RH y empleados a unirse al consorcio. Blockchain de RH es una plataforma compartible. Alentamos a los nuevos participantes a aprovechar la parte compartible para introducir nuevos estilos de trabajo y ayudar a crear una mejor manera de gestionar los RH.

De vez en cuando, invitamos a líderes de opinión de la industria, expertos académicos y socios a compartir sus opiniones e insights sobre las tendencias actuales en blockchain al blog Blockchain Pulse. Si bien las opiniones en estas entradas en el blog son propias y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM, este blog se esfuerza por dar la bienvenida a todos los puntos de vista a la conversación.