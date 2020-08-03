La industria de recursos humanos (RH) de Japón está experimentando una transformación. El empleo de por vida ya no está garantizado. La promoción por antigüedad ha comenzado a colapsar. Y el mercado laboral se está volviendo cada vez más sin fronteras. Es por eso que las empresas japonesas están explorando nuevos estilos de trabajo más cercanos a los globales.
En particular, muchos empleadores ahora permiten que los empleados trabajen en trabajos secundarios, lo que trae una afluencia de trabajadores independientes y contratistas al mercado. A medida que estas personas buscan nuevos empleos, los profesionales de RH generalmente trabajan de forma aislada utilizando tediosos métodos manuales para filtrar historiales laborales, habilidades, logros y referencias.
En Persol Career Co., sabíamos que tenía que haber una mejor manera de verificar que las credenciales fueran actuales, precisas y no alteradas solo para conseguir un trabajo. Una mejor manera de almacenar información personal en sistemas de TI, pero manteniéndola protegida de hackers y cambios fraudulentos. Una mejor manera para que los trabajadores actualicen sus currículos y los compartan de forma segura entre los reclutadores y empleadores preferidos.
Planteamos la hipótesis de que una red de blockchain podría proporcionar la infraestructura para resolver estos problemas. Pero necesitábamos ayuda para probar nuestras suposiciones y desarrollar una solución.
Recurrimos a IBM Garage, que organizó un taller de Enterprise Design Thinking impartido por expertos de IBM con conocimientos en IBM Blockchain Platform, el Hyperledger Fabric de código abierto de la Fundación Linux y casos de uso globales exitosos. Nuestro equipo incluía personal de IT y empresarios que representaban a la comunidad de usuarios de RH.
Utilizando Design thinking, el equipo de Garage no tardó mucho en desarrollar un producto mínimo viable (MVP) con un enorme potencial. Todavía en forma de prototipo, la solución crea una blockchain autorizada ideal para almacenar, verificar y compartir el historial laboral de los empleados entre un consorcio de empleadores, empresas de RH y organizaciones de empleados. Ofrece beneficios significativos a los stakeholders en el mercado laboral e incluso al tejido social japonés.
Durante el taller de Garage, fue genial poder preguntar a los expertos de Hyperledger si nuestras suposiciones eran correctas y confirmarlas. El equipo de IBM también nos dio muchas ideas nuevas y demostró cómo blockchain puede optimizar los procesos de RH. Un factor clave es el libro de cuentas distribuido de blockchain, un entorno resistente a manipulaciones y rico en seguridad para compartir información sobre el historial laboral tan crítica para los buscadores de empleo y empleadores.
Una vez que la información personal se almacena en blockchain, los solicitantes de empleo pueden ponerla a disposición compartiendo una clave digital, y el personal de RH puede buscar en la red candidatos calificados. Esto facilitará la selección de candidatos y su colocación en puestos que se ajusten a sus calificaciones e intereses. Y los trabajadores podrán elegir sus trayectorias profesionales de forma más autónoma.
En un panorama más amplio, creemos que al aplicar blockchain al mercado de RH, podemos ayudar a las personas a maximizar sus fortalezas y alcanzar su potencial.
Para ayudar a que nuestra red crezca hasta alcanzar una masa crítica, en Persol invitamos a las organizaciones de RH y empleados a unirse al consorcio. Blockchain de RH es una plataforma compartible. Alentamos a los nuevos participantes a aprovechar la parte compartible para introducir nuevos estilos de trabajo y ayudar a crear una mejor manera de gestionar los RH.
