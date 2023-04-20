Los clientes y empleados de hoy esperan una experiencia de usuario en tiempo real, personalizada y conectada en cualquier plataforma. A medida que las aplicaciones empresariales crecen y evolucionan para satisfacer estas necesidades, la integración entre las aplicaciones se ha vuelto cada vez más importante. La creación manual de integraciones punto a punto requiere mucho tiempo, es ineficiente y costosa; y las organizaciones necesitan una mejor manera de consumir y compartir datos, así como una forma más flexible y ágil de agregar nuevas características y soluciones. Aquí es donde las interfaces de programación de aplicaciones (API) pueden ayudar. La conectividad basada en API, también conocida como integración basada en API o conectividad de API, aborda estos requisitos para ayudar a las organizaciones a romper los silos de datos, mejorar la colaboración, responder rápidamente a los cambios y aumentar la innovación.
Una API es un conjunto de reglas definidas que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. Las API proporcionan una forma moderna y eficiente de permitir que otros accedan y consuman los datos y servicios de una organización—lo que permite a las empresas abrir los datos y la funcionalidad de sus aplicaciones en todo su ecosistema, incluyendo desarrolladores terceros externos, asociados de negocios y departamentos internos dentro de sus empresas.
Las API son bloques de construcción ligeros y modulares que pueden reutilizarse y empaquetarse juntos en múltiples aplicaciones para proporcionar coherencia y escalabilidad y que, del mismo modo, pueden asegurarse y controlarse. Por lo tanto, no sorprende que la adopción de API se haya disparado en los últimos años. Se estima que el 75 por ciento (Fuente: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, noviembre de 2022) de todas las empresas utilizará APIs para el próximo año, tanto interna como externamente, en múltiples industrias y en una amplia variedad de casos de uso.
Si bien las APIs están cambiando la forma de hacer negocios, pueden volverse difíciles de manejar. Una organización típica tiene 15,564 APIs en uso hoy en día (Fuente: 451 Research, patrocinado por Noname). Cuando se producen cambios— como la adición de una nueva fuente de datos o un cambio en una fuente de datos existente, puede ser imposible para el personal de IT mantenerse al día con la programación de las API a mano.
La conectividad basada en API es una metodología moderna para integrar aplicaciones y datos a través de API reutilizables. Reemplaza el complejo estilo de integración punto a punto para permitir una arquitectura más flexible, escalable y ágil. El uso de APIs—que se pueden gestionar, proteger, publicar y monetizar mediante el software API Management— como activos reutilizables, permite una integración más rápida, eficiente y escalable.
Un enfoque de conectividad basado en API ayuda a las organizaciones de las siguientes maneras:
La conectividad basada en API se compone de dos tecnologías complementarias: integración de aplicación y API management.
El software API Management le permite gobernar, gestionar, proteger y monetizar las API. La integración de aplicaciones, como su nombre lo indica, es responsable de implementarlas e integrarlas independientemente del formato. La integración de aplicaciones también permite a los usuarios crear y crear APIs, mientras que API Management proporciona métodos para controlarlas.
Las plataformas de integración de aplicación que admiten APIs brindan la oportunidad de cambiar la forma en que operan los equipos de IT— permitiendo a los tecnólogos empresariales y a los desarrolladores menos experimentados componer aplicaciones y integraciones, así como permitiendo que el personal de IT se centre en prioridades más estratégicas, como actividades más complejas y generadoras de ingresos y gobernanza.
IBM® utiliza un enfoque modular pero integrado para la conectividad basada en API, lo que permite a las organizaciones comprar solo lo que necesitan. IBM API Connect® es una solución API Management que admite todo el ciclo de vida de las API y permite a los proveedores crear y gestionar APIs. Pueden proteger las APIs mediante políticas de seguridad y gobernanza listas para usar. Del mismo modo, pueden compartir APIs dentro y fuera de la organización mediante el portal de Desarrolladores de App Connect y promover la reutilización. También pueden descubrir las APIs existentes a través del portal de desarrolladores en forma de autoservicio y reutilizar las APIs existentes para otros proyectos.
IBM App Connect es una plataforma de aplicaciones amigable para los usuarios para crear y reutilizar APIs. Con una interfaz de código bajo adecuada para usuarios empresariales, ayuda a optimizar la integración de aplicaciones y aumentar la reutilización de API. Está disponible como una oferta SaaS u on premises. Con IBM App Connect, los usuarios empresariales y los especialistas en integración pueden descubrir las APIs existentes a través del catálogo de App Connect. Pueden reutilizar las APIs existentes en proyectos de integración de aplicaciones/datos y pueden crear nuevas APIs a partir de flujos de integración basados en modelos.
Ambos son componentes clave de la solución IBM iPaaS. La estrecha integración entre App Connect y API Connect permite a las organizaciones colaborar e innovar. Una API creada con API Connect se puede descubrir e importar al catálogo de conectores de App Connect y un usuario de App Connect puede crear un flujo para una API y luego protegerla y aplicar políticas de puerta de enlace, todo dentro de la misma experiencia de usuario. Pruebe cómo funcionan en conjunto con la prueba de 30 días de App Connect y la prueba de 30 días de API Connect.
Vea lo que puede hacer un iPaaS reinventado para la era de la IA. Con una solución unificada e híbrida para todos los escenarios de integración e IA agéntica para impulsar la productividad, IBM lidera el camino en la integración.
El panorama de iPaaS está cambiando. Conozca las últimas tendencias del mercado en The Forrester Wave(TM): Plataforma de integración como servicio, Q3 2025
Descubra cómo Bonfiglioli desplegó una plataforma única para enfrentar cualquier desafío de integración. “Satisface la necesidad del negocio de automatización de código bajo, al tiempo que garantiza que TI tenga transparencia y control totales sin importar dónde se encuentren nuestros datos o a dónde deban ir. ” Fabio Zoboli, arquitecto de integración, Bonfiglioli
Descubra cómo webMethods Hybrid Integration unifica la IA, las API, las aplicaciones y los datos con un recorrido autoguiado y práctico de tres casos de uso clave de iPaaS.
Navegue por las complejidades del despliegue de iPaaS con la guía de expertos de IBM. Aborda los retos de integración y empodera a tu equipo con estrategias aplicables en la práctica.
Vea cómo el despliegue de IBM webMethods puede ofrecer un retorno de la inversión (ROI)para su negocio, según el estudio TEI de Forrester.
Habilite una integración dinámica y escalable que se adapte a las necesidades empresariales en evolución. Automatización impulsada por IA y API
Desbloquee el potencial de negocio con las soluciones de integración de IBM, que conectan aplicaciones y sistemas para acceder a datos críticos de forma rápida y segura.
Aproveche la nube híbrida a su máximo valor en la era de la IA agéntica
