En comparación con otras industrias, la venta minorista y los bienes de consumo tienen muchas oportunidades de mejorar en lo que respecta a la defensa contra las filtraciones de datos. Una investigación interna adicional de IBM encontró que solo el 25 % de las empresas de venta minorista y el 29 % de las empresas de bienes de consumo estudiadas emplean soluciones de automatización y de seguridad impulsadas por IA. Al modernizar las estrategias de seguridad y adoptar un enfoque proactivo, las organizaciones pueden mejorar su capacidad para detectar intrusiones y, potencialmente, cerrarlas antes de que puedan infligir daños reales para ayudar a reducir el impacto general de una filtración.

Uno de los mayores mitigadores de las filtraciones de datos estudiadas fue la velocidad, y la IA de seguridad y la automatización tuvieron la influencia más profunda en la capacidad de una organización para identificar y contener ataques rápidamente. En toda la industria, las empresas estudiadas que emplean ampliamente la IA y la automatización en sus operaciones de seguridad pudieron acortar el ciclo de vida promedio de la filtración de datos en 108 días en comparación con aquellas que no emplearon estas tecnologías. Según estos hallazgos, esto se tradujo en un ahorro de costos de 850 000 USD por ataque, hasta un 30 % menos que el impacto promedio.

Una gran parte de esto es simplemente la capacidad de detectar la filtración rápidamente; sin embargo, solo un tercio de las filtraciones de datos estudiadas fueron detectadas por la empresa afectada. Pero las empresas participantes que detectaron la filtración por sí mismas pudieron actuar mucho más rápido para contener el ataque, lo que resultó en una reducción del ciclo de vida de casi 80 días en comparación con las filtraciones de datos reveladas por el atacante (241 días frente a 320).

A medida que la digitalización de las industrias de venta minorista y de bienes de consumo continúa avanzando, las empresas enfrentarán una creciente presión de los atacantes que buscan interrumpir sus operaciones y explotar su riqueza de datos. Al invertir en capacidades de detección y respuesta más sofisticadas, las empresas pueden realizar mejoras sustanciales en su capacidad para contener las filtraciones de datos para ayudar a reducir significativamente las consecuencias financieras y de reputación en el proceso.