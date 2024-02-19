En medio de un escenario de amenazas cada vez más complejo, nos encontramos en una encrucijada donde convergen la ley, la tecnología y la comunidad. Por ello, la resiliencia cibernética es más crucial que nunca. En esencia, la resiliencia cibernética significa mantener una postura de seguridad robusta a pesar de los eventos cibernéticos adversos y ser capaz de anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse a dichos incidentes.

Si bien las nuevas regulaciones de privacidad de datos como GDPR, HIPAA y CCPA se están introduciendo con más frecuencia que nunca, ¿sabía que existe una nueva legislación que aborda específicamente la resiliencia cibernética?

La reciente modificación de la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) por parte de la Unión Europea ha causado un gran revuelo en el mundo tecnológico. La legislación se propuso en septiembre de 2022 y logró un acuerdo político con una controvertida enmienda en diciembre de 2023. La ley tiene como objetivo reforzar la ciberseguridad en toda la UE, pero ha dado un giro inesperado al redefinir la esencia misma del software de código abierto.

La enmienda redefine el software de código abierto, lo que podría indicar un posible cambio de paradigma en la forma en que se desarrolla, comparte y percibe el software de código abierto en el escenario digital europeo.

La reacción de la industria tecnológica ha sido una receta profana de optimismo cauteloso mezclado con escrutinio aprensivo, lo que refleja las diversas implicaciones para los desarrolladores de código abierto y el ecosistema de software en general.

Al explorar las capas de la última enmienda de la CRA, podemos centrarnos en su impacto en la comunidad de código abierto, en la comprobación de temperatura de la industria y en el recorrido del software de código abierto a través del laberinto legislativo de la CRA.