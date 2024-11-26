ChatGPT cumple dos años: cómo empezó y cómo va

La inteligencia artificial se remonta a décadas. En los años cincuenta, por ejemplo, IBM ya estaba entrenando algunas de las primeras redes neuronales, usando damas y backgammon para entrenar máquinas que superaran a los grandes maestros. Pero el lanzamiento de ChatGPT, con su interfaz de lenguaje natural simple y de uso gratuito, marcó un importante punto de inflexión.

"Lo diferente de ChatGPT es que realmente brindó a los consumidores una gran experiencia y permitió que personas sin conocimientos técnicos usaran la IA para cosas increíbles", dice Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM.

El efecto ha sido poner una tecnología poderosa, que antes solo era accesible en su mayoría para las empresas más ricas, en manos de cualquier persona con una computadora y una conexión a Internet. Mientras tanto, el movimiento de OpenAI obligó a otras empresas a lanzar sus propias herramientas poderosas, impulsando el surgimiento de una nueva clase de programadores y emprendedores centrados en la innovación de IA en todo el mundo.

"El escenario económico global cambia fundamentalmente cuando la IA se vuelve tan accesible como la electricidad", dice Shobhit Varshney, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting. Una señal de este cambio, dice Varshney, es la cantidad sin precedentes de programadores que se unen a GitHub de todo el mundo, con Python, un lenguaje de programación utilizado principalmente para IA y machine learning, convirtiéndose en el lenguaje más popular en la plataforma.

“Ahora la gente puede aprovechar estas herramientas sin necesidad de millones de dólares de inversión”, afirma. “Pronto veremos unicornios unipersonales”.