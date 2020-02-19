Por qué la computación edge necesita una gestión autónoma

Si es un director de sistemas de información (CIO) en venta minorista, fabricación, distribución, banca o cualquier otra industria, está creando una estrategia que permitirá a sus líneas de negocio aumentar los ingresos y el ahorro de costos mediante la adopción de una arquitectura informática masivamente descentralizada, conocida como computación edge.
Sin embargo, le preocupa que los enfoques de gestión tradicionales no estén diseñados para gestionar y proteger una topología con decenas de miles de servidores perimetrales y cientos de miles de dispositivos perimetrales de manera rentable.
A medida que la computación se expande, la escala, la variabilidad y la tasa de cambio de los entornos perimetrales presentan un desafío para el que el software de gestión tradicional no fue diseñado. Originalmente se creó para topologías centralizadas con muchos servidores (a menudo estandarizados) en unos pocos centros de datos o regiones de nube pública, con cambios poco frecuentes en el entorno.
Ahora, con edge, tiene decenas de miles de servidores y cientos de miles de dispositivos perimetrales que son mucho más heterogéneos, desplegados en miles de ubicaciones remotas, con nuevas ubicaciones o dispositivos edge y servidores que se agregan continuamente. Es casi imposible para un administrador comprender la topología y las diferencias relevantes, lo cual es crítico cuando se intenta desplegar nuevas aplicaciones en el perímetro.
“El desarrollo de una estrategia exitosa requiere tener en cuenta la complejidad de los endpoints y reconocer que la escala y la variabilidad son drásticamente diferentes de los despliegues tradicionales on premises o en la nube pública”.
Informe técnico de IDC, patrocinado por IBM, “The Importance of Practical Operations in Unlocking Edge IT Value”, enero de 2020
La escala masiva, la variabilidad y la tasa de cambio de los entornos edge requieren un nuevo enfoque: un enfoque de gestión autónoma. Las acciones de gestión como la negociación de despliegue, el acuerdo, la ejecución y la validación en curso de las cargas de trabajo deben transferirse desde el administrador humano y en un software de gestión autónomo.
Esto se logra mediante la comunicación asíncrona entre agentes de software en los endpoints edge y un centro de gestión que constituye el software de gestión autónoma. Las acciones realizadas se basan en la intención del administrador, pero sin su intervención, incluso durante la incorporación de nuevos endpoints.
Aquí hay un ejemplo: “Desplegar esta aplicación en cualquier servidor edge con OpenShift 4.2, 8 núcleos libres, 2 GB de memoria, 1 TB de almacenamiento, no ubicado en Toronto, Canadá, que no ejecute una aplicación propiedad del departamento ABCD”.
Los agentes de software edge deciden de forma autónoma si los endpoints que representan cumplen con los objetivos establecidos por el administrador y, en caso afirmativo, inician automáticamente la instalación de la aplicación. Los agentes de software verifican continuamente la validez del acuerdo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si la versión de Red Hat OpenShift se actualiza posteriormente a 4.3, el agente puede notificar al administrador que el acuerdo ya no es válido, o puede cerrar automáticamente la aplicación, todo sin la iniciación o intervención del administrador.
Con la gestión autónoma, un solo administrador puede gestionar decenas de miles de endpoints sin iniciación ni intervención humana.
Su casa se está volviendo autónoma: ¿no es hora de que su software de gestión también?
Este es realmente un momento increíble. La convergencia de 5G, la computación edge y la IA generará un nivel de innovación inédito. IBM cree que las empresas pueden utilizar la TI edge para permitir insights y acciones más rápidos, mantener operaciones continuas y proporcionar nuevas experiencias del cliente.
Descubra cómo la gestión autónoma del edge permite a los directores de sistemas de información (CIO) aumentar los ingresos y reducir los costos en todas las industrias, revolucionando los enfoques de la computación edge.
