Por qué la computación edge necesita una gestión autónoma

A medida que la computación se expande, la escala, la variabilidad y la tasa de cambio de los entornos perimetrales presentan un desafío para el que el software de gestión tradicional no fue diseñado. Originalmente se creó para topologías centralizadas con muchos servidores (a menudo estandarizados) en unos pocos centros de datos o regiones de nube pública, con cambios poco frecuentes en el entorno.

Ahora, con edge, tiene decenas de miles de servidores y cientos de miles de dispositivos perimetrales que son mucho más heterogéneos, desplegados en miles de ubicaciones remotas, con nuevas ubicaciones o dispositivos edge y servidores que se agregan continuamente. Es casi imposible para un administrador comprender la topología y las diferencias relevantes, lo cual es crítico cuando se intenta desplegar nuevas aplicaciones en el perímetro.

“El desarrollo de una estrategia exitosa requiere tener en cuenta la complejidad de los endpoints y reconocer que la escala y la variabilidad son drásticamente diferentes de los despliegues tradicionales on premises o en la nube pública”.

Informe técnico de IDC, patrocinado por IBM, “The Importance of Practical Operations in Unlocking Edge IT Value”, enero de 2020