Al hacer de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) una parte integral de la formación académica de la escuela secundaria, no solo podemos ayudar a asegurar mejor el futuro de nuestros hijos, sino también mejorar la diversidad de pensamiento y perspectiva dentro de estos campos.

Me di cuenta de lo mucho que disfruto enseñar a niños y adolescentes sobre tecnología cuando tuve la oportunidad de enseñar a toda la clase de quinto grado de mi sobrina cómo crear páginas web. Su entusiasmo era palpable: podía ver cómo se les prendía el foco cuando se daban cuenta de que sabían programar. Incluso pidieron tareas, con un gran deseo por aprender qué podían hacer a continuación.

Mientras ADP buscaba actividades de voluntariado virtual a principios de este año debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19, IBM buscaba participantes para su programa Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH), y se pusieron en contacto con nosotros. Creo que fue una combinación perfecta.