Al hacer de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) una parte integral de la formación académica de la escuela secundaria, no solo podemos ayudar a asegurar mejor el futuro de nuestros hijos, sino también mejorar la diversidad de pensamiento y perspectiva dentro de estos campos.
Me di cuenta de lo mucho que disfruto enseñar a niños y adolescentes sobre tecnología cuando tuve la oportunidad de enseñar a toda la clase de quinto grado de mi sobrina cómo crear páginas web. Su entusiasmo era palpable: podía ver cómo se les prendía el foco cuando se daban cuenta de que sabían programar. Incluso pidieron tareas, con un gran deseo por aprender qué podían hacer a continuación.
Mientras ADP buscaba actividades de voluntariado virtual a principios de este año debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19, IBM buscaba participantes para su programa Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH), y se pusieron en contacto con nosotros. Creo que fue una combinación perfecta.
El modelo P-TECH de IBM abarca los grados 9 a 14 y permite a los estudiantes, principalmente de entornos desfavorecidos, obtener tanto un diploma de escuela secundaria como un título de asociado sin costo en una disciplina STEM a través de un programa de seis años. El programa ayuda a garantizar que los niños interesados en la tecnología tengan oportunidades y adquieran el conjunto de habilidades que necesitan para prepararse para una carrera.
Una de las habilidades clave que aprenden los estudiantes es la resolución de problemas. Entonces, cuando a IBM se le ocurrió la idea de que ADP y los estudiantes del programa P-TECH de Panther Academy participaran en una sesión de design thinking, que trata sobre la resolución de problemas, fue una opción ideal. El objetivo: diseñar una nueva aplicación móvil.
Los alumnos de diecisiete años ya están muy en sintonía con la tecnología. A medida que comenzaron a recopilar ideas y moldearlas en una aplicación móvil en la sesión de design thinking, se centraron en temas que les interesaban. Al final, crearon una aplicación para planeación financiera, algo que ni siquiera consideré cuando tenía su edad.
Las colaboraciones como la que existe entre ADP e IBM que atienden a niños desfavorecidos son increíblemente importantes. Mis dos grandes conclusiones de esta experiencia serían, en primer lugar, invertir en el futuro de los niños participando en sesiones como esta. Tiene un gran impacto en el futuro, no solo para los niños, sino para la población en general, porque todos nos beneficiaremos de sus ideas y las aplicaciones que crean. Y segundo, al brindar estas oportunidades, obtenemos una diversidad de pensamiento desde la perspectiva única de los alumnos, lo que llevará a mejores aplicaciones, herramientas de software y tecnología.
Ser parte de P-Tech y ver las oportunidades que están recibiendo los niños ayuda a alimentar la pasión que tengo por enseñar. En algún momento de mi carrera, quiero ayudar a más niños a tener la oportunidad de aprender y tener un camino hacia la universidad y un trabajo en tecnología. Mientras tanto, me enorgullece trabajar para una empresa como ADP que da a sus empleados el tiempo para tener un impacto en la vida de los niños desfavorecidos. Es increíblemente importante porque su futuro es nuestro futuro.
Vea cómo ADP e IBM ayudan a los niños desatendidos a adquirir experiencia tecnológica para oportunidades profesionales:
