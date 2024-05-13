Las características de los modelos fundacionales se pueden agrupar en 3 atributos principales. Las organizaciones deben comprender que enfatizar demasiado un atributo puede comprometer a los demás. Equilibrar estos atributos es clave para personalizar el modelo para las necesidades específicas de una organización:

De confianza: modelos que son claros, explicables e inofensivos. Rendimiento: El nivel correcto de rendimiento para dominios de negocios y casos de uso. Rentable: modelos que ofrecen IA generativa a un menor costo total de propiedad y riesgo reducido.

IBM Granite es una serie insignia de modelos de nivel empresarial desarrollados por IBM® Research. Estos modelos tienen una característica óptima de estos atributos, con un enfoque en la confianza y la confiabilidad, lo que permite a las empresas tener éxito en sus iniciativas de IA generativa. Recuerde, las empresas no pueden escalar la IA generativa con modelos fundacionales en los que no pueden confiar.

IBM watsonx ofrece modelos de IA de nivel empresarial resultantes de un riguroso proceso de refinamiento. Este proceso comienza con la innovación de modelos liderada por IBM, que implica colaboraciones abiertas y capacitación sobre contenido relevante para la empresa en virtud del Código de Ética de IA de IBM para promover la transparencia de los datos.

IBM Investigación ha desarrollado una técnica de ajuste de instrucciones que mejora tanto los modelos de IBM desarrollados como los de código abierto seleccionados con capacidades esenciales para el uso empresarial. Más allá de los puntos de referencia académicos, nuestro conjunto de datos 'FM_EVAL' simula aplicaciones de IA empresarial del mundo real. Los modelos más robustos de esta canalización están disponibles en IBM® watsonx.ai, proporcionar a los clientes modelos fundacionales de IA generativa confiables y de nivel empresarial, como se muestra en la imagen: