Esta serie de blogs desmitifica la IA generativa empresarial para los líderes de negocios y tecnología. Proporciona marcos simples y principios rectores para su recorrido transformador con la inteligencia artificial (IA). En el blog anterior, analizamos el enfoque diferenciado de IBM para ofrecer modelos de nivel empresarial. En este blog, profundizamos en por qué las opciones de modelos fundacionales son importantes y cómo permiten a las empresas escalar la IA generativa con confianza.
En el dinámico mundo de la IA generativa, los enfoques únicos para todos son inadecuados. A medida que las compañías se esfuerzan por aprovechar el poder de la IA, contar con un abanico de opciones de modelos a su disposición es necesario para:
Ahora que entendemos la importancia de la selección del modelo, ¿cómo abordamos el problema de la sobrecarga de opciones al seleccionar el modelo adecuado para un caso de uso específico? Podemos desglosar este complejo problema en un conjunto de pasos sencillos que puedes aplicar hoy mismo:
Al seguir una estrategia multimodelo, la biblioteca IBM watsonx ofrece modelos propios, de código abierto y de terceros, como se muestra en la imagen:
Esto proporciona a los clientes una gama de opciones, lo que les permite seleccionar el modelo que mejor se adapte a sus preferencias únicas de negocio, región y riesgo.
Además, watsonx permite a los clientes desplegar modelos en la infraestructura de su elección, con opciones híbridas, multinube y on premises, para evitar el vendor lock-in y reducir el costo total de propiedad.
Las características de los modelos fundacionales se pueden agrupar en 3 atributos principales. Las organizaciones deben comprender que enfatizar demasiado un atributo puede comprometer a los demás. Equilibrar estos atributos es clave para personalizar el modelo para las necesidades específicas de una organización:
IBM Granite es una serie insignia de modelos de nivel empresarial desarrollados por IBM® Research. Estos modelos tienen una característica óptima de estos atributos, con un enfoque en la confianza y la confiabilidad, lo que permite a las empresas tener éxito en sus iniciativas de IA generativa. Recuerde, las empresas no pueden escalar la IA generativa con modelos fundacionales en los que no pueden confiar.
IBM watsonx ofrece modelos de IA de nivel empresarial resultantes de un riguroso proceso de refinamiento. Este proceso comienza con la innovación de modelos liderada por IBM, que implica colaboraciones abiertas y capacitación sobre contenido relevante para la empresa en virtud del Código de Ética de IA de IBM para promover la transparencia de los datos.
IBM Investigación ha desarrollado una técnica de ajuste de instrucciones que mejora tanto los modelos de IBM desarrollados como los de código abierto seleccionados con capacidades esenciales para el uso empresarial. Más allá de los puntos de referencia académicos, nuestro conjunto de datos 'FM_EVAL' simula aplicaciones de IA empresarial del mundo real. Los modelos más robustos de esta canalización están disponibles en IBM® watsonx.ai, proporcionar a los clientes modelos fundacionales de IA generativa confiables y de nivel empresarial, como se muestra en la imagen:
Pruebe nuestros modelos fundacionales de nivel empresarial en watsonx con nuestra nueva demostración de chat de watsonx.ai. Descubra sus capacidades en resumen, generación de contenido y procesamiento de documentos a través de una interfaz de chat sencilla e intuitiva.