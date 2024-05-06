Con cientos de implementaciones exitosas de programas S/4HANA que involucraron tanto las aplicaciones SAP ERP como la modernización de la infraestructura, IBM tiene un enfoque bien definido que se llama Rapid Discovery. Este enfoque ayuda a determinar el qué, el por qué y el cómo para la modernización de SAP ERP y es independiente de la infraestructura. Ya sea que esté ejecutando SAP ERP en AIX, IBM® i, Linux o Windows, el enfoque sigue siendo el mismo. El equipo de expertos multifuncionales de IBM utiliza herramientas e infraestructura innovadores para construir una base transformadora compuesta por seis ingredientes esenciales:

Enterprise Capability Model—Acuerdo sobre la jerarquía de procesos de negocio que define el alcance de la implementación del ERP y también los requisitos de negocio en los futuros procesos de negocio Modelo de gobernanza—Estructura, infraestructura y modelo operativo claros para la supervisión e implementación del programa, incluidas las funciones clave, las responsabilidades y la autoridad para tomar decisiones Valor comercial: argumento financiero a favor del cambio en la transformación que cuantifica los beneficios tangibles del programa y los compara con los costos de implementación. Hoja de ruta de implementación:articulación clara de las decisiones arquitectónicas clave, el alcance de los servicios, la estrategia de datos y la hoja de ruta de implementación para la transformación. Alineación ejecutiva:Alineación de los ejecutivos en todo el negocio sobre el propósito, las prioridades, el camino a seguir, las responsabilidades y los beneficios comerciales de la transformación Infraestructura de sustentabilidad—alineación de los objetivos sustentables en la Estrategia general de ERP para permitir el acceso a datos de una única fuente de verdad para los requisitos normativos

Como parte de Rapid Discovery, también ayudamos a los clientes a resolver problemas relacionados con los siguientes factores facilitadores:

Arquitectura empresarial Enterprise —Diseñe la arquitectura empresarial del estado futuro, incluyendo la dirección estratégica para la racionalización de aplicación y la estrategia de nube RISE o no RISE.

Datos y analytics —Determina las realidades del estado actual de la preparación de los datos y desarrolla una estrategia de datos y analytics para respaldar y utilizar la migración a SAP S/4HANA.

Seguridad y controles: defina la arquitectura de seguridad y controles después de revisar los niveles de madurez actuales.

Gestión de cambios—Descubra y comprenda las oportunidades y los impactos de la gestión de cambios organizacional relacionados con la Transformación de ERP y desarrolle un enfoque de alto nivel para desbloquear la adopción del usuario y la realización de valor.

Este proceso de descubrimiento bien definido para la modernización de SAP ERP te ayuda a evaluar tu escenario actual de SAP ERP, definir tu estado futuro y alinearte con el caso de negocio, el modelo operativo y una arquitectura empresarial moderna. Si desea obtener más información, explore la modernización de IBM® Cloud for SAP ERP.