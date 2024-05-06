Los programas exitosos de modernización de SAP ERP comienzan con una clara alineación organizacional en cuanto a los resultados deseados y el valor comercial esperado, el alcance de extremo a extremo y la hoja de ruta. Esta alineación es crítica para las empresas que ejecutan sus operaciones principales en SAP ECC durante años. Les ayuda a determinar dónde comenzar sus iniciativas de modernización y cómo priorizar, organizar y planificar para ver el valor de esta inversión.
Para construir este plan estratégico, las empresas necesitan una base de hechos que les permita avanzar con decisiones críticas de transformación habilitadas por SAP S/4HANA en personas, procesos, arquitectura empresarial y tecnología de próxima generación.
Con cientos de implementaciones exitosas de programas S/4HANA que involucraron tanto las aplicaciones SAP ERP como la modernización de la infraestructura, IBM tiene un enfoque bien definido que se llama Rapid Discovery. Este enfoque ayuda a determinar el qué, el por qué y el cómo para la modernización de SAP ERP y es independiente de la infraestructura. Ya sea que esté ejecutando SAP ERP en AIX, IBM® i, Linux o Windows, el enfoque sigue siendo el mismo. El equipo de expertos multifuncionales de IBM utiliza herramientas e infraestructura innovadores para construir una base transformadora compuesta por seis ingredientes esenciales:
Como parte de Rapid Discovery, también ayudamos a los clientes a resolver problemas relacionados con los siguientes factores facilitadores:
Este proceso de descubrimiento bien definido para la modernización de SAP ERP te ayuda a evaluar tu escenario actual de SAP ERP, definir tu estado futuro y alinearte con el caso de negocio, el modelo operativo y una arquitectura empresarial moderna. Si desea obtener más información, explore la modernización de IBM® Cloud for SAP ERP.