Construya las bases para la modernización de SAP ERP

Publicado el 6 de mayo de 2024
Autor

Bartley Cox

SAP S/4HANA Leader

IBM Consulting

Bradley Knapp

Product Leader

IBM Cloud for SAP

Los programas exitosos de modernización de SAP ERP comienzan con una clara alineación organizacional en cuanto a los resultados deseados y el valor comercial esperado, el alcance de extremo a extremo y la hoja de ruta. Esta alineación es crítica para las empresas que ejecutan sus operaciones principales en SAP ECC durante años. Les ayuda a determinar dónde comenzar sus iniciativas de modernización y cómo priorizar, organizar y planificar para ver el valor de esta inversión.

Para construir este plan estratégico, las empresas necesitan una base de hechos que les permita avanzar con decisiones críticas de transformación habilitadas por SAP S/4HANA en personas, procesos, arquitectura empresarial y tecnología de próxima generación.

El enfoque Rapid Discovery

Con cientos de implementaciones exitosas de programas S/4HANA que involucraron tanto las aplicaciones SAP ERP como la modernización de la infraestructura, IBM tiene un enfoque bien definido que se llama Rapid Discovery. Este enfoque ayuda a determinar el qué, el por qué y el cómo para la modernización de SAP ERP y es independiente de la infraestructura. Ya sea que esté ejecutando SAP ERP en AIX, IBM® i, Linux o Windows, el enfoque sigue siendo el mismo. El equipo de expertos multifuncionales de IBM utiliza herramientas e infraestructura innovadores para construir una base transformadora compuesta por seis ingredientes esenciales:

  1. Enterprise Capability Model—Acuerdo sobre la jerarquía de procesos de negocio que define el alcance de la implementación del ERP y también los requisitos de negocio en los futuros procesos de negocio
  2. Modelo de gobernanza—Estructura, infraestructura y modelo operativo claros para la supervisión e implementación del programa, incluidas las funciones clave, las responsabilidades y la autoridad para tomar decisiones
  3. Valor comercial: argumento financiero a favor del cambio en la transformación que cuantifica los beneficios tangibles del programa y los compara con los costos de implementación.
  4. Hoja de ruta de implementación:articulación clara de las decisiones arquitectónicas clave, el alcance de los servicios, la estrategia de datos y la hoja de ruta de implementación para la transformación.
  5. Alineación ejecutiva:Alineación de los ejecutivos en todo el negocio sobre el propósito, las prioridades, el camino a seguir, las responsabilidades y los beneficios comerciales de la transformación
  6. Infraestructura de sustentabilidad—alineación de los objetivos sustentables en la Estrategia general de ERP para permitir el acceso a datos de una única fuente de verdad para los requisitos normativos

Como parte de Rapid Discovery, también ayudamos a los clientes a resolver problemas relacionados con los siguientes factores facilitadores:

  • Arquitectura empresarial Enterprise—Diseñe la arquitectura empresarial del estado futuro, incluyendo la dirección estratégica para la racionalización de aplicación y la estrategia de nube RISE o no RISE.
  • Datos y analytics—Determina las realidades del estado actual de la preparación de los datos y desarrolla una estrategia de datos y analytics para respaldar y utilizar la migración a SAP S/4HANA.
  • Seguridad y controles:defina la arquitectura de seguridad y controles después de revisar los niveles de madurez actuales.
  • Gestión de cambios—Descubra y comprenda las oportunidades y los impactos de la gestión de cambios organizacional relacionados con la Transformación de ERP y desarrolle un enfoque de alto nivel para desbloquear la adopción del usuario y la realización de valor.

Este proceso de descubrimiento bien definido para la modernización de SAP ERP te ayuda a evaluar tu escenario actual de SAP ERP, definir tu estado futuro y alinearte con el caso de negocio, el modelo operativo y una arquitectura empresarial moderna. Si desea obtener más información, explore la modernización de IBM® Cloud for SAP ERP.

 