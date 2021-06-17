Las organizaciones necesitan un enfoque sistemático para construir y operacionalizar nuevas aplicaciones de IA de manera fiable. Este enfoque debe tener en cuenta el ciclo de vida de la ciencia de datos y la IA de extremo a extremo. El ciclo de vida de la IA consta de una secuencia de etapas que reúnen varias personas y mejores prácticas. (Véase el informe de O’Reilly Operationalizing IA para obtener una visión general.) Las etapas del ciclo de vida incluyen:

Alcance y plan

Recoger y organizar

Construir y probar

Validar y desplegar

Supervisar y gestionar

En un escenario ideal, los aspectos de la IA confiable deben abordarse en cada una de estas etapas y no solo al final. Necesitamos medidas de seguridad adecuadas en cada etapa, desde la definición del negocio, la exploración de datos y la creación de modelos hasta la validación, el despliegue, el monitoreo y la gestión continua del modelo. Echemos un vistazo más de cerca a cada etapa y cómo se abordan los diversos aspectos de la IA confiable.

