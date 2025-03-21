¿Está calculando mal el CTP de su mainframe?

Cuando se trata de buscar la innovación, los directores de sistemas de información (CIO) y los directores de tecnología (CTO) enfrentan el desafío implacable de equilibrar la transformación del negocio con la eficiencia de costos. Aunque estos objetivos pueden parecer contradictorios, una estrategia de TI integral que incorpore el mainframe, la nube y la IA puede ofrecer un valor abundante.
Existen cientos de casos de uso de IA para clientes que desean desplegar la tecnología dentro de transacciones de mainframe. Es un error común pensar que abandonar completamente el mainframe es la solución más rentable, ya que estos sistemas continúan desempeñando un papel único en la integración de la IA dentro de una estrategia de arquitectura híbrida. Con el auge de la IA y la nube híbrida, es hora de reconsiderar el costo total de propiedad (CTP) y desbloquear el potencial sin explotar de los mainframes.
Los cálculos tradicionales del CTP que se centran simplemente en los costos monetarios para comprar y operar tecnologías a menudo subestiman el valor de los mainframes. Al limitar su análisis a esta métrica singular, las empresas pasan por alto el ahorro y el valor que pueden aportar los mainframes. Los estrategas empresariales modernos deben repensar cómo calculan el CTP optando por un análisis más detallado que considere las capacidades evolucionadas del mainframe.
El consumo de energía y los requisitos de costos de mantenimiento son áreas importantes para la comparación. Al elegir el mainframe en lugar del número equivalente de servidores basados en x86, las empresas pueden ahorrar enormemente optimizando su eficiencia energética. Las oportunidades de ahorro de costos se presentan en varios otros factores relacionados con el despliegue del mainframe. También se podrían obtener ahorros significativos en los costos de las licencias de software. Muchos proveedores cobran por núcleo, y un mainframe puede hacer el mismo trabajo con muchos menos núcleos que una solución de granja de servidores.
Una vez que las organizaciones ponen en marcha el mainframe, hay aún más elementos a considerar que un análisis tradicional de CTP podría pasar por alto. Un tiempo de inactividad no planeado o una violación de seguridad podría resultar en una pérdida significativa para una empresa. Sin embargo, las empresas pueden aprovechar la seguridad y la confiabilidad de las plataformas de servidor para evitar las costosas repercusiones de este tipo de incidentes.
Los mainframes modernos no son centros de costos. Son importantes generadores de valor que impulsan los resultados empresariales como parte de una infraestructura de TI integral. Ayudan a las empresas a lograr un retorno de la inversión (ROI) más rápido y a reducir los riesgos y costos asociados con el tiempo de inactividad no planificado. Además del tiempo de actividad de misión crítica, características como la redundancia integrada y la tolerancia a fallas hacen que estos sistemas sean invaluables para las organizaciones donde un servicio constante es imprescindible.
Los mainframes se destacan por su excepcional confiabilidad y disponibilidad, al tiempo que ofrecen escalabilidad y valor a largo plazo. Diseñados para manejar cargas de trabajo masivas a altas velocidades, los mainframes pueden admitir miles de transacciones por segundo. Industrias, como la banca, dependen de este desempeño, especialmente en épocas de mayor afluencia como las compras navideñas.
Generar más valor con el mainframe también requiere que las organizaciones analicen más de cerca su recurso más valioso: los datos. Los mainframes pueden permitir a las empresas extraer insights más rápido y hacer que los datos estén más disponibles para los usuarios autorizados, manteniendo un entorno informático seguro.
Los procesadores criptográficos, el cifrado omnipresente de seguridad cuántica y la detección de fraude mejorada por IA son solo algunas de las características integradas en algunos mainframe hardware. Las industrias con estrictos requisitos normativos consideran que estos mainframes son plataformas confiables para sus necesidades comerciales, gracias a las sólidas tecnologías de seguridad, cumplimiento e IA.
Más allá de los ahorros operativos, con un uso eficaz, el mainframe también puede reducir los requisitos de recursos, acelerar la innovación y respaldar el crecimiento futuro. La forma más común de crear un mayor retorno de la inversión es a través de mejoras de procesos que agilizan considerablemente las operaciones, completando tareas que tradicionalmente toman días en apenas minutos. Estas mejoras reducen los requisitos de tiempo y costos, lo que permite a las empresas salir al mercado más rápido e impulsar la eficiencia general.
Los mainframes pueden consolidar cargas de trabajo de múltiples plataformas, optimizando el uso de hardware, reduciendo los costos de infraestructura y brindando escalabilidad sin una degradación significativa del rendimiento. Esta consolidación ayuda a reducir los costos al desplegar menos sistemas para más cargas de trabajo, compartir recursos valiosos y mejorar los servicios para satisfacer mejor la demanda.
Estas mejoras pueden simplificar las operaciones y reducir los recursos necesarios para el mantenimiento. Las organizaciones pueden entonces reasignar el talento a iniciativas estratégicas que impulsen el crecimiento y la innovación del negocio. Los mainframes también ayudan a las organizaciones a lograr economías de escala, manteniendo la sustentabilidad como prioridad al reducir el consumo de energía y espacio.
A medida que más empresas comienzan a modernizar sus mainframes, buscan formas de integrar la automatización y la IA en sus actividades principales y operaciones. De hecho, el 79 % de los ejecutivos de TI consideran que el mainframe es esencial para la innovación y la creación de valor impulsadas por IA.
Una amplia gama de industrias puede obtener beneficio del potencial transformador de la IA en el mainframe. Al analizar el CTP y el ROI, es importante ver el mainframe no solo como una plataforma transaccional, sino como una plataforma de IA en evolución que aporta nuevos avances y capacidades.
La IA supone un cambio revolucionario para reducir los costos operativos y maximizar la eficiencia de los mainframes. Las herramientas de IA pueden agilizar el proceso de resolución de incidentes al predecirlos y prevenirlos, reduciendo el tiempo medio de resolución de horas a minutos. La reparación de sistemas es mucho más eficiente con mecanismos de IA que pueden predecir posibles fallos de hardware y poner en marcha medidas de mantenimiento preventivo.
Otro caso de uso para la IA avanzada en el mainframe también incluye asistentes de código, que ayudan a aumentar la productividad de los desarrolladores y cerrar las brechas de habilidades. Estas características no solo ayudan a los nuevos usuarios a sentirse cómodos y a ser más productivos, sino que también mejoran las funciones diarias de los usuarios experimentados. Las capacidades de la IA generativa también optimizan los procesos de desarrollo, aceleran la modernización de las aplicaciones y reducen los ciclos de prueba.
La IA en el mainframe significa un camino más rápido hacia la modernización del negocio. Con IA en la plataforma IBM Z, un banco en Norteamérica logró la capacidad de analizar cada transacción de pago en tiempo real para reducir significativamente el fraude y los costos, y mejorar la satisfacción general del cliente.
Con un acelerador de IA en chip, el banco también mejoró la constancia y la velocidad del tiempo de respuesta, que es un factor crítico en la prevención del fraude. Al adoptar la IA en el mainframe, el banco pudo elevar sus capacidades de detección de fraude a niveles sin precedentes.
Mientras se avanza hacia la modernización del negocio, es crucial seguir considerando la eficiencia energética y la sustentabilidad. Al optar por desplegar IA en IBM z16, las organizaciones pueden reducir el consumo de energía para ejecutar operaciones de inferencia en 41 veces en comparación con un servidor x86 comparable.
Los mainframes impulsan la innovación, el valor económico y la transformación digital. Para los CIO y CTO, la clave está en usar la IA, la nube híbrida y la automatización para desbloquear todo su potencial.
La nueva matemática de mainframe no se trata de cálculos de costos puros, sino de equilibrar la economía y la creación de valor para maximizar el ROI. Al repensar los cálculos tradicionales del CTP y enfatizar la eficiencia de costos, las organizaciones pueden desplegar mainframes como activos económicamente sólidos y estratégicos.
