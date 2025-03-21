¿Está calculando mal el CTP de su mainframe?

A medida que más empresas comienzan a modernizar sus mainframes, buscan formas de integrar la automatización y la IA en sus actividades principales y operaciones. De hecho, el 79 % de los ejecutivos de TI consideran que el mainframe es esencial para la innovación y la creación de valor impulsadas por IA.

Una amplia gama de industrias puede obtener beneficio del potencial transformador de la IA en el mainframe. Al analizar el CTP y el ROI, es importante ver el mainframe no solo como una plataforma transaccional, sino como una plataforma de IA en evolución que aporta nuevos avances y capacidades.

La IA supone un cambio revolucionario para reducir los costos operativos y maximizar la eficiencia de los mainframes. Las herramientas de IA pueden agilizar el proceso de resolución de incidentes al predecirlos y prevenirlos, reduciendo el tiempo medio de resolución de horas a minutos. La reparación de sistemas es mucho más eficiente con mecanismos de IA que pueden predecir posibles fallos de hardware y poner en marcha medidas de mantenimiento preventivo.

Otro caso de uso para la IA avanzada en el mainframe también incluye asistentes de código, que ayudan a aumentar la productividad de los desarrolladores y cerrar las brechas de habilidades. Estas características no solo ayudan a los nuevos usuarios a sentirse cómodos y a ser más productivos, sino que también mejoran las funciones diarias de los usuarios experimentados. Las capacidades de la IA generativa también optimizan los procesos de desarrollo, aceleran la modernización de las aplicaciones y reducen los ciclos de prueba.



La IA en el mainframe significa un camino más rápido hacia la modernización del negocio. Con IA en la plataforma IBM Z, un banco en Norteamérica logró la capacidad de analizar cada transacción de pago en tiempo real para reducir significativamente el fraude y los costos, y mejorar la satisfacción general del cliente.

Con un acelerador de IA en chip, el banco también mejoró la constancia y la velocidad del tiempo de respuesta, que es un factor crítico en la prevención del fraude. Al adoptar la IA en el mainframe, el banco pudo elevar sus capacidades de detección de fraude a niveles sin precedentes.

Mientras se avanza hacia la modernización del negocio, es crucial seguir considerando la eficiencia energética y la sustentabilidad. Al optar por desplegar IA en IBM z16, las organizaciones pueden reducir el consumo de energía para ejecutar operaciones de inferencia en 41 veces en comparación con un servidor x86 comparable.

Los mainframes impulsan la innovación, el valor económico y la transformación digital. Para los CIO y CTO, la clave está en usar la IA, la nube híbrida y la automatización para desbloquear todo su potencial.

La nueva matemática de mainframe no se trata de cálculos de costos puros, sino de equilibrar la economía y la creación de valor para maximizar el ROI. Al repensar los cálculos tradicionales del CTP y enfatizar la eficiencia de costos, las organizaciones pueden desplegar mainframes como activos económicamente sólidos y estratégicos.