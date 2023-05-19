Medición mejorada de la limitación de la CPU

Ha pasado un año y medio desde que implementamos la característica de dimensionamiento de CPU de contenedores consciente de la limitación para IBM Turbonomic, y ha captado bastante atención, por una buena razón. Como se ilustra en nuestra primera entrada en el blog, establecer el límite de CPU incorrecto está dañando silenciosamente el rendimiento de su aplicación y literalmente funciona según lo diseñado.

Turbonomic visualiza las métricas de limitación y, lo que es más importante, tiene en cuenta la limitación al recomendar el dimensionamiento del límite de CPU. No solo podemos exponer este asesino silencioso del rendimiento, sino que Turbonomic prescribirá el valor límite de CPU para minimizar su impacto en el rendimiento de su aplicación en contenedores.

En esta nueva publicación, vamos a hablar sobre una mejora significativa en la forma en que medimos el nivel de limitación. Antes de esta mejora, nuestro indicador de limitación se calculó en función del porcentaje de períodos limitados. Con tal medición, se subestimó la limitación para aplicaciones con un límite de CPU bajo y se sobreestimó para aquellas con un límite de CPU alto. Eso resultó en evaluar las aplicaciones de alto límite de manera demasiado drástica, ya que ajustamos nuestra toma de decisiones hacia las aplicaciones de bajo límite para minimizar la limitación y garantizar el rendimiento.

En esta mejora reciente, medimos la limitación en función del porcentaje de tiempo limitado. En esta publicación, le mostraremos cómo funciona esta nueva medición y por qué corregirá tanto la subestimación como la sobreestimación mencionadas anteriormente:

Breve revisión de la limitación de la CPU