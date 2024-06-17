Estrategias de copia de seguridad inmutables con almacenamiento en la nube

Protección de datos inmutable: las características de inmutabilidad nativas ayudan a evitar que las copias de seguridad se modifiquen o eliminen durante la ventana de retención. La inmutabilidad proporciona la máxima protección de datos contra el ransomware al reducir su capacidad para sobrescribir los datos de copia de seguridad con cifrado.

Reducción del tiempo de recuperación ante desastres: debido a que sus datos de copia de seguridad se almacenan en un entorno seguro y separado, puede tener la confianza de que las copias de seguridad no se verán afectadas por ciberataques en entornos de producción. Estas copias de seguridad no afectadas facilitan la restauración de datos y la recuperación rápida.

Menor costo de las copias de seguridad: el almacenamiento de objetos es un servicio de almacenamiento totalmente gestionado disponible a un costo muy bajo, lo que permite a las organizaciones mantener bajos los costos operativos de las copias de seguridad y garantizar una protección continua.

Resiliencia y disponibilidad: IBM Cloud Object Storage es un servicio accesible globalmente respaldado por zonas de almacenamiento redundantes y tecnologías de red, por lo que sus copias de seguridad siempre están disponibles.

La sólida arquitectura de IBM Cloud Object Storage garantiza durabilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que la hace adecuada para organizaciones de todos los tamaños. Además, su característica de inmutabilidad agrega una capa adicional de protección al impedir alteraciones accidentales o maliciosas de los datos de copias de seguridad, lo que garantiza la integridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos normativos. Esta característica, combinada con las estrictas medidas de seguridad de IBM y las amplias capacidades de protección de datos, convierte a IBM Cloud Object Storage en una opción confiable para las empresas que buscan proteger sus datos de copias de seguridad de manera confiable. Al utilizar IBM Cloud Object Storage, las organizaciones pueden mitigar los riesgos, optimizar los procesos de copia de seguridad y mantener la tranquilidad al saber que sus datos críticos están almacenados de forma segura y protegidos contra cualquier evento imprevisto.