Estrategias de copia de seguridad inmutables con almacenamiento en la nube

Las amenazas cibernéticas, que antes eran un riesgo mayormente predecible y limitado a incidentes aislados, ahora son omnipresentes. Los atacantes, ayudados por los avances en la IA y la conectividad global, buscan continuamente vulnerabilidades en las defensas de seguridad para poder acceder a la infraestructura crítica y a los datos de los clientes. Eventualmente, un ataque pondrá en peligro una cuenta administrativa o un componente de red, o explotará una vulnerabilidad de software, obteniendo finalmente acceso a la infraestructura de producción. Estos ataques inevitables son la razón por la que tener copias de seguridad inmutables fuera del sitio tanto de datos de aplicaciones como de clientes es crítico para lograr una recuperación rápida, minimizar el tiempo de inactividad y limitar la pérdida de datos.
En una era caracterizada por la interconexión digital, las empresas deben enfrentar una variedad de amenazas cibernéticas en constante evolución, que presentan desafíos formidables para defenderse contra los ataques. Algunos de los desafíos comunes que enfrentan las empresas al proteger los datos son:
Las copias de seguridad sirven como elemento fundamental en cualquier estrategia sólida de protección de datos, ofreciendo un salvavidas contra diversas amenazas, desde ataques cibernéticos hasta fallas de hardware y desastres naturales. Al crear duplicados de datos esenciales y almacenarlos en ubicaciones separadas, las empresas pueden mitigar el riesgo de pérdida permanente y garantizar la continuidad de las operaciones ante filtraciones o catástrofes imprevistas. Las copias de seguridad proporcionan una red de seguridad contra los ataques de ransomware, lo que permite a las organizaciones restaurar sistemas y datos a un estado anterior al incidente sin sucumbir a las demandas de extorsión.
Además, las copias de seguridad ofrecen un medio de recuperación de errores humanos, como la eliminación accidental o la corrupción, evitando así interrupciones potencialmente costosas y preservando la valiosa propiedad intelectual y la información del cliente. En esencia, las copias de seguridad funcionan como una póliza de seguro fundamental, que ofrece tranquilidad y resiliencia en un escenario digital cada vez más volátil.
Hay algunos escenarios típicos en los que tener una estrategia de copia de seguridad resulta particularmente útil.
Las prácticas eficaces de recuperación ante desastres (DR) exigen mantener las copias de seguridad utilizables y críticas para el negocio fuera del sitio e inmutables. Tradicionalmente, esto se lograba enviando copias de seguridad a bibliotecas de cintas en ubicaciones externas. Sin embargo, la gestión de las bibliotecas de cintas se volvió operativamente compleja debido a la necesidad de garantizar que las copias de seguridad permanecieran disponibles para la restauración en situaciones de desastre. La restauración desde bibliotecas de cintas también puede ser lenta y engorrosa, ya que no cumple con los plazos de recuperación cruciales para las cargas de trabajo de aplicaciones críticas.
El almacenamiento en la nube ofrece una alternativa externa muy atractiva a las copias de seguridad tradicionales en cinta. IBM Cloud Object Storage es un servicio de almacenamiento en la nube totalmente gestionado con redundancia, seguridad, disponibilidad y escalabilidad integradas que es altamente resiliente a eventos de desastre, lo que garantiza la disponibilidad de los datos cuando sea necesario. Accesible a través de API a través de Internet, el almacenamiento en la nube simplifica los procedimientos operativos de recuperación, lo que da como resultado tiempos de recuperación más rápidos y menores riesgos de pérdida de datos en escenarios de ciberataques.
IBM Cloud Object Storage es una solución versátil y escalable que resulta fundamental para almacenar y proteger las copias de seguridad de los datos. La utilizan clientes de una amplia gama de industrias y cargas de trabajo para almacenar cientos de petabytes de datos de copia de seguridad. Cuatro de los cinco principales bancos estadounidenses utilizan IBM Cloud Object Storage para proteger sus datos.
Los clientes pueden desarrollar sus soluciones nativas de copia de seguridad dirigidas a IBM Cloud Object Storage u optar por herramientas de protección de datos líderes en la industria, como Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik y otras que admiten de forma nativa copias de seguridad en IBM Cloud Object Storage.
Protección de datos inmutable: las características de inmutabilidad nativas ayudan a evitar que las copias de seguridad se modifiquen o eliminen durante la ventana de retención. La inmutabilidad proporciona la máxima protección de datos contra el ransomware al reducir su capacidad para sobrescribir los datos de copia de seguridad con cifrado.
Reducción del tiempo de recuperación ante desastres: debido a que sus datos de copia de seguridad se almacenan en un entorno seguro y separado, puede tener la confianza de que las copias de seguridad no se verán afectadas por ciberataques en entornos de producción. Estas copias de seguridad no afectadas facilitan la restauración de datos y la recuperación rápida.
Menor costo de las copias de seguridad: el almacenamiento de objetos es un servicio de almacenamiento totalmente gestionado disponible a un costo muy bajo, lo que permite a las organizaciones mantener bajos los costos operativos de las copias de seguridad y garantizar una protección continua.
Resiliencia y disponibilidad: IBM Cloud Object Storage es un servicio accesible globalmente respaldado por zonas de almacenamiento redundantes y tecnologías de red, por lo que sus copias de seguridad siempre están disponibles.
La sólida arquitectura de IBM Cloud Object Storage garantiza durabilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que la hace adecuada para organizaciones de todos los tamaños. Además, su característica de inmutabilidad agrega una capa adicional de protección al impedir alteraciones accidentales o maliciosas de los datos de copias de seguridad, lo que garantiza la integridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos normativos. Esta característica, combinada con las estrictas medidas de seguridad de IBM y las amplias capacidades de protección de datos, convierte a IBM Cloud Object Storage en una opción confiable para las empresas que buscan proteger sus datos de copias de seguridad de manera confiable. Al utilizar IBM Cloud Object Storage, las organizaciones pueden mitigar los riesgos, optimizar los procesos de copia de seguridad y mantener la tranquilidad al saber que sus datos críticos están almacenados de forma segura y protegidos contra cualquier evento imprevisto.
