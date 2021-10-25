A medida que continúa el aumento de la regulación de la privacidad de datos en todo el mundo, es más importante que nunca que las organizaciones establezcan un marco global para el cumplimiento de la privacidad de datos.

La Oficina Principal de Privacidad (CPO) de IBM, en colaboración con la Oficina Global de Datos (GCDO) de IBM, asumió este desafío hace más de tres años, en preparación para la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE. El marco de privacidad unificado de IBM resultante ha ayudado a optimizar las operaciones globales de cumplimiento de la privacidad de IBM y a reducir el riesgo normativo. Las lecciones aprendidas de esta experiencia se han utilizado para fortalecer las ofertas de clientes de IBM y han ayudado a las empresas a acelerar la adopción de su propio marco global de privacidad de datos. Todos los detalles se pueden encontrar en el estudio de caso completo, partes del cual se resumen a continuación.

80 % de todas las organizaciones deberán cumplir al menos una normativa centrada en la privacidad en los próximos años.[1]