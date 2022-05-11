¿Cómo es que SWIFT sigue siendo relevante luego de cinco décadas?

Hoy en día, demasiadas personas en la industria de pagos tienen la idea errónea de que la red SWIFT es solo para pagos transfronterizos. De hecho, este fue el caso en 1973, cuando 239 bancos de 15 países unieron fuerzas para crear una red de pagos eficiente, automatizada y segura.
En el lanzamiento, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) se basó en tres pilares: un protocolo de comunicación seguro y confiable, un conjunto de estándares de mensajes y nuevos servicios continuos que se alinean con las necesidades de sus miembros.
Estos pilares siguen siendo igual de relevantes 48 años después. Mucho más que una "red de pagos transfronterizos", SWIFT ha crecido para atender a más de 11 000 miembros en más de 200 países, proporcionando una amplia gama de servicios de mensajería financiera e influyendo e innovando los pagos en todo el mundo.
SWIFT ha reinventado los pagos nacionales de alto valor. Más de 60 infraestructuras de mercado, que cubren 85 países, confían en la red SWIFT para compensar y liquidar transacciones nacionales. SWIFT FileAct, un intercambio masivo de mensajes, permite a los corresponsales enviar y recibir archivos que se emplean principalmente para intercambiar extractos bancarios o para intercambiar transacciones de bajo valor y alto volumen.
SWIFT ha ampliado la red a instituciones financieras no bancarias, lo que permite el intercambio de valores, divisas y todos los demás tipos de mensajes financieros que necesitan sus miembros. De hecho, hoy en día más del 50 % de los mensajes en la red SWIFT implican transacciones comerciales de valores.
A medida que la red se expandió para cubrir la mayoría de las instituciones financieras de todo el mundo, SWIFT abrió sus puertas a grandes corporaciones como Microsoft y GE. SWIFT se convirtió en la única conexión estandarizada de estas empresas con todos sus bancos, lo que sumó eficiencia y ahorro de costos a las tesorerías de todo el mundo.
Desde sus inicios, uno de los pilares clave de la red SWIFT es el estándar de mensajes, un lenguaje común entendido y procesado por todos sus miembros.
El estándar ISO 15022, más conocido como SWIFT MT o estándar de tipo de mensaje, se introdujo en 1995. Tenía una estructura similar a la de la tecnología Telex que reemplazó la red. Aunque ha evolucionado a lo largo de los años, el estándar MT sigue siendo el formato de mensaje más utilizado en la red SWIFT y se ha extendido a muchas redes nacionales y privadas de todo el mundo.
A finales de los 90, SWIFT se dio cuenta de que el estándar MT, aunque muy útil, era restrictivo a la luz de la evolución de las tecnologías. SWIFT MT no admitiría los datos que se necesitarán procesar con cada transacción. En 1999, SWIFT decidió adoptar XML y desarrollar un estándar de mensajes que reconociera la riqueza de los datos. La norma ISO 20022 a menudo se conoce como la “nueva norma”. Pero en realidad se lanzó en 2004 en colaboración con miembros de SWIFT. El nuevo estándar tuvo algunos problemas para ponerse al día, ya que la adopción fue voluntaria y requirió una gran inversión en sistemas de backend. Pero inmediatamente después de un mandato de 2019, ISO 20022 ahora se está desplegando en todas las redes principales del mundo, y es la base para la interoperabilidad.
Dada su importancia en las finanzas, SWIFT se ha convertido en un objetivo principal para los hackers. De hecho, múltiples colectivos de hackers se han dirigido a la red SWIFT en un intento de desviar fondos. En 2016, los hackers robaron más de 80 millones de dólares de un gran banco, dinero que hoy sigue sin recuperarse. Aunque la red en sí no fue violada, SWIFT se dio cuenta rápidamente de que cada uno de sus 11 000 miembros no cumplía con los niveles de seguridad estándar de la industria.
Para nivelar el campo de juego, SWIFT lanzó el Programa de seguridad del cliente, un conjunto de 27 controles de seguridad que obligan a cada miembro a reevaluar completamente su infraestructura, protegiendo así la red en general. En el primer año, el 91 % de los miembros de SWIFT (que cubren más del 99 % del volumen) habían confirmado su cumplimiento de los controles. Esto muestra la influencia que la organización SWIFT ha desarrollado a lo largo de los años para garantizar el cumplimiento en una industria que suele ser lenta.
SWIFT no se durmió en sus laureles. La red se enfoca continuamente en la innovación para mejorar la experiencia de los miembros.
La innovación global de pagos SWIFT (SWIFT gpi) se lanzó en 2017 con el objetivo de ofrecer pagos transfronterizos más rápidos, baratos y con total transparencia y trazabilidad. Tras una exitosa adopción masiva de SWIFT gpi, más del 90 % de las transacciones electrónicas se acreditaron en 24 horas, incluido el 40 % en 30 minutos. SWIFT gpi ahora está ampliando sus capacidades para reducir el número de transacciones rechazadas mediante la validación previa y ofrecer valor a las empresas que buscan transparencia de las tarifas y una mejor trazabilidad de los pagos de tesorería entrantes y salientes. Con el lanzamiento de SWIFT Go, la pieza fundamental para los pagos transfronterizos en tiempo real, el modelo gpi también se aplica a pagos de bajo valor.
Solo en los últimos 5 años, SWIFT lanzó varios servicios nuevos y completó múltiples pruebas de concepto, que van desde el lanzamiento del primer pago transfronterizo en tiempo real hasta la evaluación del uso de la tecnología Blockchain como parte de la red SWIFT mientras implementa servicios de analítica de datos y delitos financieros.
Si sigue Think que SWIFT es "solo para pagos transfronterizos", es posible que deba echarle un segundo vistazo. SWIFT es el corazón y el alma de los pagos en todo el mundo, y sin acceso a él, cualquier economía podría colapsar fácilmente.
Como resultado de los recientes acontecimientos mundiales, el interés por SWIFT y sus funciones en los servicios financieros ciertamente ha crecido. Los bancos y las grandes corporaciones han confiado en SWIFT para la mensajería segura desde 1973, pero no suele tener visibilidad pública. Al ofrecer pagos eficientes y seguros de manera constante, SWIFT se ha ganado la confianza de más de 11 000 miembros. Mientras continúe escuchando sus necesidades y colaborando e innovando para proporcionar un nuevo valor, SWIFT Continuará creciendo y dominando los pagos en todo el mundo.
Supere las barreras y avance con valor y convicción en la era de la IA generativa.
Brinde una atención al cliente para su institución financiera que impulse la productividad y el crecimiento con IBM watsonx assistant.
Descubra cómo los ejecutivos bancarios están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva escalar rápidamente la IA generativa.