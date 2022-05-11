¿Cómo es que SWIFT sigue siendo relevante luego de cinco décadas?

Estos pilares siguen siendo igual de relevantes 48 años después. Mucho más que una "red de pagos transfronterizos", SWIFT ha crecido para atender a más de 11 000 miembros en más de 200 países, proporcionando una amplia gama de servicios de mensajería financiera e influyendo e innovando los pagos en todo el mundo.

SWIFT ha reinventado los pagos nacionales de alto valor. Más de 60 infraestructuras de mercado, que cubren 85 países, confían en la red SWIFT para compensar y liquidar transacciones nacionales. SWIFT FileAct, un intercambio masivo de mensajes, permite a los corresponsales enviar y recibir archivos que se emplean principalmente para intercambiar extractos bancarios o para intercambiar transacciones de bajo valor y alto volumen.

SWIFT ha ampliado la red a instituciones financieras no bancarias, lo que permite el intercambio de valores, divisas y todos los demás tipos de mensajes financieros que necesitan sus miembros. De hecho, hoy en día más del 50 % de los mensajes en la red SWIFT implican transacciones comerciales de valores.

A medida que la red se expandió para cubrir la mayoría de las instituciones financieras de todo el mundo, SWIFT abrió sus puertas a grandes corporaciones como Microsoft y GE. SWIFT se convirtió en la única conexión estandarizada de estas empresas con todos sus bancos, lo que sumó eficiencia y ahorro de costos a las tesorerías de todo el mundo.