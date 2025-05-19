IBM + Scuderia Ferrari perfeccionan una nueva fórmula para la participación de los aficionados

IBM trabajó en estrecha colaboración con Ferrari para lograr un equilibrio entre el diseño de una experiencia móvil que supere los límites de la innovación y se mantenga fiel a los principios de diseño, la voz distintiva y la historia de Ferrari.



“La belleza de la aplicación debía coincidir con el lujo de la marca”, explicó Shannon Miller, asociado sénior de IBM, en su conversación magistral de Think con el director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna. "La segunda cosa clave que queríamos hacer era llevar el contenido de manera más fácil y rápida a los fanáticos".



En la práctica, esto significaba que el gran modelo de lenguaje que impulsaba la nueva aplicación Scuderia Ferrari HP tenía que entrenarse para alinearse estrechamente "con la forma en que Ferrari habla de una carrera", dice Baker de IBM. Esto incluye el orden de los temas al cubrir una carrera y la estrategia y, de manera crítica, "asegurarnos de trabajar dentro de las limitaciones del ecosistema de Fórmula 1 y centrarnos en no comparar entre controladores, con otros equipos y sus datos, y no criticar o compartir consideraciones importantes de la estrategia".



Finalmente, quizás obvio pero crítico, el LLM no pudo alucinar ni equivocarse en nada. IBM no es un novato en dirección la precisión, la seguridad y la gobernanza. "La aplicación está diseñada con las mismas tecnologías de datos y analytics que utilizan los clientes de IBM en todas las industrias", dice Adashek de IBM. En industrias altamente reguladas como las finanzas o la atención médica, no existe un margen de error real aceptable; millones de dólares o vidas siempre están en juego. En este caso, el equipo utilizó una importante etapa de LLM como juez dentro del componente watsonx.governance de la solución, para probar todo el contenido generado con el tono de la estructura histórica de Ferrari y otras medidas de seguridad acordadas.



De cara al futuro, los fans seguirán siendo el foco, dice Baker. Hay tantas personalidades diferentes dentro de esa creciente base de fans. Con la aplicación Scuderia Ferrari HP en watsonx,

“podemos, por ejemplo, personalizar con bastante facilidad el resumen de la carrera para que sea muy técnico o esté escrito para un niño o escrito en un tono más social". La interactividad adicional y la gamificación de la aplicación son otras áreas para expandirse, dice Baker. "Habrá nuevas encuestas periódicamente para que los aficionados puedan votar sobre puntos de datos, hitos o predicciones interesantes".



¿Qué piensan los controladores de la Scuderia Ferrari como Lewis Hamilton de la nueva aplicación para fans de IBM® Ferrari? “El siguiente nivel”, dijo Hamilton a sus 39.5 millones de seguidores en una historia de Instagram.



