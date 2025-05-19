IBM + Scuderia Ferrari perfeccionan una nueva fórmula para la participación de los aficionados

¿Alguna vez ha visto una máquina de procesamiento de datos con inyección de combustible que viaja a 230 mph? Los autos de Fórmula 1 de la Scuderia Ferrari actuales generan más de un millón de puntos de datos por segundo, gracias a sensores que rastrean el calor, la presión, la fricción y el combustible. En el mundo de la Fórmula Uno, donde los milisegundos importan, IBM y Scuderia Ferrari HP se asocian para garantizar que la experiencia digital de los aficionados coincida con la velocidad, la pasión y la precisión del deporte. "Con la IA, estamos creando un nuevo proyecto técnico para la participación digital de los aficionados que los acerca aún más a la acción, ya sea el fin de semana de carreras o no", dice Jonathan Adashek, vicepresidente sénior de marketing y comunicaciones de IBM.
A tiempo para el Gran Premio de Miami de este año, Scuderia Ferrari HP e IBM lanzaron una nueva aplicación para aficionados creada en parte en la plataforma Watsonx de IBM. Mediante IA generativa, la plataforma transforma el torrente de datos de seguimiento y datos de otras fuentes en una experiencia de aplicación móvil personalizada e interactiva para los 396 millones de aficionados de Scuderia Ferrari HP en todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Los fanáticos acérrimos de la Scuderia Ferrari, los "tifosi", son una raza especial. Tienen “mucha más pasión y mucha más emoción”, explicó el director del equipo de Ferrari Scuderia HP, Frédéric Vasseur, en una animada conversación magistral con el director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna, en IBM® Think.
Esta base de fans ha estado creciendo a un ritmo rápido, se ha triplicado solo en los últimos 3 años y su composición también ha evolucionado. “Ya no son solo los fanáticos históricos”, dijo Vasseur. Algunos nuevos fanáticos están "más enfocados en el nombre de la novia del controlador que en los tiempos de vuelta". A medida que los tipos y el número total de aficionados a Ferrari se multiplican, entender lo que quieren esos recién llegados, así como atender a los fieles tifosi y propietarios de Ferrari, cada vez es más importante.
Los datos generados por las carreras del SF25 de Ferrari alrededor de la pista alimentan el nuevo Race Center y Racing Insights, lo que permite a Ferrari personalizar la experiencia para los fanáticos, dice Fred Baker, IBM® Sports Lead.
Esta es la primera vez que Scuderia Ferrari recopila esta cantidad de datos críticos en un solo lugar y la primera vez que utiliza IA generativa para ofrecer a los fanáticos características completamente nuevas, como resúmenes de carreras, estadísticas históricas, insights posteriores a la carrera, encuestas interactivas, mensajes de los aficionados y momentos destacados icónicos de la carrera. Los LLM en watsonx transforman los complejos datos de carrera del equipo en narrativas convincentes que incluyen reflexiones de los controladores de Scuderia Ferrari HP y del director del equipo. Las tecnologías de watsonx también crean visualizaciones dinámicas que permiten a los aficionados interactuar y ver los datos posteriores a la carrera del controlador y del automóvil, incluidos la telemetría, el clima, las condiciones de la pista, los resultados de la sesión, las estrategias del automóvil y los neumáticos.
Estos resúmenes posteriores a la carrera del rendimiento del equipo Scuderia Ferrari HP ahora están disponibles para los fanáticos a las pocas horas de finalizar la carrera.
Todo esto significa que "podemos lograr un compromiso mucho más significativo con los fanáticos de Ferrari con este contenido más rico e interactivo que es posible gracias a la nueva arquitectura que lo sustenta: la nube híbrida", dice Baker de IBM. La aplicación Scuderia Ferrari HP se basa en una plataforma en la nube escalable y segura, que centraliza datos de múltiples fuentes y reúne servicios de socios como AWS y Adobe.
Si bien la antigua aplicación para fanáticos de la Scuderia Ferrari estaba repleta de contenido rico e icónico de Ferrari, generalmente era estática, lo que significaba que los fanáticos no podían interactuar con ella. A través de la nueva aplicación rediseñada, los aficionados pueden enviar mensajes directamente al equipo de Scuderia Ferrari HP para tener la oportunidad de aparecer en comunicaciones clave del equipo, como publicaciones en redes sociales y blogs del equipo. En encuestas frecuentes, los aficionados pueden interactuar con otros aficionados votando sobre una variedad de temas de Scuderia Ferrari HP, como la clasificación, el rendimiento en carreras y los momentos históricos y favoritos del equipo. Más adelante en 2025, Team Radio llevará una conversación casi en tiempo real entre los controladores y sus directores de carrera a los millones de aficionados durante la carrera, compartiendo momentos clave entre los controladores y el muro de boxes.
"Con la tecnología de IA de vanguardia de IBM y nuestro compromiso compartido con la innovación y la excelencia, estamos creando una experiencia digital digna del nombre Ferrari", dice Lorenzo Giorgetti, director de ingresos de carreras de Ferrari.
IBM trabajó en estrecha colaboración con Ferrari para lograr un equilibrio entre el diseño de una experiencia móvil que supere los límites de la innovación y se mantenga fiel a los principios de diseño, la voz distintiva y la historia de Ferrari.
“La belleza de la aplicación debía coincidir con el lujo de la marca”, explicó Shannon Miller, asociado sénior de IBM, en su conversación magistral de Think con el director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna. "La segunda cosa clave que queríamos hacer era llevar el contenido de manera más fácil y rápida a los fanáticos".
En la práctica, esto significaba que el gran modelo de lenguaje que impulsaba la nueva aplicación Scuderia Ferrari HP tenía que entrenarse para alinearse estrechamente "con la forma en que Ferrari habla de una carrera", dice Baker de IBM. Esto incluye el orden de los temas al cubrir una carrera y la estrategia y, de manera crítica, "asegurarnos de trabajar dentro de las limitaciones del ecosistema de Fórmula 1 y centrarnos en no comparar entre controladores, con otros equipos y sus datos, y no criticar o compartir consideraciones importantes de la estrategia".
Finalmente, quizás obvio pero crítico, el LLM no pudo alucinar ni equivocarse en nada. IBM no es un novato en dirección la precisión, la seguridad y la gobernanza. "La aplicación está diseñada con las mismas tecnologías de datos y analytics que utilizan los clientes de IBM en todas las industrias", dice Adashek de IBM. En industrias altamente reguladas como las finanzas o la atención médica, no existe un margen de error real aceptable; millones de dólares o vidas siempre están en juego. En este caso, el equipo utilizó una importante etapa de LLM como juez dentro del componente watsonx.governance de la solución, para probar todo el contenido generado con el tono de la estructura histórica de Ferrari y otras medidas de seguridad acordadas.
De cara al futuro, los fans seguirán siendo el foco, dice Baker. Hay tantas personalidades diferentes dentro de esa creciente base de fans. Con la aplicación Scuderia Ferrari HP en watsonx,
“podemos, por ejemplo, personalizar con bastante facilidad el resumen de la carrera para que sea muy técnico o esté escrito para un niño o escrito en un tono más social". La interactividad adicional y la gamificación de la aplicación son otras áreas para expandirse, dice Baker. "Habrá nuevas encuestas periódicamente para que los aficionados puedan votar sobre puntos de datos, hitos o predicciones interesantes".
¿Qué piensan los controladores de la Scuderia Ferrari como Lewis Hamilton de la nueva aplicación para fans de IBM® Ferrari? “El siguiente nivel”, dijo Hamilton a sus 39.5 millones de seguidores en una historia de Instagram.
