Cómo el direccionamiento del tráfico DNS amplía el valor empresarial de las redes híbridas y multinube

En la versión más reciente de su “Cloud Hype Cycle”, Gartner colocó las operaciones de red multinube en el "pico de expectativas infladas, peligrosamente cerca del 'abismo de la decepción'". Si bien esto puede reflejar el estado de las redes híbridas y multinube a nivel agregado, hay una gran cantidad de matices que acechan debajo de la evaluación de Gartner.
El reto es que el híbrido y multinube son tanto el presente como el futuro de la redes. Es un área que parece estar generando expectativas exageradas, profunda decepción, revelaciones esclarecedoras y una productividad asombrosa, todo al mismo tiempo. Profundicemos un poco más en lo que esto significa.
La mayoría de las aplicaciones, servicios y flujos de contenido ya se suministran desde múltiples nubes y entornos híbridos. Lo sabemos porque IBM NS1 es el proveedor de DNS autoritativo para muchos de esos activos. Nuestros conjuntos de datos internos muestran que el 80 % de nuestros clientes alojan cargas de trabajo en más de un proveedor de la nube.
Sin embargo, tener múltiples nubes disponibles no es lo mismo que distribuir la entrega de aplicaciones, servicios y contenido entre varias nubes.
El tráfico de aplicaciones que fluye a través de la infraestructura de IBM NS1 Connect muestra que las nubes casi siempre se utilizan en silos. Varias nubes suelen ofrecer aplicaciones de un solo uso en paralelo, pero el caso de uso de la entrega sincronizada de aplicaciones desde varias nubes al mismo tiempo es raro.
Como ejemplo, encontramos un gran cliente empresarial que utiliza nueve nubes públicas separadas, desde las "tres grandes" de AWS, Azure y GCP hasta proveedores más pequeños como Tencent y DigitalOcean. No encontramos ninguna coincidencia entre los proveedores de la nube en los registros DNS asociados con esas nubes. Cada registro apuntaba a una sola nube.
Las cargas de trabajo de las aplicaciones ya están aprovechando los beneficios de entornos de nube única o híbridos: el siguiente paso será aprovechar los beneficios de múltiples entornos (incluyendo nube, perímetro e infraestructura on-prem) al mismo tiempo. Idealmente, esto sucederá a través de una capa de gestión abstracta que utiliza políticas para implementar decisiones de conectividad en todos los entornos. Los beneficios de un enfoque distribuido para la conectividad de las aplicaciones son claros:
El valor único de los microservicios específicos de la nube se puede aplicar a partes específicas de la carga de trabajo de una aplicación sin necesidad de alojar toda la aplicación en un solo lugar: un enfoque "mejor de su clase" que mejora las capacidades sin terminar en un vendor lock-in (dependencia de proveedores).
La latencia de los servicios en la nube puede variar de un momento a otro y depende de una serie de factores, como la geografía, las vías de enrutamiento y la disponibilidad del servicio. Un enfoque multinube permite a las empresas seleccionar el entorno de mejor rendimiento para sus aplicaciones en un momento dado.
Los costos de entrega de aplicaciones varían significativamente entre los proveedores de la nube. En particular, los compromisos de uso de referencia pueden desempeñar un papel importante en la determinación del gasto general de llevar una aplicación a la pantalla del usuario final. Un enfoque multinube ofrece la opción más económica en cada momento, reduciendo el costo total de entrega.
Cuando llega el tiempo de inactividad o las desactivaciones del servicio (y vendrán), los administradores de red necesitan la flexibilidad para dirigir el tráfico de aplicaciones hacia cargas de trabajo alternativas. Un verdadero marco de entrega de aplicaciones multinube garantiza que las aplicaciones sigan funcionando incluso cuando las nubes únicas no están disponibles.
NS1 ha reconocido durante mucho tiempo el valor de ofrecer aplicaciones, servicios y contenido de múltiples proveedores de infraestructura de backend. Llevamos años ayudando a los clientes a manejar múltiples capas de infraestructura. Estos clientes han utilizado nuestras innovadoras capacidades de dirección de tráfico para mejorar las métricas de negocio que les interesan.
Aprovechando los datos altamente granulares de monitoreo de usuarios reales (RUM), hemos ayudado a estos clientes a mejorar el rendimiento dirigiendo el tráfico a las CDN y nubes de entrega que proporcionan la latencia más baja al mejor costo. Utilizando datos de los monitores de disponibilidad de NS1, hemos desviado el tráfico alrededor de las interrupciones y las desactivaciones del servicio para mantener las aplicaciones (y los ingresos) en funcionamiento.
Ahora que NS1 forma parte de IBM, estamos empezando a ampliar el valor demostrado del direccionamiento del tráfico DNS más profundamente en la pila de redes. El direccionamiento del tráfico de NS1 encuentra la mejor conexión entre las nubes y los usuarios finales. IBM Hybrid Cloud Mesh optimiza la conectividad interna entre las cargas de trabajo de aplicaciones basadas en la nube. Juntas, las dos soluciones ofrecen aplicaciones optimizadas en cuanto a rendimiento, costo y disponibilidad en cada punto de conexión.
El mercado del software de operaciones de red multinube está evolucionando rápidamente. Una horda de startups ya está convergiendo en lo que promete ser un gran conjunto de desafíos para los clientes que definen la industria. Sin embargo, si se observa el alcance del reto que estas startups decidieron abordar, es sorprendentemente limitado.
Casi todas las soluciones emergentes de redes multinube se centran en optimizar las conexiones entre nubes para casos de uso internos. Extender esa conexión optimizada al usuario final es casi una ocurrencia tardía, y mucho menos cualquier red fuera de estos ecosistemas de proveedores. IBM está adoptando una visión más holística. Al adjuntar la red DNS autoritativa de NS1 a su solución de conectividad de nube híbrida, IBM está ofreciendo una conectividad optimizada de extremo a extremo, independientemente del caso de uso del cliente.
El valor de las conexiones más rápidas, los menores costos de entrega de la red, la mayor resiliencia de la red y la mayor disponibilidad no se limita únicamente a lo que hay dentro del cortafuegos. Se extiende a la experiencia del usuario final a través de aplicaciones de mejor rendimiento, siempre activas y más baratas de proporcionar. Eso, a su vez, significa aplicaciones que tienen una mayor satisfacción del cliente, una mejor retención del cliente y mayores ingresos por cliente.
Creemos que se puede obtener un gran valor para el cliente optimizando la conectividad en cada punto de la cadena de entrega de aplicaciones en la nube híbrida, desde las redes internas hasta los usuarios finales. Manténgase atento mientras comenzamos a hacer realidad esta visión.
Descubra cómo separar el DNS de su CDN puede mejorar el rendimiento, ahorrar costos y aumentar la capacidad de recuperación. Descubra por qué la gestión independiente de DNS permite un mayor control sobre la dirección del tráfico, el monitoreo del rendimiento y la resiliencia en varios proveedores de CDN.
Seleccionar el proveedor de DNS adecuado es crucial para gestionar el tráfico, garantizar la resiliencia y optimizar el rendimiento. Descubra los 4 factores esenciales que debe tener en cuenta, desde el perfil de riesgo y las necesidades de los desarrolladores hasta la gestión de varias CDN y los requisitos de rendimiento.
Aprenda cómo el DNS gestionado mejora el rendimiento y la seguridad, reduce la latencia y agiliza sus operaciones. Descubra las diferencias entre DNS gestionado y autogestionado, y explore los beneficios clave para su empresa.
Explore los beneficios y los retos del autoalojamiento de DNS autoritativo para grandes empresas. Conozca las complejidades ocultas del autoalojamiento y por qué las soluciones de DNS gestionado pueden ser la mejor opción en cuanto a escalabilidad, resiliencia y rentabilidad.
Refuerce la resiliencia de su red con IBM NS1 Connect. Comience con una cuenta de desarrollador gratuita para explorar soluciones de DNS gestionado o programe una demostración en directo para ver cómo nuestra plataforma puede optimizar el rendimiento y la fiabilidad de su red.