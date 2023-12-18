Cómo el direccionamiento del tráfico DNS amplía el valor empresarial de las redes híbridas y multinube

Las cargas de trabajo de las aplicaciones ya están aprovechando los beneficios de entornos de nube única o híbridos: el siguiente paso será aprovechar los beneficios de múltiples entornos (incluyendo nube, perímetro e infraestructura on-prem) al mismo tiempo. Idealmente, esto sucederá a través de una capa de gestión abstracta que utiliza políticas para implementar decisiones de conectividad en todos los entornos. Los beneficios de un enfoque distribuido para la conectividad de las aplicaciones son claros:

microservicios

El valor único de los microservicios específicos de la nube se puede aplicar a partes específicas de la carga de trabajo de una aplicación sin necesidad de alojar toda la aplicación en un solo lugar: un enfoque "mejor de su clase" que mejora las capacidades sin terminar en un vendor lock-in (dependencia de proveedores).

Desempeño

La latencia de los servicios en la nube puede variar de un momento a otro y depende de una serie de factores, como la geografía, las vías de enrutamiento y la disponibilidad del servicio. Un enfoque multinube permite a las empresas seleccionar el entorno de mejor rendimiento para sus aplicaciones en un momento dado.

Costo

Los costos de entrega de aplicaciones varían significativamente entre los proveedores de la nube. En particular, los compromisos de uso de referencia pueden desempeñar un papel importante en la determinación del gasto general de llevar una aplicación a la pantalla del usuario final. Un enfoque multinube ofrece la opción más económica en cada momento, reduciendo el costo total de entrega.

Resiliencia

Cuando llega el tiempo de inactividad o las desactivaciones del servicio (y vendrán), los administradores de red necesitan la flexibilidad para dirigir el tráfico de aplicaciones hacia cargas de trabajo alternativas. Un verdadero marco de entrega de aplicaciones multinube garantiza que las aplicaciones sigan funcionando incluso cuando las nubes únicas no están disponibles.