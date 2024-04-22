Arquitectura desplegable en IBM Cloud: simplificación del despliegue del sistema

La arquitectura desplegable (DA) se refiere a un patrón o enfoque de diseño específico que permite que una aplicación o sistema se despliegue y gestione fácilmente en diversos entornos. Una arquitectura desplegable implica componentes, módulos y dependencias de una manera que permite un despliegue fluido y facilita a los desarrolladores y equipos de operaciones el despliegue rápido de nuevas características y actualizaciones del sistema, sin necesidad de una gran intervención manual.
Hay varias características clave de una arquitectura desplegable, que incluyen:
En general, la arquitectura desplegable tiene como objetivo facilitar que las organizaciones logren despliegues más rápidos y confiables, al tiempo que se asegura de que la infraestructura subyacente sea escalable y resiliente.
Desplegar una carga de trabajo empresarial con unos pocos clics puede resultar complicado debido a diversos factores, como la complejidad de la arquitectura y las herramientas y tecnologías específicas utilizadas para el despliegue. Crear una infraestructura de aplicaciones segura, compatible y personalizada suele ser más difícil y requiere experiencia. Sin embargo, con una planificación cuidadosa y los recursos adecuados, es factible automatizar la mayoría de los aspectos del proceso de despliegue. IBM Cloud le proporciona patrones bien diseñados que son seguros de forma predeterminada para industrias reguladas, como los servicios financieros. A veces, estos patrones se pueden consumir tal cual o se pueden agregar más recursos según los requisitos. Consulte las arquitecturas desplegables que están disponibles en el catálogo de IBM Cloud.
Las arquitecturas desplegables proporcionadas en IBM Cloud se pueden desplegar de varias maneras, utilizando proyectos de IBM Cloud, Schematics, directamente a través de CLI o incluso puede descargarse el código y desplegarse por su cuenta.
La arquitectura desplegable se utiliza comúnmente en industrias como las finanzas, la atención médica, la venta minorista, la fabricación y el gobierno, donde el cumplimiento, la seguridad y la escalabilidad son factores críticos. La arquitectura desplegable puede ser utilizada por una amplia gama de stakeholders, entre ellos:
IBM Cloud ayuda a reducir el tiempo que lleva diseñar las soluciones que cumplen con todos los controles y regulaciones de su industria. IBM Cloud Framework for Financial Services ofrece un conjunto de arquitecturas de referencia que pueden emplearse como punto de partida para cumplir con los requisitos de seguridad y normativas establecidos en la infraestructura. Estas arquitecturas de referencia proporcionan una base sólida para desplegar aplicaciones seguras, conformes dentro de la infraestructura. Además, IBM Cloud ofrece arquitecturas desplegables de zona de aterrizaje de VPC preconfiguradas, que se crean utilizando activos de infraestructura como código (IaC) basados en la arquitectura de referencia de IBM Cloud for Financial Services.
