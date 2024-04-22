Arquitectura desplegable en IBM Cloud: simplificación del despliegue del sistema

La arquitectura desplegable (DA) se refiere a un patrón o enfoque de diseño específico que permite que una aplicación o sistema se despliegue y gestione fácilmente en diversos entornos. Una arquitectura desplegable implica componentes, módulos y dependencias de una manera que permite un despliegue fluido y facilita a los desarrolladores y equipos de operaciones el despliegue rápido de nuevas características y actualizaciones del sistema, sin necesidad de una gran intervención manual.

Hay varias características clave de una arquitectura desplegable, que incluyen:

Automatización: la arquitectura desplegable a menudo se basa en herramientas y procesos de automatización para gestionar el proceso de despliegue. Esto puede implicar el uso de herramientas como pipelines de integración continua o despliegue continuo (CI/CD), herramientas de gestión de configuración y otras. Escalabilidad: la arquitectura está diseñada para escalar horizontal o verticalmente para adaptarse a los cambios en la carga de trabajo o la demanda de los usuarios sin necesidad de realizar cambios significativos en la infraestructura subyacente. Modularidad: la arquitectura desplegable sigue un patrón de diseño modular, en el que los diferentes componentes o servicios están aislados y pueden desarrollarse, probarse y desplegarse de forma independiente. Esto permite una gestión más sencilla y reduce el riesgo de que las dependencias causen problemas de despliegue. Resiliencia: la arquitectura desplegable está diseñada para ser resiliente, con mecanismos integrados de redundancia y conmutación por error que garantizan que el sistema siga estando disponible incluso en caso de falla o interrupción del servicio. Portabilidad: la arquitectura desplegable está diseñada para ser portátil en diferentes entornos de nube o plataformas de despliegue, lo que facilita mover el sistema de un entorno a otro según sea necesario. Personalizable: la arquitectura desplegable está diseñada para ser personalizable y se puede configurar según la necesidad. Esto ayuda en el despliegue en diversos entornos con diferentes requisitos. Monitoreo y registro: la arquitectura incorpora sólidas capacidades de monitoreo y registro para proporcionar visibilidad del comportamiento y el rendimiento del sistema. Seguras y conformes: las arquitecturas desplegables en IBM Cloud son seguras y conformes de forma predeterminada para alojar sus cargas de trabajo reguladas en la nube. Cumple con las normas y directrices de seguridad, como IBM Cloud for Financial Services, SOC Tipo 2, que garantizan los más altos niveles de seguridad y requisitos de cumplimiento.

En general, la arquitectura desplegable tiene como objetivo facilitar que las organizaciones logren despliegues más rápidos y confiables, al tiempo que se asegura de que la infraestructura subyacente sea escalable y resiliente.