Arquitectura desplegable en IBM Cloud: simplificación del despliegue del sistema

Un empleado en planta eléctrica del sector de procesamiento

La arquitectura desplegable (DA) se refiere a un patrón o enfoque de diseño específico que permite que una aplicación o sistema se despliegue y gestione fácilmente en diversos entornos. Una arquitectura desplegable implica componentes, módulos y dependencias de una manera que permite un despliegue fluido y facilita a los desarrolladores y equipos de operaciones el despliegue rápido de nuevas características y actualizaciones del sistema, sin necesidad de una gran intervención manual.

Hay varias características clave de una arquitectura desplegable, que incluyen:

  1. Automatización: la arquitectura desplegable a menudo se basa en herramientas y procesos de automatización para gestionar el proceso de despliegue. Esto puede implicar el uso de herramientas como pipelines de integración continua o despliegue continuo (CI/CD), herramientas de gestión de configuración y otras.
  2. Escalabilidad: la arquitectura está diseñada para escalar horizontal o verticalmente para adaptarse a los cambios en la carga de trabajo o la demanda de los usuarios sin necesidad de realizar cambios significativos en la infraestructura subyacente.
  3. Modularidad: la arquitectura desplegable sigue un patrón de diseño modular, en el que los diferentes componentes o servicios están aislados y pueden desarrollarse, probarse y desplegarse de forma independiente. Esto permite una gestión más sencilla y reduce el riesgo de que las dependencias causen problemas de despliegue.
  4. Resiliencia: la arquitectura desplegable está diseñada para ser resiliente, con mecanismos integrados de redundancia y conmutación por error que garantizan que el sistema siga estando disponible incluso en caso de falla o interrupción del servicio.
  5. Portabilidad: la arquitectura desplegable está diseñada para ser portátil en diferentes entornos de nube o plataformas de despliegue, lo que facilita mover el sistema de un entorno a otro según sea necesario.
  6. Personalizable: la arquitectura desplegable está diseñada para ser personalizable y se puede configurar según la necesidad. Esto ayuda en el despliegue en diversos entornos con diferentes requisitos.
  7. Monitoreo y registro: la arquitectura incorpora sólidas capacidades de monitoreo y registro para proporcionar visibilidad del comportamiento y el rendimiento del sistema.
  8. Seguras y conformes: las arquitecturas desplegables en IBM Cloud son seguras y conformes de forma predeterminada para alojar sus cargas de trabajo reguladas en la nube. Cumple con las normas y directrices de seguridad, como IBM Cloud for Financial Services, SOC Tipo 2, que garantizan los más altos niveles de seguridad y requisitos de cumplimiento.

En general, la arquitectura desplegable tiene como objetivo facilitar que las organizaciones logren despliegues más rápidos y confiables, al tiempo que se asegura de que la infraestructura subyacente sea escalable y resiliente.

Arquitecturas desplegables en IBM Cloud

Desplegar una carga de trabajo empresarial con unos pocos clics puede resultar complicado debido a diversos factores, como la complejidad de la arquitectura y las herramientas y tecnologías específicas utilizadas para el despliegue. Crear una infraestructura de aplicaciones segura, compatible y personalizada suele ser más difícil y requiere experiencia. Sin embargo, con una planificación cuidadosa y los recursos adecuados, es factible automatizar la mayoría de los aspectos del proceso de despliegue. IBM Cloud le proporciona patrones bien diseñados que son seguros de forma predeterminada para industrias reguladas, como los servicios financieros. A veces, estos patrones se pueden consumir tal cual o se pueden agregar más recursos según los requisitos. Consulte las arquitecturas desplegables que están disponibles en el catálogo de IBM Cloud.

Estrategias de despliegue para una arquitectura desplegable

Las arquitecturas desplegables proporcionadas en IBM Cloud se pueden desplegar de varias maneras, utilizando proyectos de IBM Cloud, Schematics, directamente a través de CLI o incluso puede descargarse el código y desplegarse por su cuenta.

Casos de uso de la arquitectura desplegable

La arquitectura desplegable se utiliza comúnmente en industrias como las finanzas, la atención médica, la venta minorista, la fabricación y el gobierno, donde el cumplimiento, la seguridad y la escalabilidad son factores críticos. La arquitectura desplegable puede ser utilizada por una amplia gama de stakeholders, entre ellos:

  1. Desarrolladores de software, profesionales de TI, administradores de sistemas y stakeholders que necesitan garantizar que sus sistemas y aplicaciones se desplieguen de manera eficiente, segura y rentable. Ayuda a reducir el tiempo de comercialización, minimizar la intervención manual y disminuir los errores relacionados con el despliegue.
  2. Proveedores de servicios en la nube, proveedores de servicios gestionados y proveedores de infraestructura como servicio (IaaS) para ofrecer a sus clientes un proceso de despliegue optimizado, confiable y automatizado para sus aplicaciones y servicios.
  3. ISV y empresas para mejorar la experiencia de despliegue de sus clientes, proporcionándoles soluciones de software fáciles de instalar, personalizables y escalables que ayudan a impulsar el valor empresarial y la ventaja competitiva.

Empiece hoy mismo

IBM Cloud ayuda a reducir el tiempo que lleva diseñar las soluciones que cumplen con todos los controles y regulaciones de su industria. IBM Cloud Framework for Financial Services ofrece un conjunto de arquitecturas de referencia que pueden emplearse como punto de partida para cumplir con los requisitos de seguridad y normativas establecidos en la infraestructura. Estas arquitecturas de referencia proporcionan una base sólida para desplegar aplicaciones seguras, conformes dentro de la infraestructura. Además, IBM Cloud ofrece arquitecturas desplegables de zona de aterrizaje de VPC preconfiguradas, que se crean utilizando activos de infraestructura como código (IaC) basados en la arquitectura de referencia de IBM Cloud for Financial Services.

 
Vista aérea de un hombre de negocios de raza mixta usando un teléfono celular en el patio de una oficina

