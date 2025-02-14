En un banco global, el proceso de evaluación de riesgos es un componente crítico para determinar si un cliente es elegible para un producto financiero en particular. Este proceso implica evaluar múltiples factores, incluida la solvencia del cliente, el comportamiento financiero y los riesgos potenciales asociados con la oferta del producto.
Tradicionalmente, esta evaluación se basa en datos estructurados, como puntajes crediticios, incluidos los puntajes FICO, el sistema dominante de puntaje crediticio, verificación de ingresos, historial de transacciones y obligaciones de deuda existentes.
Sin embargo, el escenario de la evaluación de riesgos está evolucionando rápidamente, impulsado por la necesidad de evaluaciones más completas y precisas en un mercado altamente competitivo.
Cuando un cliente solicita un producto financiero, como una hipoteca o un préstamo personal, el proceso de evaluación de riesgos comienza con la recopilación de datos. Estos datos incluyen la información personal del solicitante, el historial crediticio, los ingresos, la situación laboral y los registros de transacciones.
Luego, los datos se procesan mediante el uso de modelos estadísticos y algoritmos de machine learning para calcular una puntuación de riesgo. Esta puntuación refleja la probabilidad de que el cliente incumpla su obligación.
El puntaje se complementa con un análisis exhaustivo del comportamiento financiero del cliente, que tiene en cuenta factores como las transacciones recientes de gran tamaño, patrones de gasto inusuales y la estabilidad de sus ingresos.
Además del puntaje crediticio y el análisis de comportamiento, el proceso de evaluación de riesgos también incluye la evaluación de factores externos, como las condiciones económicas, las tendencias del mercado y el entorno regulatorio. Este enfoque holístico ayuda a garantizar que el banco pueda tomar decisiones informadas que no solo protejan sus activos, sino que también se ajusten a los requisitos normativos.
La inteligencia artificial generativa (IA generativa) representa un salto significativo en el proceso de evaluación de riesgos. IBM destaca que la IA generativa puede analizar las tendencias del mercado, los indicadores financieros y los historiales crediticios para proporcionar evaluaciones de riesgo más precisas, lo que ayuda a los bancos a tomar decisiones mejor informadas. Esta mayor eficiencia, precisión y transparencia en la evaluación de riesgos conduce a una mayor satisfacción del cliente y a un aumento de los ingresos.
Una de las principales aplicaciones de la IA generativa es la creación de datos sintéticos para la evaluación de riesgos. Según explicó la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), estos datos sintéticos pueden simular diversos escenarios de clientes, incluyendo los relevantes para la detección de fraudes, puntuación crediticia y antilavado de dinero, permitiendo a los bancos probar y refinar sus modelos de riesgo bajo diferentes condiciones.
Por ejemplo, la IA generativa puede producir conjuntos de datos que imitan el comportamiento de los clientes en un entorno recesivo, lo que permite a los bancos anticipar riesgos potenciales y ajustar sus estrategias crediticias en consecuencia. Esta capacidad de generar conjuntos de datos diversos y representativos ayuda a garantizar que los modelos de riesgo de los bancos sean sólidos y capaces de manejar una amplia gama de situaciones del mundo real.
Como resultado, los bancos pueden realizar predicciones más precisas sobre el comportamiento de los clientes, lo que reduce la probabilidad de impagos y mejora la calidad general de sus carteras de préstamos.
La capacidad de la IA generativa para procesar y analizar grandes cantidades de datos es otra ventaja clave. Al integrar la IA generativa en el pipeline de evaluación de riesgos, los bancos pueden acceder a información completa sobre sus productos, puntuaciones de riesgo y datos de clientes, incluidos historiales de transacciones y puntuaciones FICO. Además, la IA generativa puede proporcionar información detallada sobre la razón de aprobar o denegar clientes para productos específicos.
Por ejemplo, al evaluar una solicitud de hipoteca, la IA generativa puede resumir rápidamente el historial crediticio del solicitante, evaluar su estabilidad financiera y comparar su perfil con el de clientes similares que han obtenido hipotecas con éxito.
Este nivel de análisis no solo acelera el proceso de toma de decisiones, sino que también proporciona una justificación clara que se puede comunicar al cliente, mejorando la transparencia y la confianza.
Las capacidades de IA generativa van más allá de la evaluación de riesgos para apoyar a los gerentes de producto y a los equipos de marketing en la segmentación de clientes de manera más eficaz. Mediante la creación de procesos multimodales de modelos lingüísticos grandes (LLM), los bancos pueden clasificar, evaluar, resumir y explicar los fundamentos que sustentan las recomendaciones de productos y las aprobaciones de clientes.
Por ejemplo, un LLM puede analizar los datos de los clientes para identificar patrones que sugieran una alta probabilidad de interés en un producto en particular, como una tarjeta de crédito o un préstamo personal. El LLM puede generar mensajes de marketing dirigidos que destaquen los beneficios del producto, adaptados a las necesidades y preferencias específicas del cliente.
Los LLM también pueden proporcionar a los gerentes de producto insight sobre qué segmentos de clientes tienen más probabilidades de responder positivamente a ciertas ofertas, lo que permite estrategias de marketing más precisas y efectivas.
1. Interpretación de la puntuación de riesgo: un LLM genera un resumen para un analista de riesgos que explica los factores que contribuyen a una puntuación de alto riesgo para un solicitante de hipoteca. El resumen incluye un análisis del comportamiento financiero reciente del solicitante, posibles señales de alerta y una comparación con solicitantes similares. Esto permite al analista tomar una decisión informada rápidamente.
2. Recomendaciones de productos: un LLM analiza los datos de los clientes a través de múltiples canales, incluido el historial de transacciones, la actividad en las redes sociales y las interacciones bancarias anteriores, para ayudar a un gerente de producto. El LLM identifica un segmento de clientes que probablemente esté interesado en una nueva tarjeta de crédito premium y genera ofertas personalizadas que destacan las características únicas de la tarjeta.
3. Racionalización de la aprobación: cuando se deniega un préstamo, un LLM genera una explicación detallada para el cliente, describiendo los factores de riesgo específicos que llevaron a la denegación y ofreciendo orientación sobre cómo mejorar sus posibilidades en el futuro.
La IA generativa está lista para revolucionar la evaluación de riesgos en la banca al proporcionar evaluaciones más precisas, transparentes y eficientes. Al utilizar las capacidades de la IA generativa en la generación de datos sintéticos, el análisis integral de datos y los pipelines LLM multimodales, los bancos pueden mejorar sus estrategias de gestión de riesgos, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar el crecimiento de los ingresos.
A medida que evoluciona la industria financiera, la IA de generación sin duda desempeñará un papel central en la configuración del futuro de la evaluación de riesgos y la participación del cliente.
