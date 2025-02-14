Cuando un cliente solicita un producto financiero, como una hipoteca o un préstamo personal, el proceso de evaluación de riesgos comienza con la recopilación de datos. Estos datos incluyen la información personal del solicitante, el historial crediticio, los ingresos, la situación laboral y los registros de transacciones.



Luego, los datos se procesan mediante el uso de modelos estadísticos y algoritmos de machine learning para calcular una puntuación de riesgo. Esta puntuación refleja la probabilidad de que el cliente incumpla su obligación.

El puntaje se complementa con un análisis exhaustivo del comportamiento financiero del cliente, que tiene en cuenta factores como las transacciones recientes de gran tamaño, patrones de gasto inusuales y la estabilidad de sus ingresos.

Además del puntaje crediticio y el análisis de comportamiento, el proceso de evaluación de riesgos también incluye la evaluación de factores externos, como las condiciones económicas, las tendencias del mercado y el entorno regulatorio. Este enfoque holístico ayuda a garantizar que el banco pueda tomar decisiones informadas que no solo protejan sus activos, sino que también se ajusten a los requisitos normativos.