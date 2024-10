El calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero están cambiando la composición de los océanos del mundo y seguirán haciéndolo hasta finales de siglo, según el IPCC. A medida que aumentan las temperaturas promedio globales, los niveles de oxígeno en los océanos seguirán disminuyendo en lo que se conoce como desoxigenación de los océanos. La acidificación de los océanos también continuará. Ambos procesos se consideran dañinos para la vida marina.

La clave para mitigar estos cambios es reducir las emisiones de carbono, pero también existen otras soluciones. La escorrentía y la contaminación del agua contribuyen a la desoxigenación; según la International Union for Conservation of Nature and Resources, la legislación que monitorea y limita la escorrentía podría ayudar.10 En el frente de la acidificación de los océanos, algunos científicos tienen esperanzas en una nueva tecnología para eliminar el ácido del agua de mar.11