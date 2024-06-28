Gestión de vulnerabilidades potenciada por IA

Mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, incluidos registros de seguridad, registros de tráfico de red y fuentes de inteligencia de amenazas, los sistemas impulsados por IA pueden identificar patrones y anomalías que indican posibles vulnerabilidades o ataques. La conversión de los registros en datos y gráficos hará que el análisis sea más sencillo y rápido. Los incidentes deben identificarse en función del riesgo de seguridad y deben notificarse para tomar medidas inmediatas.

El autoaprendizaje es otra área en la que la IA se puede entrenar con datos. Esto permitirá que la IA esté actualizada sobre el entorno cambiante y sea capaz de abordar nuevas y emergentes amenazas. La IA identificará amenazas de alto riesgo y amenazas nunca antes vistas.

La implementación de la IA requiere iteraciones para entrenar el modelo, lo que puede llevar mucho tiempo. Pero con el tiempo, se vuelve más fácil identificar amenazas y fallas. Las plataformas impulsadas por IA recopilan constantemente insights a partir de datos, ajustándose a los escenarios cambiantes y a los riesgos emergentes. A medida que avanzan, mejoran su precisión y eficacia para identificar debilidades y ofrecer orientación práctica.

Al entrenar la IA, también debemos tener en cuenta las tácticas y técnicas adversarias MITRE ATT&CK como parte del autoaprendizaje de la IA. La incorporación de MITRE junto con la IA encontrará y detendrá el 90 % de las amenazas de alto riesgo.