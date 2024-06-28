Gestión de vulnerabilidades potenciada por IA

La gestión de vulnerabilidades implica un ciclo continuo de identificación, priorización y mitigación de vulnerabilidades en aplicaciones de software, redes y sistemas informáticos. Esta estrategia es esencial para salvaguardar los recursos digitales de una organización y mantener su seguridad e integridad.
Para simplificar y facilitar el proceso, necesitamos involucrar la inteligencia artificial (IA). Analicemos cómo la IA es eficaz para la gestión de vulnerabilidades y cómo se puede implementar.
El uso de la IA llevará la gestión de vulnerabilidades al siguiente nivel. La IA no solo reduce el tiempo de análisis, sino que también identifica eficazmente las amenazas.
Una vez que hayamos decidido utilizar la IA para la gestión de vulnerabilidades, debemos recopilar información sobre cómo queremos que responda la IA y qué tipo de datos deben analizarse para identificar los algoritmos adecuados. Los algoritmos de IA y las técnicas de machine learning se destacan en la detección de amenazas sofisticadas y nunca antes vistas.
Mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, incluidos registros de seguridad, registros de tráfico de red y fuentes de inteligencia de amenazas, los sistemas impulsados por IA pueden identificar patrones y anomalías que indican posibles vulnerabilidades o ataques. La conversión de los registros en datos y gráficos hará que el análisis sea más sencillo y rápido. Los incidentes deben identificarse en función del riesgo de seguridad y deben notificarse para tomar medidas inmediatas.
El autoaprendizaje es otra área en la que la IA se puede entrenar con datos. Esto permitirá que la IA esté actualizada sobre el entorno cambiante y sea capaz de abordar nuevas y emergentes amenazas. La IA identificará amenazas de alto riesgo y amenazas nunca antes vistas.
La implementación de la IA requiere iteraciones para entrenar el modelo, lo que puede llevar mucho tiempo. Pero con el tiempo, se vuelve más fácil identificar amenazas y fallas. Las plataformas impulsadas por IA recopilan constantemente insights a partir de datos, ajustándose a los escenarios cambiantes y a los riesgos emergentes. A medida que avanzan, mejoran su precisión y eficacia para identificar debilidades y ofrecer orientación práctica.
Al entrenar la IA, también debemos tener en cuenta las tácticas y técnicas adversarias MITRE ATT&CK como parte del autoaprendizaje de la IA. La incorporación de MITRE junto con la IA encontrará y detendrá el 90 % de las amenazas de alto riesgo.
Mediante el análisis de datos históricos y violaciones de seguridad, la IA tiene la capacidad de predecir ataques y prevenir de forma preventiva la explotación de vulnerabilidades.
Recopilación de requisitos: es necesario analizar los registros y los informes. Esto incluye especificaciones como entrada, salida, variable dependiente, variable independiente e insights aplicables en la práctica.
Planificación: es necesario seleccionar los algoritmos y las técnicas de machine learning, así como las fuentes de entrada y salida, y las variables. Las técnicas especificarán qué variables y palabras clave se buscan y cómo se mostrarán los resultados en una tabla. Los resultados finales se extraerán de la tabla y se agregarán a un gráfico para obtener insights aplicables en la práctica.
Programación: el código debe escribirse para cumplir con los requisitos. Es recomendable verificar si el archivo de entrada se lee y genera el archivo de salida.
Pruebas: la programación y otros componentes del programa deben probarse y diagnosticarse los problemas.
Ciclo de feedback: se debe establecer un ciclo de feedback para ver si se recibe el resultado esperado. Las mejoras deben realizarse en función del feedback. Estos pasos deben repetirse para la mejora continua.
Las organizaciones pueden transformar las prácticas de gestión de vulnerabilidades mediante la introducción de automatización, IA y capacidades proactivas. Al aprovechar la IA en la gestión de vulnerabilidades, las organizaciones pueden mejorar su postura de seguridad, adelantarse a las amenazas emergentes y proteger sus activos y datos valiosos en el ámbito de ciberseguridad en rápida evolución.
Sin embargo, es importante reconocer que la IA no debe considerarse una solución independiente, sino más bien una mejora de los sistemas tradicionales de gestión de vulnerabilidades. Los mejores resultados se obtienen cuando la IA se integra y se utiliza junto con los métodos existentes.
