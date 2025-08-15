Asociación de IBM y Microsoft

Hacer realidad las transformaciones en toda la empresa mediante la aceleración de las estrategias de nube híbrida e IA.

IBM y Microsoft están bien posicionados para ayudar a sus clientes en su proceso de transformación, con un enfoque abierto y colaborativo que impulsa resultados empresariales positivos.

Juntos ayudamos a nuestros clientes a implementar y gestionar la IA generativa con soluciones que abarcan múltiples modelos en entornos de nube híbrida. Nuestros equipos ofrecen una red de socios sólida y formada por profesionales expertos en la industria y expertos en la multinube.
Aspectos destacados de la asociación
Más de 25 soluciones tecnológicas de IBM en Azure Marketplace

Los clientes pueden acceder directamente a la creciente lista de soluciones SaaS y gestionadas por el cliente de IBM, que incluye software de IA, nube y automatización, en Azure Marketplace. IBM® Consulting cuenta con más de 80 soluciones en el mercado.

IBM Software—Azure Marketplace

IBM Consulting–Azure Marketplace
Ganador en tres ocasiones del 2024 Microsoft Partner of the Year Awards

IBM, Neudesic y Nordcloud (adquirida por IBM) fueron reconocidas por su capacidad para utilizar la tecnología de Microsoft y ayudar a sus clientes a triunfar en el vertiginoso panorama digital actual.

  • India Partner of the Year Award - IBM
  • Americas Partner of the Year Award, Infrastructure and Application Innovation - Neudesic
  • Microsoft Finland Azure Migration Modernization Award - Nordcloud
Finalista en 4 ocasiones: 2024 Microsoft Partner of the Year Awards

IBM, Neudesic y Nordcloud fueron reconocidas como finalistas por su innovación y experiencia en cuatro categorías y en diferentes geografías.

  • Microsoft Modernizing Applications Partner of the Year Award - IBM
  • Denmark GSI Partner of the Year Award - IBM
  • Americas Security Partner of the Year Award - Neudesic
  • Microsoft Migration to Azure Partner of the Year Award - Nordcloud

 
#1 Red Hat GSI

IBM Consulting es especialista en Azure Red Hat OpenShift (ARO). Gracias a este compromiso, hemos sido reconocidos en siete categorías para el premio Microsoft Partner of the Year de este año, mientras ayudamos a nuestros clientes a simplificar la modernización de sus aplicaciones.

Más de 39 000 certificaciones de Microsoft

IBM estableció 41 centros de competencias de Microsoft en 170 países y aumentó las certificaciones de Azure a 39 000. Nuestras especializaciones avanzadas aumentaron a seis y obtuvimos la designación Expert MSP.

Aportación de valor conjunto

Automation IBM Copilot Runway Maximo Application Suite Modernice las aplicaciones en Microsoft Azure Servicios de ciberseguridad watsonx.governance en Microsoft Azure
IBM, Microsoft y Red Hat ofrecen a los clientes la posibilidad de aumentar el valor de su elección de comprar y desplegar tecnología IBM en Microsoft Azure, junto con su preferencia de nube y su inversión en servicios y habilidades nativas de Azure.
La creciente cartera de software de IBM abarca datos e IA (incluido watsonx), automatización, seguridad y sustentabilidad, mientras que IBM Consulting cuenta con más de 80 soluciones.

Las soluciones de IBM Software están disponibles en Azure Marketplace como SaaS (incluidos StreamSets, Apptio Target Process y WebMethods) y como opciones gestionadas por el cliente, y se alinean con los clientes que buscan reducir su compromiso con el gasto de Microsoft.
Eche un vistazo a IBM en Azure Marketplace o descubra cómo IBM Consulting puede ayudarle a acelerar su transición a la nube híbrida y la IA.

