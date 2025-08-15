Asociación de IBM y Microsoft

IBM y Microsoft están bien posicionados para ayudar a sus clientes en su proceso de transformación, con un enfoque abierto y colaborativo que impulsa resultados empresariales positivos.

Juntos ayudamos a nuestros clientes a implementar y gestionar la IA generativa con soluciones que abarcan múltiples modelos en entornos de nube híbrida. Nuestros equipos ofrecen una red de socios sólida y formada por profesionales expertos en la industria y expertos en la multinube.