Trabajar en conjunto con Google Cloud para acelerar la IA empresarial y la modernización de la nube híbrida

Alianza entre IBM y Google Cloud

IBM y Google Cloud aceleran la transformación de la nube híbrida y la IA mediante la innovación de código abierto para ofrecer soluciones escalables

Una alianza única en su tipo

La alianza entre IBM y Google Cloud es una colaboración estratégica centrada en ayudar a los clientes a acelerar la adopción de la nube híbrida, la transformación impulsada por IA y la modernización de las cargas de trabajo críticas.

Combinamos las capacidades líderes en IA y datos de Google Cloud con la experiencia de confianza en nube híbrida de IBM para ofrecer soluciones seguras y flexibles. Esta alianza reúne lo mejor de IBM y Google Cloud para ayudarle a alcanzar el éxito, independientemente de la etapa en la que se encuentres en su camino hacia la nube y la IA.

Aspectos destacados de la asociación

Red Hat y Google Cloud

Red Hat fue nombrado socio de tecnología de Google Cloud del año (2025), reconociendo la innovación y el impacto en el cliente impulsados por Red Hat Enterprise Linux on Google Cloud.

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Más de 4000 profesionales certificados por Google Cloud

Una práctica global certificada por Google Cloud que ofrece resultados seguros y escalables de nube híbrida, datos, IA y modernización para empresas complejas.
Entrega comprobada en diversas industrias

Entrega comprobada en las industrias más reguladas del mundo, con IBM® Consulting como motor de ejecución, que aporta experiencia, gobernanza y escala alineadas con la industria para convertir la transformación compleja en resultados medibles.
Más de 100 proyectos conjuntos con clientes

IBM y Google Cloud están escalando la IA empresarial a través de la nube híbrida, los datos y la infraestructura como código, traduciendo la innovación en resultados medibles para cargas de trabajo de misión crítica.

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Valor conjunto

Terraform on Google Cloud

Estandarice y automatice la infraestructura en nubes híbridas y multinube con Terraform basado en políticas, lo que acelera el aprovisionamiento, mejora la gobernanza y reduce la complejidad operativa.

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Representación digital de un bloque del kit de herramientas de automatización. Muestra un bloque similar a un estadio con cuatro entradas. En el centro, hay cuadrados organizados. Cada cuadrado es una aplicación o API en uso, que crean conexiones que simbolizan la integración del sistema.

watsonx.data on Google Cloud

IBM watsonx.data es un lakehouse de datos híbrido y abierto para IA y analytics, diseñado para impulsar agentes de IA y aplicaciones confiables mediante RAG híbrido y controles de acceso a nivel de fuente. Creado para entornos híbridos, watsonx.data simplifica el acceso a los datos en todas las plataformas con interoperabilidad abierta, acceso unificado y optimización de la carga de trabajo. A través de la asociación de IBM con Google Cloud, las organizaciones pueden ejecutar watsonx.data en Google Cloud para activar datos confiables para la IA mientras maximizan el valor de su gasto comprometido en la nube. En conjunto, IBM y Google Cloud ayudan a los clientes a simplificar los datos híbridos, optimizar el rendimiento y escalar la IA con confianza.

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Ilustración técnica de cómo escalar y acelerar mejor el impacto de la IA con watsonx.data

Vault on Google Cloud

Creado para empresas que operan a escala, IBM Vault ofrece seguridad de identidad de nivel empresarial, aplicación centralizada de políticas y operaciones de confianza cero en entornos on premises y en la nube sin agregar complejidad operativa.
Al desplegar IBM Vault en Google Cloud, las organizaciones pueden aplicar su gasto comprometido de Google Cloud Platform a la tecnología de IBM a través de Google Cloud Marketplace, convirtiendo los compromisos existentes en la nube en un valor de seguridad inmediato. El resultado: adquisiciones simplificadas, tiempo de creación de valor más rápido y una base de seguridad coherente que apoya el desarrollo moderno de aplicaciones, las iniciativas de IA y las cargas de trabajo reguladas, maximizando al mismo tiempo el retorno de las inversiones en Google Cloud.

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Ilustración de la seguridad de las bóvedas cibernéticas

Servicios de agentes de IA

En conjunto, IBM Consulting y Google permiten a las organizaciones pasar de la experimentación a la producción con IA agéntica. Aprovechando Gemini y Vertex AI de Google junto con los flujos de trabajo probados de la industria, las capacidades de integración y la gobernanza responsable de la IA de IBM Consulting, ayudamos a las empresas a desplegar agentes de IA que agilizan las operaciones, mejoran la toma de decisiones e impulsan la productividad sostenida, al tiempo que mantienen la confianza, la seguridad y el control.

Representación abstracta de un agente de IA, mostrado en una vista isométrica, que actúa como puente entre dos sistemas

Servicios de modernización de aplicaciones y bases de datos

IBM Consulting y Google Cloud ayudan a las organizaciones a modernizar sus aplicaciones y bases de datos más críticas, más rápido y con mayor confianza. En conjunto, combinamos una profunda experiencia en la industria con capacidades de descubrimiento, refactorización y migración impulsadas por IA, incluido IBM Txture, para transformar las cargas de trabajo de misión crítica en arquitecturas seguras y nativas de la nube en Google Cloud. El resultado: mayor agilidad y resiliencia, mayor productividad de los desarrolladores y sistemas centrales listos para consumir e integrar la IA a escala, desbloqueando la innovación sin interrupciones.

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Ilustración con nubes conectadas por líneas

Modernizar la gestión de amenazas y proteger los servicios en la nube

IBM y Google ofrecen servicios gestionados de ciberseguridad diseñados para ayudar a las organizaciones a mantenerse un paso adelante de las amenazas cibernéticas en evolución, al tiempo que simplifican las operaciones de seguridad diarias. Al combinar la inteligencia de amenazas impulsada por IA de Google y las capacidades en la nube con la profunda experiencia en seguridad de IBM y el liderazgo global en servicios gestionados, las organizaciones obtienen una detección y respuesta continuas y proactivas a las amenazas, sin la carga de gestionarlas por sí solas. Este servicio cambia las operaciones de seguridad del monitoreo reactivo a la gestión de amenazas inteligente y adaptativa, lo que ayuda a reducir la complejidad operativa, mejorar la resiliencia y controlar los costos en todos los entornos de nube. Con tecnología de Google. Gestionado por IBM.

 

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Patrón de contornos circulares repetidos con arcos de colores y pequeños puntos en azul, morado y rojo sobre un fondo blanco.
Avión de Airbus
El éxito de nuestros clientes Cierres financieros de fin de mes un 40 % más rápidos: el Airbus A220 despega con IBM para migrar cargas de trabajo críticas a Google Cloud Platform (GCP) Lea el estudio de caso Lea el estudio de caso

IBM en Google Cloud Marketplace

IBM y Google Cloud ofrecen a los clientes la posibilidad de obtener un mayor valor al optar por adquirir y desplegar tecnología de IBM en Google Cloud.

Con acceso a Google Cloud Marketplace y la capacidad de utilizar su gasto comprometido en ofertas de IBM, obtiene más opciones, más valor y resultados más rápidos. IBM watsonx.data ya está disponible en Google Cloud Marketplace, unificando y gobernando los datos empresariales en todos los entornos para reducir los costos de analytics e impulsar la IA a escala.
Una representación digital que interpreta la transformación a través de figuras y patrones geométricos de CATK Renders Collection.
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Siguientes pasos

Vea cómo IBM Consulting puede ayudarle a tener éxito, dondequiera que se encuentre en su recorrido hacia la nube y la IA.

  1. Explore IBM Consulting para Google Cloud
  2. Ver anuncios de IBM en Google Cloud Marketplace

Las alianzas estratégicas de IBM son colaboraciones entre IBM y otras organizaciones para desarrollar y entregar soluciones innovadoras que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos empresariales. Estas asociaciones suelen implicar esfuerzos conjuntos de desarrollo, comercialización y venta, y pueden abarcar diversas industrias y tecnologías. Al trabajar juntos, IBM y sus socios pueden combinar su experiencia, recursos y tecnologías para crear valor para los clientes e impulsar el crecimiento de ambas partes.

Las asociaciones estratégicas de IBM pueden ayudar a los clientes proporcionando acceso a tecnología líder y servicios de consultoría, mejorando la experiencia del cliente e impulsando el crecimiento del negocio. Al colaborar con IBM y sus socios, los clientes pueden beneficiarse de la experiencia, los recursos y las tecnologías combinados de la asociación. Esta colaboración puede llevar a la creación de soluciones innovadoras que se adapten a las necesidades específicas del cliente.

Además, puede ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos de negocio de manera más eficiente y efectiva. Además, las alianzas estratégicas de IBM también pueden permitir a los clientes mantenerse a la vanguardia en términos de tecnología y tendencias de la industria al proporcionar acceso a las últimas innovaciones y mejores prácticas.

Únase a IBM Partner Plus para empezar.