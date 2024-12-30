Plataforma de activos digitales - IBM Hyper Protect

La adopción de activos digitales como criptomonedas, tokens no fungibles, blockchain y libros de contabilidad distribuidos, contratos inteligentes y otros conceptos y tecnologías nativos de blockchain se está acelerando rápidamente tanto en el ámbito minorista como en el comercial.
A medida que los activos digitales maduran, los inversionistas institucionales mueven los mercados y las empresas financieras tokenizan clases de activos que antes no tenían liquidez, como bonos corporativos, bienes raíces y derivados.
Para participar en este nuevo panorama financiero y desbloquear el poder transformador de las tecnologías de registros contables distribuidos, las empresas necesitan la capacidad de almacenar y transferir activos digitales de forma segura y rápida y mantener el control de sus claves de cifrado.
Para custodias de activos digitales, intercambios, proveedores de emisión y blockhains autorizados que deben proteger claves privadas, aplicaciones y datos, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform es un entorno de alojamiento seguro que proporciona seguridad de extremo a extremo.
En las instalaciones o en la nube, el entorno de aplicaciones abiertas de IBM está diseñado para una informática confiable.
IBM® Cloud Hyper Protect Services en LinuxONE mantiene las aplicaciones y las claves privadas sumamente seguras pero accesibles.
Los especialistas en regulación y riesgo de custodia y criptomonedas de IBM lideran la industria.
Evite la pérdida irrecuperable de activos por ciberataques y percances.
En las instalaciones o en la nube, Hyper Protect Digital Assets Platform proporciona un entorno sólido para la gestión de activos digitales. Hay muchas formas de crear una plataforma de activos digitales con IBM.
Los clientes pueden crear la plataforma Hyper Protect Digital Assets Platform en IBM Cloud a partir de Hyper Protect Virtual Servers, Hyper Protect Crypto Services y Hyper Protect Database as a Service.
Los clientes pueden optar por construir la plataforma Hyper Protect Digital Assets Platform en una nube local utilizando Hyper Protect Virtual Servers con la tecnología de LinuxONE.
Los clientes pueden crear una plataforma de nube híbrida comenzando con Hyper Protect Virtual Servers y agregando Hyper Protect Crypto Services.
Este proveedor suizo de infraestructura crítica para la seguridad ayuda a los grandes bancos a gestionar los activos digitales con Hyper Protect Services.
Esta plataforma suiza de información financiera de código abierto utiliza Hyper Protect Services para ayudar a habilitar la protección y privacidad de la infraestructura de datos.
Esta empresa de software empresarial está ayudando a los clientes a escalar la tecnología blockchain al mismo tiempo que ofrece altos niveles de rendimiento, cumplimiento y privacidad de datos.
Hex Trust, una plataforma de custodia de activos digitales, creó su oferta Hex Safe en tecnologías de IBM para lograr la combinación ideal de seguridad, rendimiento, estabilidad y apertura.
CDG, una empresa de productos y servicios de infraestructura financiera, abre el mundo de los activos digitales incluso a las instituciones más reguladas con su plataforma Sentry.
Libere todo el potencial de las tecnologías blockchain y de contabilidad distribuida.