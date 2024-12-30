Plataforma de activos digitales - IBM Hyper Protect

La adopción de activos digitales como criptomonedas, tokens no fungibles, blockchain y libros de contabilidad distribuidos, contratos inteligentes y otros conceptos y tecnologías nativos de blockchain se está acelerando rápidamente tanto en el ámbito minorista como en el comercial.

A medida que los activos digitales maduran, los inversionistas institucionales mueven los mercados y las empresas financieras tokenizan clases de activos que antes no tenían liquidez, como bonos corporativos, bienes raíces y derivados.

Para participar en este nuevo panorama financiero y desbloquear el poder transformador de las tecnologías de registros contables distribuidos, las empresas necesitan la capacidad de almacenar y transferir activos digitales de forma segura y rápida y mantener el control de sus claves de cifrado.

Para custodias de activos digitales, intercambios, proveedores de emisión y blockhains autorizados que deben proteger claves privadas, aplicaciones y datos, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform es un entorno de alojamiento seguro que proporciona seguridad de extremo a extremo.