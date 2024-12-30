Plataforma de activos digitales - IBM Hyper Protect

Un entorno de alojamiento altamente seguro para proteger claves privadas, aplicaciones y datos
¿Qué son los activos digitales y por qué son importantes?

La adopción de activos digitales como criptomonedas, tokens no fungibles, blockchain y libros de contabilidad distribuidos, contratos inteligentes y otros conceptos y tecnologías nativos de blockchain se está acelerando rápidamente tanto en el ámbito minorista como en el comercial.

A medida que los activos digitales maduran, los inversionistas institucionales mueven los mercados y las empresas financieras tokenizan clases de activos que antes no tenían liquidez, como bonos corporativos, bienes raíces y derivados.

Para participar en este nuevo panorama financiero y desbloquear el poder transformador de las tecnologías de registros contables distribuidos, las empresas necesitan la capacidad de almacenar y transferir activos digitales de forma segura y rápida y mantener el control de sus claves de cifrado.

Para custodias de activos digitales, intercambios, proveedores de emisión y blockhains autorizados que deben proteger claves privadas, aplicaciones y datos, IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform es un entorno de alojamiento seguro que proporciona seguridad de extremo a extremo.
Aumente las capacidades informáticas confidenciales

En las instalaciones o en la nube, el entorno de aplicaciones abiertas de IBM está diseñado para una informática confiable.
Mejore la custodia de activos digitales

IBM® Cloud Hyper Protect Services en LinuxONE mantiene las aplicaciones y las claves privadas sumamente seguras pero accesibles.
Satisfaga los requisitos regulatorios

Los especialistas en regulación y riesgo de custodia y criptomonedas de IBM lideran la industria.
Tecnología de clave privada de alta seguridad

Evite la pérdida irrecuperable de activos por ciberataques y percances.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
Tome el control exclusivo de las claves de cifrado en un sistema de administración de claves de un solo cliente con módulos de seguridad de hardware.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
Obtenga autoridad completa sobre servidores virtuales basados en Linux para cargas de trabajo con datos confidenciales e IP empresarial en la nube.
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
Aprovisione, administre, mantenga y monitoree bases de datos, incluidas MongoDB y PostgreSQL, en un entorno 100 % a prueba de manipulaciones.
IBM Operational Decision Manager
Descubra, capture, analice, automatice y regule decisiones empresariales basadas en reglas, localmente o en la nube
IBM Secure Execution for Linux®
Aísle las cargas de trabajo con granularidad, escale y protéjalas de las ciberamenazas a través de un entorno de ejecución confiable. (100 KB)
IBM LinuxONE III
LinuxONE III ofrece cifrado en cualquier lugar, desarrollo nativo en la nube y ciberresiliencia.

METACO aumenta la seguridad y la escalabilidad del cliente con las tecnologías de IBM

Este proveedor suizo de infraestructura crítica para la seguridad ayuda a los grandes bancos a gestionar los activos digitales con Hyper Protect Services.
DIA utiliza Hyper Protect Services para llevar la computación confidencial a Oracle

Esta plataforma suiza de información financiera de código abierto utiliza Hyper Protect Services para ayudar a habilitar la protección y privacidad de la infraestructura de datos.
R3 amplía las capacidades de blockchain con IBM LinuxONE

Esta empresa de software empresarial está ayudando a los clientes a escalar la tecnología blockchain al mismo tiempo que ofrece altos niveles de rendimiento, cumplimiento y privacidad de datos.
Hex Trust impulsa el rápido crecimiento empresarial con la innovación de blockchain

Hex Trust, una plataforma de custodia de activos digitales, creó su oferta Hex Safe en tecnologías de IBM para lograr la combinación ideal de seguridad, rendimiento, estabilidad y apertura.
CDG elige IBM Cloud Hyper Protect Services para proteger su plataforma de custodia

CDG, una empresa de productos y servicios de infraestructura financiera, abre el mundo de los activos digitales incluso a las instituciones más reguladas con su plataforma Sentry.
Unbound Tech e IBM desbloquean liquidez y seguridad para la gestión de activos digitales

Unbound trabajó con las tecnologías de IBM para crear la solución The Unbound Crypto Asset Security Platform, que ofrece beneficios lucrativos para los proveedores de servicios de activos digitales.
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
Descubra cómo IBM Hyper Protect Digital Assets Platform proporciona a los clientes un entorno sólido para la gestión de activos digitales.
Salvaguardar los activos digitales
Descubra cómo IBM Hyper Protect Virtual Servers ofrecen una protección holística para garantizar el control de sus claves privadas.
Cómo asegurar y acelerar las plataformas blockchain empresariales
Descubra cómo el cifrado y el descifrado más rápidos hacen que sea más práctico para las organizaciones cifrar de forma generalizada el 100 % de los datos.
Serie Brunch and Learn
Refuerce su comprensión de la seguridad en la nube, los activos digitales, blockchain y mucho más con esta serie de presentaciones en video.
Cree un servidor de firma digital de curva de Edwards
Utilice este patrón de código que le muestra cómo crear y ejecutar una aplicación de servidor de firma de ejemplo.
Empiece a usar

Libere todo el potencial de las tecnologías blockchain y de contabilidad distribuida.

