Plataforma de recursos digitales

Protección del futuro de los recursos digitales

La rápida adopción de recursos digitales, entre ellos las criptomonedas, los activos tokenizado, los tokens no fungibles (NFT) y las aplicaciones de blockchain, está transformando los ecosistemas financieros. Para liderar en esta era, las empresas deben proteger las claves criptográficas, los datos y las aplicaciones en entornos híbridos con una infraestructura confiable y escalable.
Generamos confianza en la economía digital

IBM proporciona una infraestructura segura y escalable para facilitar la custodia de recursos digitales, plataformas de intercambio, emisión de tokens y redes blockchain autorizadas. Esta base ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos regulatorios, reforzar la resiliencia y generar confianza duradera en toda la economía digital.
Impulse las capacidades de computación confidencial

Aísle las cargas de trabajo a escala en un entorno de ejecución confiable que refuerce la protección contra amenazas cibernéticas emergentes.
Más allá de la seguridad físicamente aislada

Habilite la comunicación entre endpoints de forma segura sin que estén conectados directamente, mejorando así la seguridad de las transacciones.
Proceda con el cumplimiento normativo con confianza

Cumpla con las cambiantes regulaciones globales de los recursos digitales con confianza para acelerar la innovación segura y el crecimiento del mercado.
Protección avanzada de claves privadas

Proteja los recursos digitales y evite pérdidas irrecuperables derivadas de ciberataques o errores humanos con gestión de claves segura.

Productos relevantes

A medida que las industrias adoptan recursos digitales, IBM proporciona soluciones de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial que protegen las claves criptográficas, permiten transacciones confiables y respaldan las iniciativas de tokenización y monedas digitales. Estas soluciones habilitan a las organizaciones para innovar de forma segura y con confianza.
IBM® Digital Asset Haven

Una plataforma integral desarrollada para ayudar a las instituciones a gestionar y escalar de forma segura las operaciones con recursos digitales.
IBM Hyper Protect Virtual Servers

Obtenga pleno control sobre servidores virtuales basados en Linux para cargas de trabajo confidenciales, garantizando así privacidad de datos y confianza operativa.
IBM® Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

Habilite flujos de trabajo de procesos de firma seguros y apartados en entornos totalmente aislados para ofrecer custodia y aprobaciones confiables de los recursos digitales.
IBM LinuxONE 5

Experimente seguridad empresarial, rendimiento y escalabilidad inigualables para Linux y cargas de trabajo de código abierto en la nube híbrida y la IA.
Linux on IBM Z®

Una plataforma empresarial escalable y segura que une la flexibilidad de Linux con el rendimiento y la sustentabilidad de mainframe de IBM.

Estudio de caso

Protección de la custodia de los recursos digitales a escala empresarial

Hex Trust desarrolló su plataforma de custodia (“Hex Safe”) en IBM LinuxONE e Hyper Protect Virtual Servers para combinar la flexibilidad de código abierto con la seguridad de nivel bancario. El resultado: gestión segura de claves a escala, innovación rápida y sólida ventaja competitiva.

 Lea el estudio de caso de Hex Trust
