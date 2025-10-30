Plataforma de recursos digitales

Infraestructura extremadamente segura de extremo a extremo con soluciones para proteger sus activos, transacciones y claves privadas
La rápida adopción de recursos digitales, entre ellos las criptomonedas, los activos tokenizado, los tokens no fungibles (NFT) y las aplicaciones de blockchain, está transformando los ecosistemas financieros. Para liderar en esta era, las empresas deben proteger las claves criptográficas, los datos y las aplicaciones en entornos híbridos con una infraestructura confiable y escalable.
IBM proporciona una infraestructura segura y escalable para facilitar la custodia de recursos digitales, plataformas de intercambio, emisión de tokens y redes blockchain autorizadas. Esta base ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos regulatorios, reforzar la resiliencia y generar confianza duradera en toda la economía digital.
Aísle las cargas de trabajo a escala en un entorno de ejecución confiable que refuerce la protección contra amenazas cibernéticas emergentes.
Habilite la comunicación entre endpoints de forma segura sin que estén conectados directamente, mejorando así la seguridad de las transacciones.
Cumpla con las cambiantes regulaciones globales de los recursos digitales con confianza para acelerar la innovación segura y el crecimiento del mercado.
Proteja los recursos digitales y evite pérdidas irrecuperables derivadas de ciberataques o errores humanos con gestión de claves segura.
A medida que las industrias adoptan recursos digitales, IBM proporciona soluciones de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial que protegen las claves criptográficas, permiten transacciones confiables y respaldan las iniciativas de tokenización y monedas digitales. Estas soluciones habilitan a las organizaciones para innovar de forma segura y con confianza.
Una plataforma integral desarrollada para ayudar a las instituciones a gestionar y escalar de forma segura las operaciones con recursos digitales.
Obtenga pleno control sobre servidores virtuales basados en Linux para cargas de trabajo confidenciales, garantizando así privacidad de datos y confianza operativa.
Habilite flujos de trabajo de procesos de firma seguros y apartados en entornos totalmente aislados para ofrecer custodia y aprobaciones confiables de los recursos digitales.
Experimente seguridad empresarial, rendimiento y escalabilidad inigualables para Linux y cargas de trabajo de código abierto en la nube híbrida y la IA.
Hex Trust desarrolló su plataforma de custodia (“Hex Safe”) en IBM LinuxONE e Hyper Protect Virtual Servers para combinar la flexibilidad de código abierto con la seguridad de nivel bancario. El resultado: gestión segura de claves a escala, innovación rápida y sólida ventaja competitiva.