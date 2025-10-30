Plataforma de recursos digitales

La rápida adopción de recursos digitales, entre ellos las criptomonedas, los activos tokenizado, los tokens no fungibles (NFT) y las aplicaciones de blockchain, está transformando los ecosistemas financieros. Para liderar en esta era, las empresas deben proteger las claves criptográficas, los datos y las aplicaciones en entornos híbridos con una infraestructura confiable y escalable.