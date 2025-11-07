IBM® Digital Asset Haven

La base segura y escalable para su negocio de recursos digitales

Capturas de pantalla de paneles de productos superpuestas

Impulsando operaciones reguladas de activos digitales

IBM Digital Asset Haven es la columna vertebral operativa para las instituciones financieras y las empresas reguladas que ingresan a la economía de los recursos digitales. Proporciona una plataforma unificada para la gestión segura de billeteras y la orquestación de transacciones, interactuando de manera eficiente con múltiples blockchains públicas y privadas.

Su gobernanza programable basada en políticas y su diverso conjunto de interfaces fáciles de usar para los desarrolladores permiten una integración eficiente en los sistemas bancarios existentes y permiten a las instituciones adaptar de manera flexible los flujos de trabajo operativos a sus controles y procesos internos. 
Plataforma unificada para tener el control pleno de los recursos digitales

Lance, opere y escale su negocio de recursos digitales sobre una sola base integrada.
Segura y de conformidad con la normativa por diseño

Proteja los recursos digitales combinando la computación multipartita (MPC), los módulos de seguridad de hardware (HSM) y la computación confidencial de IBM, todos elementos alineados con las regulaciones globales. 
Tiempo de comercialización acelerado

Diseñada para acelerar el despliegue con servicios preintegrados para la verificación de identidad, la prevención de delitos financieros y la generación de rendimiento, entre otras cosas.

Capacidades principales

Hombre de negocios trabajando en hojas de cálculo financieras en una computadora portátil
Billeteras como servicio

Cree e integre billeteras de recursos digitales para respaldar el comercio multicadena, la creación automatizada de direcciones para depósitos simples, las notificaciones de transferencias en tiempo real, el seguimiento de saldos y el movimiento eficiente de fondos a través de controles de cumplimiento integrados y proveedores de liquidez.
Empleado trabajando en una oficina frente a una computadora con software de generación de informes de análisis
Gestión de transacciones

Orqueste y automatice las transacciones en cadena con pleno control de las políticas, inteligencia de enrutamiento y visibilidad completa del ciclo de vida. Formatee y transmita transacciones a través de múltiples blockchains con reintentos, colas y recuperación de fallas automáticos. Admite datos de reglas de viaje, optimización de tarifas, flujos de transacciones condicionales y más, todo a través de una sola API.
Centro de operaciones con seguimiento del rendimiento del mercado global y renderización con inteligencia artificial
Gobernanza y derechos programables

Defina, gestione y aplique roles de usuario detallados, licencias, controles de acceso, políticas de transacciones y validaciones finales en múltiples blockchains. Garantice plena conformidad y seguridad en todas las operaciones con recursos digitales. 
Vista en primer plano de una persona usando el llavero de RFID para el sistema de control de acceso seguro
Arquitectura de gestión de claves de próxima generación

Gestione claves a través de una combinación de computación multipartita (MPC) y módulos de seguridad de hardware (HSM) de IBM Aproveche IBM® Offline Signing Orchestrator (OSO) para transacciones de almacenamiento en frío seguras, conformes y basadas en temporizadores. Desarrollada con total garantía técnica y protección por capas para proteger operaciones con recursos digitales de manera holística. 
Retrato de un especialista en TI usando una computadora portátil en un centro de datos
Integración perfecta entre ecosistemas

Benefíciese con un gran conjunto de capacidades preintegradas de terceros que se pueden activar de inmediato, con  integraciones adicionales que se implementan de manera sencilla a través de API REST, SDK y herramientas fáciles de usar para desarrolladores. Integre de manera eficiente con los sistemas bancarios centrales, las plataformas de gestión de patrimonios y las soluciones de pago actuales.
Conozca la plataforma

Interfaz minimalista del panel de IBM Digital Asset Haven en una paleta de colores azul y blanco diseñada para la navegación de los usuarios con opciones tales como crear una billetera, invitar usuarios y programar con el SDK

Aprenda sobre la plataforma IBM Digital Asset Haven y sus capacidades en este video introductorio.
Interfaz minimalista de IBM wallet con un menú desplegable que muestra la configuración de “Nueva billetera” donde aparecen diversas redes de blockchain en un tema oscuro y etiquetas de texto claras para la navegación.

Aprenda a crear su primera billetera digital
Interfaz minimalista de IBM wallet que muestra la creación de alias de billeteras con el botón “Crear” visible en la parte inferior derecha, que incluye los campos para el nombre del alias, la descripción y la dirección de la billetera para múltiples redes.

Aprenda a crear un alias legible por humanos que se resuelva en múltiples direcciones de blockchain.
Interfaz de IBM Blockchain que muestra el texto visible “Testnet”, “Nueva transferencia”, “SpecETH” y valores numéricos, como “1” y “0”, y aparece una ventana de transferencia nueva que incluye campos para la dirección del destinatario, el monto en SpecETH, y confirmación de la transferencia.

Aprenda a simular una transacción que emplea un alias legible por humanos.

Casos de uso

Vista en primer plano del edificio de un banco histórico con detalles arquitectónicos ornamentados y la palabra “BANK” destacada en letras doradas.
Instituciones financieras

Integre servicios de recursos digitales en los canales de banca en línea existentes, permitiendo así que los clientes institucionales y de venta minorista mantengan e intercambien de forma segura recursos digitales bajo el control del banco. 
Fotografía en primer plano de un cliente realizando un pago móvil mediante la tecnología sin contacto NFC en su teléfono inteligente en una tienda minorista.
Proveedores de pago

Habilite pagos transfronterizos casi en tiempo real con la liquidación en stablecoins (criptomonedas estables), logrando así una transacción definitiva en el momento que se procesa (T+0) en cualquier blockchain compatible. 
Fotografía en primer plano de una serie de columnas clásicas con escalones.
Instituciones gubernamentales

Proteja reservas estratégicas, activos respaldados por el estado o infraestructura de moneda digital de bancos centrales con custodia de activos digitales totalmente aislada y protegida de manera integral, así como operaciones de tesorería.
Fotografía de la década de 1990 en el vestíbulo de un banco que muestra a dos mujeres realizando transacciones en papel con dos empleados cajeros y un tercer hombre usando un cajero automático integrado en el mostrador junto a las estaciones de los cajeros, con otro hombre usando un cajero automático integrado en una pared en el fondo junto a un empleado del banco que mira la pantalla de una computadora y habla con un cliente.
Proveedores de servicios bancarios básicos

Incorpore capacidades de “compra, venta y retención” de recursos digitales directamente en su plataforma, permitiendo así ofrecer servicios de recursos digitales como un módulo de servicio premium que implica un costo adicional para sus clientes de servicios financieros. 

Productos relacionados

IBM® Hyper Protect Offline Signing Orchestrator (OSO)
Permite la gestión y firma seguras de activos en entornos de almacenamiento en frío o aislados.
IBM® Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)
Ofrece computación confidencial para cargas de trabajo confidenciales en sistemas IBM Z y LinuxONE.
IBM LinuxONE
Proporciona una plataforma Linux de nivel empresarial resiliente optimizada para entornos de nube híbrida.
Linux en IBM Z
Combina la apertura de Linux con la fiabilidad de IBM® Z para una computación empresarial segura y de alto rendimiento.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo IBM Digital Asset Haven proporciona custodia de recursos digitales de grado bancario para industrias extremadamente reguladas. 

 Explore todas las soluciones de recursos digitales
