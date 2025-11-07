La base segura y escalable para su negocio de recursos digitales
IBM Digital Asset Haven es la columna vertebral operativa para las instituciones financieras y las empresas reguladas que ingresan a la economía de los recursos digitales. Proporciona una plataforma unificada para la gestión segura de billeteras y la orquestación de transacciones, interactuando de manera eficiente con múltiples blockchains públicas y privadas.
Su gobernanza programable basada en políticas y su diverso conjunto de interfaces fáciles de usar para los desarrolladores permiten una integración eficiente en los sistemas bancarios existentes y permiten a las instituciones adaptar de manera flexible los flujos de trabajo operativos a sus controles y procesos internos.
Lance, opere y escale su negocio de recursos digitales sobre una sola base integrada.
Proteja los recursos digitales combinando la computación multipartita (MPC), los módulos de seguridad de hardware (HSM) y la computación confidencial de IBM, todos elementos alineados con las regulaciones globales.
Diseñada para acelerar el despliegue con servicios preintegrados para la verificación de identidad, la prevención de delitos financieros y la generación de rendimiento, entre otras cosas.
Aprenda sobre la plataforma IBM Digital Asset Haven y sus capacidades en este video introductorio.
Aprenda a crear su primera billetera digital
Aprenda a crear un alias legible por humanos que se resuelva en múltiples direcciones de blockchain.
Aprenda a simular una transacción que emplea un alias legible por humanos.
Integre servicios de recursos digitales en los canales de banca en línea existentes, permitiendo así que los clientes institucionales y de venta minorista mantengan e intercambien de forma segura recursos digitales bajo el control del banco.
Habilite pagos transfronterizos casi en tiempo real con la liquidación en stablecoins (criptomonedas estables), logrando así una transacción definitiva en el momento que se procesa (T+0) en cualquier blockchain compatible.
Proteja reservas estratégicas, activos respaldados por el estado o infraestructura de moneda digital de bancos centrales con custodia de activos digitales totalmente aislada y protegida de manera integral, así como operaciones de tesorería.
Incorpore capacidades de “compra, venta y retención” de recursos digitales directamente en su plataforma, permitiendo así ofrecer servicios de recursos digitales como un módulo de servicio premium que implica un costo adicional para sus clientes de servicios financieros.
Descubra cómo IBM Digital Asset Haven proporciona custodia de recursos digitales de grado bancario para industrias extremadamente reguladas.