IBM Digital Asset Haven es la columna vertebral operativa para las instituciones financieras y las empresas reguladas que ingresan a la economía de los recursos digitales. Proporciona una plataforma unificada para la gestión segura de billeteras y la orquestación de transacciones, interactuando de manera eficiente con múltiples blockchains públicas y privadas.

Su gobernanza programable basada en políticas y su diverso conjunto de interfaces fáciles de usar para los desarrolladores permiten una integración eficiente en los sistemas bancarios existentes y permiten a las instituciones adaptar de manera flexible los flujos de trabajo operativos a sus controles y procesos internos.