Los servicios de analytics en IBM Cloud se pueden desplegar en la nube, on premises o en un entorno híbrido. Las soluciones de IBM Cloud, que ofrecen capacidades de inteligencia integrada a través de machine Leerrning (ML), permiten analizar fácilmente los datos y construir modelos de ML que se pueden desplegar en aplicaciones cognitivas. Combine estos servicios para revelar insights.
Colabore en equipos de todas las funciones para acceder a todos los datos confiables y a la mejor tecnología de su clase.
Emplee múltiples tecnologías de analytics para aprender de los datos y obtener nuevas respuestas para su negocio.
Brinde nuevos insights a su compañía rápidamente y mejórelos continuamente a través de iteraciones rápidas.
Comience a actuar a partir de los insights y añada inteligencia a sus procesos de negocio.