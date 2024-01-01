Soluciones de analytics en la nube

Encuentre rápidamente insights nuevos e inesperados y ofrezca resultados que cambien el negocio
Pruebe los servicios de analytics
Reunión de negocios cerca de la línea de producción de impresoras
Tome decisiones más inteligentes

Los servicios de analytics en IBM Cloud se pueden desplegar en la nube, on premises o en un entorno híbrido. Las soluciones de IBM Cloud, que ofrecen capacidades de inteligencia integrada a través de machine Leerrning (ML), permiten analizar fácilmente los datos y construir modelos de ML que se pueden desplegar en aplicaciones cognitivas. Combine estos servicios para revelar insights.
Conecte los equipos de todas las funciones

Colabore en equipos de todas las funciones para acceder a todos los datos confiables y a la mejor tecnología de su clase.
Descubra nuevos insights a partir de los datos

Emplee múltiples tecnologías de analytics para aprender de los datos y obtener nuevas respuestas para su negocio.
Acelere la entrega de insights

Brinde nuevos insights a su compañía rápidamente y mejórelos continuamente a través de iteraciones rápidas.
IBM Analytics Engine
Volvamos a centrarnos en analytics. Separe la computación del almacenamiento para crear, escalar y mantener de manera flexible sus aplicaciones de analytics.
Supervisión de Apache Spark
Este motor de procesamiento de datos de código abierto está diseñado para grandes conjuntos de datos. Obtenga la velocidad, la escalabilidad y la capacidad de programación necesarias para big data.
IBM Information Server on Cloud
Aporte flexibilidad y escalabilidad a su estrategia de información empresarial. Con InfoSphere integrate puede transformar, gobernar y entregar datos de confianza.
IBM Master Data Management on Cloud
Confíe, gobierne y actúe sobre sus datos con la extensibilidad de modelos de despliegue flexibles. Mejore la velocidad, reduzca los costos y obtenga un tiempo de creación de valor más rápido.
IBM Streams
Descubra insights en tiempo real a partir de una variedad de datos de transmisión, incluidos texto no estructurado, video y más. Convierta los volúmenes y variedades de movimiento rápido en insights.
Obtención de insights vitales en la UCI

El Hospital Universitario de Emory se asoció con IBM y el asociado de negocios de IBM Excel Medical Electronics para recopilar y analizar datos de pacientes de la UCI casi en tiempo real, brindando insights que salvan vidas hasta un 95 % más rápido.
Descubra cómo podemos ayudar a sus analytics

Comience a actuar a partir de los insights y añada inteligencia a sus procesos de negocio.

 Póngase en marcha