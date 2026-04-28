Soluciones de API Management

Cree, proteja y gestione API más rápido con un control unificado en entornos híbridos y multinube

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IBM es nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant para gestión de API
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Modernice la gestión de API con velocidad y control

Las API impulsan la transformación digital y la IA, pero los flujos de trabajo manuales, la expansión de las API y las herramientas fragmentadas ralentizan a los equipos. IBM unifica todo el ciclo de vida de las API con automatización impulsada por IA para simplificar la gestión de API, al tiempo que ofrece una gobernanza de nivel empresarial para exponer las API a agentes de IA, de modo que los desarrolladores puedan entregar más rápido sin comprometer el control.

Potenciar la entrega de API escalables

Equilibrar la velocidad con la gobernanza de API

Los cuellos de botella de seguridad y cumplimiento ralentizan la entrega de API. Los desarrolladores necesitan políticas como código y medidas de seguridad automatizadas para que los equipos puedan trabajar con rapidez y cumplir con las normas.
Experiencia coherente para desarrolladores de API

Los diversos tiempos de ejecución pueden crear diseños de API incoherentes. Con estándares unificados y portales automatizados, los equipos pueden crear e incorporarse más rápido.
Gestión del ciclo de vida de las API a escala

A medida que las organizaciones crecen, las API se multiplican más rápido. Gestione todo el ciclo de vida de la API, desde el diseño hasta el retiro, a escala con visibilidad y automatización integradas.
Observabilidad y confiabilidad de las API

Obtenga insights en tiempo real sobre el rendimiento y el uso de las API con herramientas de monitoreo unificadas para reducir el tiempo de inactividad y los errores.

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