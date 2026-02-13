Software de seguridad y gobernanza

Unifique la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia para proteger sus datos​más críticos y escalar con confianza

Garantice datos e IA confiables, seguros y en cumplimiento 

Integre confianza, seguridad y transparencia en cada parte de sus operaciones, ya sea datos, aplicaciones e IA, para que pueda innovar rápido y con confianza.​ Asegúrese de que cada capa (datos, modelos y acceso) esté gobernada y protegida para que las empresas puedan escalar la IA con confianza sin poner en riesgo el cumplimiento o el control.

Vea nuestro software en acción

Seguimiento y transparencia

IBM watsonx.governance es un kit integral de herramientas automatizadas creado para la gobernanza de modelos de IA generativa y de machine learning (ML) de la plataforma IBM watsonx. 

Innove con confianza mediante una IA responsable

Descubrimiento, gobernanza y seguridad de la IA

Evite reestructurar, reducir ciclos de aprobación, alinear con un único conjunto de métricas y acelerar el despliegue seguro de cualquier modelo en cualquier plataforma.
Cumplimiento, gestión de riesgos y mitigación de riesgos

Automatice el mapeo de cumplimiento a marcos líderes con gobernanza en tiempo real sobre identidad, datos e IA.
Gestión de identidad y acceso

Adopte una base abierta y unificada para la gestión de identidad y secretos, haciendo cumplir la confianza cero sin comprometer la agilidad.
Preparación de seguridad cuántica

Obtenga la visibilidad sobre algoritmos vulnerables, disminuyendo la exposición a ataques de “cosechar ahora, descifrar después”.​
Reconocida como líder del mercado*
 
  • Magic Quadrant para plataformas de gobernanza de datos y analytics​
 
  • Magic Quadrant para gestión de acceso 2024

Explore el software destacado de seguridad y gobernanza de IBM

IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance ayuda a gobernar, monitorear y proteger la IA empresarial a lo largo de su ciclo de vida, proporcionando transparencia sobre riesgos, seguridad y cumplimiento para que la IA pueda desplegarse responsablemente y a escala entre modelos y agentes desde cualquier plataforma.

150 %
aumento de la eficiencia operativa
58 %
reducción del tiempo de procesamiento de solicitudes de autorización de datos
IBM Vault

IBM Vault permite la gestión de la identidad de las máquinas cifrando datos confidenciales y protegiendo el acceso en función de la identidad. Con Vault, puede definir de forma centralizada identidades confiables, aplicar políticas y proteger secretos, certificados, claves y datos.

87.5 %
reducción del tiempo del help desk para problemas relacionados con contraseñas
99 %
reducción de horas dedicadas a rotaciones de secretos

IBM Verify

IBM Verify resuelve los desafíos híbridos con una IAM segura y sin fricciones que simplifica la identidad y fortalece su tejido de identidad, sin sobrecargar a los administradores.

80 %
adopción del personal de la plataforma de identidad de autoservicio
75 %
reducción del tiempo del help desk para problemas relacionados con contraseñas
IBM Guardium

IBM Guardium protege los datos críticos de la empresa frente a los riesgos actuales y emergentes, independientemente de dónde se encuentren.

<1 día
la contratación de nuevos empleados y las transferencias de personal se redujeron de una semana o más
8000
empleados con gestión de identidad segura y transparente
Dé el siguiente paso

Comience su camino en la seguridad y gobernanza con IBM. Obtenga experiencia práctica con nuestros expertos técnicos para ofrecer valor inmediato.
