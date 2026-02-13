Software de seguridad y gobernanza

Unifique la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia para proteger sus datosmás críticos y escalar con confianza
Integre confianza, seguridad y transparencia en cada parte de sus operaciones, ya sea datos, aplicaciones e IA, para que pueda innovar rápido y con confianza. Asegúrese de que cada capa (datos, modelos y acceso) esté gobernada y protegida para que las empresas puedan escalar la IA con confianza sin poner en riesgo el cumplimiento o el control.
IBM watsonx.governance es un kit integral de herramientas automatizadas creado para la gobernanza de modelos de IA generativa y de machine learning (ML) de la plataforma IBM watsonx.
Evite reestructurar, reducir ciclos de aprobación, alinear con un único conjunto de métricas y acelerar el despliegue seguro de cualquier modelo en cualquier plataforma.
Automatice el mapeo de cumplimiento a marcos líderes con gobernanza en tiempo real sobre identidad, datos e IA.
Adopte una base abierta y unificada para la gestión de identidad y secretos, haciendo cumplir la confianza cero sin comprometer la agilidad.
Obtenga la visibilidad sobre algoritmos vulnerables, disminuyendo la exposición a ataques de “cosechar ahora, descifrar después”.
IBM watsonx.governance ayuda a gobernar, monitorear y proteger la IA empresarial a lo largo de su ciclo de vida, proporcionando transparencia sobre riesgos, seguridad y cumplimiento para que la IA pueda desplegarse responsablemente y a escala entre modelos y agentes desde cualquier plataforma.
IBM Vault permite la gestión de la identidad de las máquinas cifrando datos confidenciales y protegiendo el acceso en función de la identidad. Con Vault, puede definir de forma centralizada identidades confiables, aplicar políticas y proteger secretos, certificados, claves y datos.
IBM Verify resuelve los desafíos híbridos con una IAM segura y sin fricciones que simplifica la identidad y fortalece su tejido de identidad, sin sobrecargar a los administradores.
IBM Guardium protege los datos críticos de la empresa frente a los riesgos actuales y emergentes, independientemente de dónde se encuentren.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.