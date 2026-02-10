Preguntas frecuentes sobre subcapacidades Términos y condiciones

1. ¿Un cliente aún necesita aceptar los términos de licencia de subcapacidad antes de solicitar licencias para el despliegue de subcapacidad?

Desde el 18 de julio de 2011, los términos de subcapacidad se han incluido en el acuerdo básico de IBM Passport Advantage. Los clientes pueden encontrar los términos relacionados en capacidad total y virtualización.

Sección de requisitos.

2. ¿Cómo y cuándo se ampliará el número de entornos elegibles?

Desde el inicio de la oferta de subcapacidad de Passport Advantage, IBM ha hecho continuamente que las nuevas tecnologías de virtualización de servidores sean elegibles para participar en esta opción flexible. Consulta la pestaña de Anuncios de este sitio web de preguntas frecuentes para obtener un historial adicional. IBM continuará con esa estrategia y anunciará otros entornos de virtualización elegibles a través de diversos medios. Cuando sea posible, dichos anuncios se realizarán a través del proceso normal de carta de anuncio. Pero dado el rápido cambio del mercado de tecnología de servidores virtualizados, para recibir una notificación cuando el soporte de IBM License Metric Tool para tecnologías de virtualización elegibles adicionales esté disponible, los clientes deberán suscribirse a “Mis notificaciones“ (las instrucciones se encuentran en una pregunta frecuente separada a continuación). También deben monitorear la exposición Tecnología de virtualización elegible(PDF, 40 KB) para ver si hay adiciones.

3. ¿IBM está trabajando con otros proveedores de hardware y software para ampliar la elegibilidad de subcapacidad y el soporte de ILMT?

Sí. Continuamos mejorando nuestra oferta de subcapacidad al hacer elegibles entornos de virtualización adicionales, cuando podemos asegurarnos de que tenemos la capacidad de monitorear estos entornos y articular las reglas de recuento de licencias de virtualización. IBM continuará evaluando tecnologías adicionales de virtualización de servidores en función de la demanda de los clientes y la presencia en el mercado.

4. ¿Cuánto tiempo tienen los clientes para instalar ILMT?

Los nuevos clientes de subcapacidad deben implementar IBM License Metric Tool (ILMT) dentro de los 90 días posteriores a su primer despliegue de producto de subcapacidad elegible en un entorno de virtualización elegible.

Los clientes de subcapacidad existentes deben actualizar rápidamente a nuevas versiones, lanzamientos o modificaciones cuando estén disponibles según la sección Requisitos de capacidad total y virtualización de IPAA.

Tenga en cuenta que IBM no prescribe intencionalmente un período específico para este término para adaptarse a clientes de distintos tamaños. El objetivo es que los clientes lo implementen lo antes posible, teniendo en cuenta su marco de TI específico.

5. ¿Cuáles son las excepciones al requisito de usar ILMT para licencias de subcapacidad?

Se recomienda el uso de IBM License Metric Tool para entornos basados en núcleos de capacidad completa y es obligatorio para su uso con licencias de subcapacidad. A partir del 1 de mayo de 2023, ya no se aceptarán excepciones a este requisito. Se respetará a los clientes que hayan informado manualmente debido a las excepciones ofrecidas en versiones anteriores del IPPA. Esas excepciones fueron:

﻿cuando ILMT aún no proporciona soporte para el entorno de virtualización elegible

Nota: Para recibir una notificación cuando esté disponible el soporte de ILMT para tecnologías de virtualización elegibles, los clientes deben suscribirse a “Mis notificaciones”.

Nota: Para recibir una notificación cuando esté disponible el soporte de ILMT para tecnologías de virtualización elegibles, los clientes deben suscribirse a “Mis notificaciones”. ﻿﻿Si su empresa tiene menos de 1000 empleados y contratistas, usted no es un proveedor de servicios (una entidad que proporciona servicios de tecnología de la información para clientes finales, ya sea directamente o a través de un revendedor), y no contrató a un proveedor de servicios para gestionar su entorno, y la capacidad física total de sus servidores empresariales medidos sobre una base de capacidad completa, pero licenciados bajo los términos de licencia de subcapacidad, es inferior a 1000 PVU.

si sus servidores tienen licencia a plena capacidad.



6. ¿Qué sucede si ILMT no es compatible con mi tecnología de virtualización?

Con el lanzamiento de IPPA v11, ya no se aceptan excepciones manuales. Las tecnologías no compatibles deben contabilizarse mediante licencias de capacidad completa. Si desea usar las licencias por subcapacidad, debe utilizar una tecnología de virtualización compatible. Si anteriormente era elegible para informar manualmente, hasta el 1 de enero de 2024, puede consultar la guía para su tecnología de virtualización elegible y el ejemplo de hoja de cálculo de seguimiento manual disponible en el sitio web de subcapacidad.

7. ¿Sigue siendo necesario ILMT si aumento el despliegue de productos elegibles para subcapacidad hasta la capacidad total del servidor, como se menciona en la Sección 4 del anexo de subcapacidad?

Si el aumento hasta alcanzar la capacidad total es de naturaleza temporal, ILMT debería seguir supervisando ese servidor y sus particiones. Si el aumento a la capacidad total es permanente, no se requeriría ILMT; sin embargo, IBM recomendaría que el servidor y sus particiones sigan siendo monitoreados por ILMT, especialmente si ese servidor aprovecha una tecnología de virtualización elegible, ya que incluso las configuraciones “permanentes” se pueden cambiar, tal vez sin el conocimiento del administrador de activos.

8. ¿Las licencias de subcapacidad están disponibles para los clientes de Passport Advantage y Passport Advantage Express?

Sí.

9. Si un cliente reduce la capacidad de una partición, ¿se pueden redistribuir los derechos de licencia de PVU excedentes en otro lugar?

Sí.

10. ¿Las licencias de subcapacidad están disponibles para los proveedores de servicios?

Sí.

11. ¿Por qué el periodo del informe predeterminado de ILMT es mensual cuando los términos permiten informes trimestrales?

Los términos de subcapacidad reflejan los informes trimestrales como la cantidad máxima de tiempo permitido antes de tener que analizar, conciliar y firmar los informes de ILMT. La mayoría de los clientes probablemente necesitarán realizar este esfuerzo mensualmente, por lo tanto, la configuración predeterminada. Algunos clientes, con entornos de servidor muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante informes trimestrales.



12. ¿Por qué los términos de subcapacidad e ILMT requieren informes periódicos (semanales, mensuales, trimestrales)?

En comparación con entornos de servidores con licencia de capacidad completa relativamente más estables, IBM asume mucho más riesgo al permitir la flexibilidad de licenciar su software por subcapacidad en entornos de servidores virtualizados, donde la capacidad del núcleo del procesador se puede cambiar sobre la marcha. IBM requiere ILMT para la oferta de subcapacidad para ayudar a los clientes a mantener su cumplimiento con los términos de licencias de IBM.

Sin embargo, ILMT solo proporciona los datos: el cliente debe luego analizarlos, conciliarlos y crear informes que documenten su cumplimiento continuo. La gestión de activos de TI es una disciplina financiera y el proceso de creación de estos informes es muy similar en concepto al análisis, la conciliación y la creación de informes financieros para los libros de contabilidad de un cliente. Por ejemplo, los informes iniciales generados por ILMT durante el análisis/conciliación podrían considerarse similares al esfuerzo de crear un “balance de comprobación”.

Una mala gestión de activos de TI puede dar lugar a gastos subestimados y beneficios exagerados, una preocupación para la alta dirección de cualquier empresa.

13. ¿Puede un IBM Business Partner o proveedor de servicios de IBM ayudar a un cliente a lograr el cumplimiento de la licencia?

Sí, un asociado de negocios o proveedor de servicios puede ayudar a un cliente con el cumplimiento de licencias. Muchos distribuidores de Passport Advantage ofrecen la gestión de licencias como un servicio de valor agregado.

Sin embargo, la entidad propietaria del derecho de licencia (los clientes usuarios finales en este ejemplo) es responsable en última instancia de garantizar el cumplimiento de los términos de subcapacidad. En otras palabras, los clientes pueden delegar, pero no pueden renunciar a esta responsabilidad.

14. ¿IBM tiene derecho a auditar a un cliente?

Sí, según los Acuerdos de verificación de licencia de Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM tiene derecho a auditar a los clientes.



15. ¿Cómo determina IBM si el cliente cumple con los términos y condiciones de subcapacidad?

Es responsabilidad del cliente mantener el cumplimiento de los términos y condiciones de subcapacidad. IBM se reserva el derecho de auditar el uso de los productos de software de IBM por parte de un cliente para verificar el cumplimiento. La situación de cada cliente es única y el enfoque de auditoría se adaptará para evaluar el cumplimiento específico de esos entornos.

16. ¿Cuál es la política de licencias si la capacidad del núcleo del procesador de la partición aumenta temporalmente debido a una carga de trabajo adicional?

Un aumento en la capacidad máxima del núcleo del procesador, medida en núcleos, disponible para el software de IBM requiere derechos adicionales de licencia. Los términos de licencia de IBM exigen que los clientes obtengan derechos adicionales antes de aumentar la capacidad del núcleo del procesador disponible para el software. ILMT monitorea los cambios en la capacidad del núcleo del procesador y los informa para que los clientes puedan cerciorarse de que obtuvieron suficientes derechos para cubrir estos “puntos máximos”. Los términos de licencia de IBM no permiten promediar la capacidad del núcleo del procesador ni ofrecen periodos de gracia para picos temporales en la carga de trabajo.



17. ¿Las licencias de IBM permiten un periodo de gracia o “ajustes periódicos” para cumplir con la normativa?

No, los términos de licencia de IBM no prevén un período de gracia para "ajustar". Además, los términos de las licencias de núcleos no se basan en el "uso". Tanto los términos de licencia de capacidad completa como de subcapacidad requieren la capacidad máxima (pico) del núcleo del procesador para el servidor (completo) o partición (sublímite) antes del despliegue o aumento de esa capacidad. IBM License Metric Tool monitorea el entorno de servidores virtualizados del cliente de forma continua e informa este "punto máximo" en núcleos (por métrica con licencia) por producto de software, por partición. Esto permite al cliente comparar los totales de productos de salida del informe de ILMT con su inventario de PoE de licencia para confirmar su cumplimiento.

18. ¿Qué significa realmente un "aumento en la capacidad de virtualización de un producto de subcapacidad elegible"?

Dicho incremento ocurre cada vez que aumenta la capacidad máxima de núcleos del procesador (medida en núcleos) disponible para el software, cuando la cantidad de núcleos de procesador que ejecuta la máquina o partición aumenta más allá de los derechos, o cuando pone el software a disposición de (es decir, lo instala en) otra partición en el servidor.

19. ¿Qué selección debo hacer en Mis notificaciones de IBM para recibir una notificación cuando las actualizaciones de ILMT estén disponibles?

Después de iniciar sesión en Mis notificaciones con su ID de IBM, escriba “License Metric” en la barra de búsqueda de productos, luego busque "IBM License Metric Tool" entre los productos enumerados y marque el botón de suscripción. Si no tiene un ID de IBM, visite My Account Profile.

Si no tiene un ID de IBM, visite Mi perfil de cuenta.