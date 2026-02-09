1. ¿IBM tiene derecho a auditar a un cliente?

Sí, según los términos de sus acuerdos de Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM tiene derecho a auditar a los clientes.

2. ¿Cómo determina IBM si el cliente cumple con los términos y condiciones de subcapacidad?

Es responsabilidad del cliente mantener el cumplimiento de los términos y condiciones de la subcapacidad. IBM se reserva el derecho de auditar el uso de los productos de software de IBM por parte de un cliente para verificar el cumplimiento. La situación de cada cliente es única y el enfoque de auditoría se adaptará para evaluar el cumplimiento específico de esos entornos.

3. ¿Qué ocurre si un cliente aumenta la capacidad disponible agregando un núcleo de procesador adicional sin agregar primero autorizaciones de licencia?

El cliente estaría fuera de cumplimiento. Nuestros términos de licencia exigen que los clientes obtengan derechos de licencia antes de aumentar la capacidad del núcleo del procesador para cumplir con la normativa. IBM solicitará el pago de las licencias necesarias para el núcleo de procesador adicional a partir de la fecha en que se haya agregado la capacidad adicional del núcleo de procesador (incluye cobertura retroactiva para Software Subscription and Support).

4. Si un cliente tiene varias instancias o paquetes de un producto que se ejecutan en una sola partición, ¿cómo se cuentan los núcleos?

Los núcleos se licencian según la capacidad del núcleo del procesador disponible para el software de IBM. Desde el punto de vista de las licencias, una partición puede tener cualquier cantidad de "instancias" o "paquetes" (término no definido legalmente) de un producto en ejecución; no contamos esas múltiples instancias de ese producto; solo otorgamos licencias en función del máximo (pico) núcleos de procesador asignados a esa partición y disponibles para ese producto. Si el número de instancias hace que aumente la capacidad de la partición, ILMT capturará esa "marca de agua alta" para que el cliente pueda garantizar el cumplimiento de nuestros términos.

5. ¿Las licencias de IBM permiten un periodo de gracia o "ajustes" periódicos para cumplir con la normativa?

No, los términos de licencia de IBM no prevén un período de gracia para "ajustar". Además, los términos de la licencia de PVU no se basan en el "uso". Tanto los términos de licencia de PVU de capacidad completa como de subcapacidad requieren la capacidad máxima (pico) del núcleo del procesador para el servidor/clúster de servidores (completo) o partición (sublímite) antes del despliegue o aumento de esa capacidad. IBM License Metric Tool monitorea el entorno de servidores virtualizados del cliente de forma continua e informa esta "marca de agua alta" en PVU por producto de software y partición. Esto permite al cliente comparar los totales de productos de salida del informe ILMT con su inventario de PoE de licencia para confirmar su cumplimiento

6. ¿Se requiere actualmente una herramienta para rastrear el uso de licencias de subcapacidad?

Sí, ahora se requiere el uso de IBM License Metric Tool (o IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management para las licencias de subcapacidad.