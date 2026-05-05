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Si su S&S ha caducado y está ejecutando versiones de software más antiguas, se está perdiendo las capacidades de automatización, seguridad y usabilidad de IA agéntica, y lo está haciendo sin acceso a arreglos críticos ni soporte de IBM.
Vea lo que se está perdiendo si no tiene la última versión o lanzamiento de lo siguiente.
Los usuarios de IBM MAS 9.1 pueden gestionar estratégicamente los activos, las instalaciones y la planificación de inversiones en una sola experiencia, aprovechando un nuevo asistente de IA generativa, impulsado por watsonx.ai, para aumentar la productividad de la fuerza laboral.
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IBM Db2 12.1 introduce agentes impulsados por IA que simplifican la administración, aceleran la resolución de problemas y optimizan el rendimiento para cargas de trabajo de datos de misión crítica. Las características de seguridad mejoradas proporcionan un mayor nivel de control y cumplimiento.
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IBM Cognos Analytics 12.1.2 ofrece capacidades de autoservicio infundidas con IA para acelerar y simplificar la preparación, el análisis y la generación de informes de datos. Además, 12.1.2 ofrece una versión en contenedores de la plataforma que puede ejecutar en cualquier lugar.
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Identifique y gestione el perfectamente el estado de su base de datos con las herramientas de gestión de datos de IBM® Db2. Las herramientas Db2 le ayudan a gestionar sus bases de datos, optimizar el rendimiento de las consultas, realizar copias de seguridad/restaurar, migrar y clonar sus bases de datos. Aumente la productividad y reduzca los costos, todo mientras mantiene la privacidad, seguridad e integridad de sus datos.
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IBM MQ 9.4.2 ofrece conectividad multiplataforma mejorada, mejoras en el desarrollo de aplicaciones, observabilidad, mensajería segura y confiable en todas las plataformas, capacidades de IA y rutas de modernización hacia SaaS y la nube híbrida.
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IBM Planning Analytics 2.1, con IA generativa y agéntica integrada, proporciona visibilidad inmediata de los datos, lo que facilita la elaboración automatizada de presupuestos, forecasting, informes y análisis.
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IBM ELM 7.2.0 ofrece mejoras en cuanto a facilidad de uso, seguridad y rendimiento; cuenta con agentes de IA integrados que optimizan los flujos de trabajo de desarrollo y aceleran la entrega de sistemas complejos de alta calidad.
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IBM Business Automation 25.0 ofrece una plataforma de automatización impulsada por IA que ayuda a resolver los desafíos operativos con mayor rapidez, reducir los tiempos de espera de los clientes, agilizar los procesos y minimizar los riesgos de incumplimiento.
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IBM App Connect Enterprise 13.0 ofrece una interfaz de usuario simplificada, capacidades impulsadas por IA, nuevas mejoras de automatización para acelerar el tiempo de creación de valor y reforzar la gobernanza en todos los entornos de integración.
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Una opción de soporte de software para versiones o lanzamientos de productos específicos que han alcanzado sus fechas de finalización de Base Support, lo que le da más tiempo para descargar un VRM más nuevo.
Una opción de soporte de software para productos adquiridos a través de IBM Passport Advantage que han alcanzado la finalización de Base Support para todas las versiones y lanzamientos.
Una opción de soporte de software para productos adquiridos a través de IBM Passport Advantage para los cuales se requiere un manejo de casos priorizado y objetivos de tiempo de respuesta más cortos que los disponibles con la Suscripción y Soporte estándar.
Renovar su suscripción y soporte de software (S&S) de IBM es una de las formas más rentables de proteger su inversión en software. Además, usted tiene el beneficio de la flexibilidad para modernizar cuando sea el momento adecuado, incluido el cambio a una oferta de SaaS. Visite TechXchange para ver los seminarios web recientes sobre modernización de suscripciones y anualidades (S&A).
Busque en la documentación de IBM o utilice el catálogo de productos para ver las novedades.
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Nota: Puede agregar o eliminar productos y editar sus suscripciones cuando lo desee.