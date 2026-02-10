Informes de Passport Advantage Online

Derechos de software activos y futuros: busque sus derechos activos y futuros. Puede consultar en función del tipo de derecho (es decir, comprado, renovado, asignado y futuro) y el tipo de rango de fechas del derecho (por ejemplo, comprado, renovado, asignado).

Cotizaciones de renovación de software activas: vea las cotizaciones de renovación de software abiertas para su(s) sitio(s) y consulte en función de los números de acuerdo, el número de sitio, el número de revendedor, el número de cotización o la fecha de vencimiento de la renovación.

Historial de pedidos: busque pedidos realizados por sus sitios. Puede buscar por tipo de pedido (es decir, compras, renovación, medios, software como servicio) y rango de fechas del pedido de ventas.

Historial de migración: busque las migraciones completadas por sus sitios por fecha. (Este informe solo se aplica a las transacciones de Passport Advantage)

Historial de descargas: vea las descargas de software completadas por su(s) sitio(s). Puede realizar consultas según el rango de fechas de descarga. El informe del historial de descargas de software muestra el historial según el acuerdo actual y la información del sitio registrada. Las migraciones de acuerdos no se tienen en cuenta.

Nota: Solo los usuarios autorizados pueden consultar, ver y descargar los informes enumerados anteriormente.