Comprar y renovar

Inicie sesión en Passport Advantage Online para

  • Comprar nuevo software del catálogo de ofertas populares de Passport Advantage
  • Renovar IBM Software Subscription and Support

Inicie sesión en su sitio de PAO, vaya a Comprar y renovar, y seleccione Catálogo de productos. Busque por descripción del producto, categoría y tipo de licencia (por ejemplo, Licencia y Software Subscription and Support). Si no puede localizar un producto, póngase en contacto con su IBM Business Partner o el representante de ventas de IBM local para obtener ayuda.

La funcionalidad adicional le permite:

  • Ver la cobertura que debe renovar y comprar a través de un asociado de negocios o directamente con IBM en (SRP)
  • Consultar y solicitar cotizaciones a su representante de ventas
  • Ver y almacenar el contenido de su carrito de compras
  • Consultar el estado de los pedidos realizados en los últimos 30 días o consultar un pedido específico introduciendo un número de referencia de pedido
En el menú Comprar y renovar, seleccione Renovaciones para ver todas las renovaciones pendientes de revisión o acción.

Tiene la opción de ver

  • Cotizaciones de renovación por mes
  • Detalles de la cotización de renovación por acuerdo/cliente

Cuando esté listo para renovar, tiene la opción de renovar en línea o a través de un asociado de negocios de IBM o su representante local de IBM Renewal.

  1. Cuando reciba su notificación de cotización de renovación, haga clic en Passport Advantage Online.
  2. Inicie sesión con su IBMid y contraseña para ir automáticamente a la pantalla de cotización de renovación. Allí verá su información de renovación con su número de cotización de renovación. También verá dos pestañas adicionales.
    • La pestaña Información de la cuenta proporciona información sobre su cuenta, incluido su número de cliente de IBM y la fecha de vencimiento de su renovación.
    • La pestaña Representante de ventas proporciona información de contacto de su representante de ventas de IBM.
  3. Para renovar, haga clic en el botón “Agregar al carrito de compras”.
  4. En la pantalla del carrito de compras, verá todas las líneas de pedido para la renovación de Software Subscription and Support. Observe que el paso “Precios” se completa automáticamente. En este momento tiene la opción de:
    • eliminar partidas*
    • realizar modificaciones*
    • Finalizar la compra

      *Cualquier cambio que solicite se devolverá a IBM antes de que pueda completar la renovación en línea.

  5. Para realizar su pedido, haga clic en "Ir al pago".
    • Ahora se encuentra en la pantalla Pagar: facturación y envío.
    • Lea los términos y condiciones y haga clic en "Estoy de acuerdo".
    • Haga clic en el botón "Continuar".
  6. Ahora se encuentra en la página Revisar y enviar pedido.
    • Seleccione su método de pago preferido (PPM). El pago con tarjeta de crédito es la opción predeterminada. También tiene la opción de pagar mediante orden de compra. Nota: Los métodos de pago pueden variar según el país.
    • Para pagar con tarjeta de crédito
      • Ingrese el número de su tarjeta de crédito.
      • Seleccione el mes de vencimiento de su tarjeta de crédito.
      • Seleccione el año de vencimiento de su tarjeta de crédito.
      • Ingrese el código de seguridad.
        • Para la mayoría de las tarjetas, busque un número de 3 dígitos en el reverso. Aparece después y a la derecha de su número de tarjeta.
        • Para las tarjetas American Express, busque un número de 4 dígitos en el anverso. Aparece arriba y antes o después de su número de tarjeta.
        • Cuando esté listo, haga clic en el botón "Enviar".
  7. Ahora se encuentra en la pantalla de confirmación e información del pedido. Esta pantalla muestra el número de referencia de su pedido para la renovación de Software Subscription and Support que acaba de enviar.
    • Imprima esta pantalla para guardarla para consultar posterior, ya que contiene el número de referencia de su pedido, información sobre su método de pago y la descripción de los artículos de su pedido.

Su proceso de renovación en línea finalizó.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con su equipo local de atención al cliente electrónico
Contactar ahora