Derechos de Passport Advantage Express

Los derechos son fundamentales para su experiencia de Passport Advantage e IBM Software Subscription and Support.

Por cada "Producto elegible" que compre, recibirá un Documento de titularidad ("PoE") de IBM que especifica un nivel de uso autorizado. Los PoE (respaldados por una factura o recibo de pago correspondiente) sirven como evidencia del nivel de uso autorizado del cliente.

Inicie sesión en Passport Advantage Online para:

Ver la certificación de prueba de derecho: consulte los certificados de PoE de su sitio.

Ver el inventario de derechos y los despliegues de actualización*.

Asignaciones: vea la asignación actual de derechos de licencia para su sitio.

Actualizar asignaciones de derechos: actualice la asignación actual de derechos (descarga de software, solicitudes de medios o soporte técnico) para su sitio.

Ver inventario de derechos: vea un informe resumido de la cantidad de derechos de productos para sus sitios. El informe se puede exportar o imprimir.

Registrar y realizar un seguimiento de los derechos de productos desplegados: el seguimiento de despliegue le permite registrar y realizar un seguimiento del número de derechos desplegados en un sitio determinado. Los despliegues se pueden iniciar, cambiar o ver a través del informe de asignaciones de derechos.

*Nota: Debe tener acceso a su sitio de PAO y permiso para ver y actualizar los derechos. 

  • Las asignaciones de derechos no rastrean las cantidades de despliegue.
  • Solo su contacto principal y los usuarios autorizados por el contacto principal pueden crear y actualizar datos de despliegue.
  • Los despliegues se pueden iniciar, cambiar o ver a través del Informe de asignaciones de derechos.

IBM no altera sus datos de despliegue.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con su equipo local de atención al cliente electrónico.
