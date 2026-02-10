Ver la certificación de prueba de derecho: consulte los certificados de PoE de su sitio.

Ver el inventario de derechos y los despliegues de actualización*.

Asignaciones: vea la asignación actual de derechos de licencia para su sitio.

Actualizar asignaciones de derechos: actualice la asignación actual de derechos (descarga de software, solicitudes de medios o soporte técnico) para su sitio.

Ver inventario de derechos: vea un informe resumido de la cantidad de derechos de productos para sus sitios. El informe se puede exportar o imprimir.

Registrar y realizar un seguimiento de los derechos de productos desplegados: el seguimiento de despliegue le permite registrar y realizar un seguimiento del número de derechos desplegados en un sitio determinado. Los despliegues se pueden iniciar, cambiar o ver a través del informe de asignaciones de derechos.

*Nota: Debe tener acceso a su sitio de PAO y permiso para ver y actualizar los derechos.

Las asignaciones de derechos no rastrean las cantidades de despliegue.

Solo su contacto principal y los usuarios autorizados por el contacto principal pueden crear y actualizar datos de despliegue.

Los despliegues se pueden iniciar, cambiar o ver a través del Informe de asignaciones de derechos.

IBM no altera sus datos de despliegue.