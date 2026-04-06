Tabla de unidades de conversión

para ofertas con licencia sobre gastos, ingresos o activos financieros
La siguiente Tabla de conversión se utiliza para convertir monedas locales a una Unidad de conversión común. Esto brinda al cliente el beneficio de la agregación global para licencias basadas en la moneda, proporcionando precios basados en el volumen a medida que el cliente crece.
Nota: Los factores de conversión enumerados aquí no están vinculados a las conversiones de tipos de cambio. Estos son valores estables basados en relaciones históricas entre monedas. Los factores de esta tabla permanecerán sin cambios a menos que así lo exijan cambios materiales.
Para obtener más información, póngase en contacto con su Representante de ventas de IBM.
Para usar la Tabla de conversión:
Ejemplo
Paso 1: Localice las monedas de los países aplicables para lo siguiente:
Paso 2: Divida las monedas locales entre el factor de conversión:
Resultado: 108 696 + 75 000 + 63 291 = 246 987 unidades de conversión totales requeridas
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|B
|BARÉIN
|Dinar de Baréin
|BHD
|0.38
|BANGLADÉS
|Taka
|BDT
|125.21
|BÉLGICA
|Euro
|EUR
|0.92
|BOTSUANA
|Pula
|BWP
|13.76
|BRASIL
|Real brasileño
|BRL
|5.70
|BULGARIA
|Lev búlgaro
|BGN
|1.90
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|C
|CAMERÚN
|CFA Franco BEAC
|XAF
|604.22
|CANADÁ
|Dólar canadiense
|CAD
|1.47
|CHILE
|Peso chileno
|CLF
|957.09
|CHINA
|Yuan Renminbi
|CNY
|7.36
|ISLA DE NAVIDAD
|Dólar australiano
|AUD
|1.58
|ISLAS COCOS (KEELING)
|Dólar australiano
|AUD
|1.58
|COLOMBIA
|Peso colombiano
|COP
|4292.88
|REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
|Franco congoleño
|CDF
|2870.79
|ISLAS COOK
|Dólar neozelandés
|NZD
|1.71
|COSTA RICA
|Colón de Costa Rica
|CRC
|505.80
|COSTA DE MARFIL
|CFA Franco BCEAO
|XOF
|624.14
|CROATIA
|Euro
|EUR
|0.92
|CHIPRE
|Euro
|EUR
|0.92
|REPÚBLICA CHECA
|Corona checa
|CZK
|23.10
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|D
|DINAMARCA
|Corona danesa
|DKK
|6.87
|REPÚBLICA DOMINICANA
|Peso dominicano
|DOP
|63.48
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|E
|ECUADOR
|DÓLAR ESTADOUNIDENSE
|USD
|1.00
|Egipto
|Libra egipcia
|EGP
|51.25
|ESTONIA
|Euro
|EUR
|0.92
|ETIOPÍA
|Birr etíope
|ETB
|134.61
|EURO
|Euro
|EUR
|0.92
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|F
|ISLAS FEROE
|Corona danesa
|DKK
|6.87
|FINLANDIA
|Euro
|EUR
|0.92
|FRANCIA
|Euro
|EUR
|0.92
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|G
|GABÓN
|CFA Franco BEAC
|XAF
|604.22
|ALEMANIA
|Euro
|EUR
|0.92
|GHANA
|Cedi de Ghana
|GHS
|15.52
|GRECIA
|Euro
|EUR
|0.92
|GROENLANDIA
|Corona danesa
|DKK
|6.87
|GUATEMALA
|Quetzal
|GTQ
|7.79
|GUERNSEY
|Libra británica
|GBP
|0.79
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|H
|ISLAS HEARD Y MCDONALD
|Dólar australiano
|AUD
|1.58
|HONG KONG
|Dólar de Hong Kong
|HKD
|7.78
|HUNGRÍA
|Florín
|HUF
|377.78
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|I
|ISLANDIA
|Corona de Islandia
|ISK
|140.51
|INDIA
|Rupia india
|INR
|87.36
|INDONESIA
|Rupia
|IDR
|16 170.14
|IRAK
|Dinar iraquí
|IQD
|1305.00
|IRLANDA
|Euro
|EUR
|0.92
|ISLA DE MAN
|Libra británica
|GBP
|0.79
|ISRAEL
|Nuevo séquel israelí
|ILS
|3.66
|ITALIA
|Euro
|EUR
|0.92
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|J
|JAPÓN
|Yen
|JPY
|146.02
|JERSEY
|Libra británica
|GBP
|0.79
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|K
|KAZAJISTÁN
|Tenge
|KZT
|519.32
|KENIA
|Chelín keniano
|KES
|130.22
|COREA (Corea del Sur)
|Won
|KRW
|1445.50
|KUWAIT
|Dinar kuwaití
|KWD
|0.31
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|L
|LETONIA
|Euro
|EUR
|0.92
|LÍBANO
|Libra libanesa
|LBP
|92 129.17
|LIECHTENSTEIN
|Franco suizo
|CHF
|0.86
|LITUANIA
|Euro
|EUR
|0.92
|LUXEMBURGO
|Euro
|EUR
|0.92
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|M
|MALASIA
|Ringgit malasio
|MYR
|4.48
|MALÍ
|CFA Franco BCEAO
|XOF
|624.14
|MALTA
|Euro
|EUR
|0.92
|ISLAS MARSHALL
|DÓLAR ESTADOUNIDENSE
|USD
|1.00
|MARTINICA
|Euro
|EUR
|0.92
|MAYOTTE
|Euro
|EUR
|0.92
|MÉXICO
|Peso mexicano
|MXN
|20.72
|MÓNACO
|Euro
|EUR
|0.92
|MONTENEGRO
|Euro
|EUR
|0.92
|MARRUECOS
|Dirham marroquí
|MAD
|9.73
|MOZAMBIQUE
|Metical de Mozambique
|MZN
|64.54
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|N
|NAMIBIA
|Dólar de Namibia
|NAD
|18.48
|PAÍSES BAJOS
|Euro
|EUR
|0.92
|NUEVA ZELANDA
|Dólar neozelandés
|NZD
|1.71
|NIGERIA
|Naira
|NGN
|1620.54
|NIUE
|Dólar neozelandés
|NZD
|1.71
|ISLA NORFOLK
|Dólar australiano
|AUD
|1.58
|NORUEGA
|Corona noruega
|NOK
|10.63
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|O
|OMÁN
|Rial omaní
|OMR
|0.38
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|P
|PAKISTÁN
|Rupia pakistaní
|PKR
|284.31
|PANAMÁ
|Balboa
|PAB
|1.00
|PARAGUAY
|Guaraní
|PYG
|7910.25
|PERÚ
|Nuevo Sol
|PEN
|3.71
|FILIPINAS
|Peso filipino
|PHP
|57.17
|POLONIA
|Zloty
|PLN
|3,91
|PORTUGAL
|Euro
|EUR
|0.92
|PUERTO RICO
|DÓLAR ESTADOUNIDENSE
|USD
|1.00
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|P
|CATAR
|Rial qatarí
|QAR
|3.64
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|R
|REUNIÓN
|Euro
|EUR
|0.92
|RUMANIA
|Nuevo leu rumano
|RON
|4.63
|FEDERACIÓN RUSA
|Rublo ruso
|RUB
|88.84
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|S
|SAN BARTOLOMÉ
|Euro
|EUR
|0.92
|SAN MARTÍN (PARTE FRANCESA)
|Euro
|EUR
|0.92
|SAN PEDRO Y MIQUELÓN
|Euro
|EUR
|0.92
|SAN MARINO
|Euro
|EUR
|0.92
|ARABIA SAUDÍ
|Riyal saudí
|SAR
|3.75
|SENEGAL
|CFA Franco BCEAO
|XOF
|604.22
|SERBIA
|Dinar serbio
|RSD
|107.78
|SINGAPUR
|Dólar de Singapur
|SGD
|1.37
|ESLOVAQUIA
|Euro
|EUR
|0.92
|ESLOVENIA
|Euro
|EUR
|0.92
|SUDÁFRICA
|Rand
|ZAR
|18.58
|ESPAÑA
|Euro
|EUR
|0.92
|SRI LANKA
|Rupia de Sri Lanka
|LKR
|299.58
|SVALBARD Y JAN MAYEN
|Corona noruega
|NOK
|10.63
|SUECIA
|Corona sueca
|SEK
|10.24
|SUIZA
|Franco suizo
|CHE
|0.86
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|T
|TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA
|Nuevo dólar taiwanés
|TWD
|32.77
|REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA
|Chelín tanzano
|TZS
|2654.06
|TAILANDIA
|Baht
|THB
|34.65
|TIMOR ORIENTAL
|DÓLAR ESTADOUNIDENSE
|USD
|1.00
|TOKELAU
|Dólar neozelandés
|NZD
|1.71
|TÚNEZ
|Dinar tunecino
|TND
|3.20
|TURQUÍA
|Lira turca
|TRY
|38.52
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|U
|Uganda
|Chelín ugandés
|UGX
|3685.37
|UCRANIA
|Grivna
|UAH
|42.44
|EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
|Dirham de los EAU
|AED
|3.67
|REINO UNIDO
|Libra esterlina
|GBP
|0.79
|ESTADOS UNIDOS
|DÓLAR ESTADOUNIDENSE
|USD
|1.00
|ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS
|DÓLAR ESTADOUNIDENSE
|USD
|1.00
|URUGUAY
|Peso uruguayo
|UYI
|43.94
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|V
|REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
|Bolivar Fuerte
|VEF
|89.35
|Vietnam
|Dong
|VND
|24 658.90
|ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)
|DÓLAR ESTADOUNIDENSE
|USD
|1.00
|ISLAS VÍRGENES (EE. UU.)
|DÓLAR ESTADOUNIDENSE
|USD
|1.00
|País
|Divisa
|Código
|Dividir entre
|Z
|ZAMBIA
|Kwacha zambiano
|ZMW
|28.49