Tabla de unidades de conversión

para ofertas con licencia sobre gastos, ingresos o activos financieros

La siguiente tabla de conversión se utiliza para convertir las monedas locales a una unidad de conversión común para las ofertas con licencia sobre gastos, ingresos o activos financieros. Su contacto principal y los contactos secundarios designados utilizan la gestión de cuentas para otorgar acceso a PAO y asignar roles, permisos de aplicación y privilegios de uso para su sitio de Passport Advantage.

Descripción general

La siguiente Tabla de conversión se utiliza para convertir monedas locales a una Unidad de conversión común. Esto brinda al cliente el beneficio de la agregación global para licencias basadas en la moneda, proporcionando precios basados en el volumen a medida que el cliente crece.

Nota: Los factores de conversión enumerados aquí no están vinculados a las conversiones de tipos de cambio. Estos son valores estables basados en relaciones históricas entre monedas. Los factores de esta tabla permanecerán sin cambios a menos que así lo exijan cambios materiales.

Para obtener más información, póngase en contacto con su Representante de ventas de IBM.

Instrucciones

Para usar la Tabla de conversión:

  1. Localice la moneda del país aplicable para convertir en la tabla de conversión.
  2. Divida el monto en moneda local entre el factor de conversión.
  3. Repita según sea necesario para varias monedas.

Ejemplo

Paso 1: Localice las monedas de los países aplicables para lo siguiente:

  • Factor de conversión en euros = 0.92
  • Factor de conversión del dólar estadounidense = 1.00
  • Factor de conversión de la libra esterlina = 0.79

Paso 2: Divida las monedas locales entre el factor de conversión:

  • 100 000 euros/factor de conversión de 0.92 = 108 696 unidades de conversión
  • 75 000 dólares estadounidenses/factor de conversión de 1.00 = 75 000 unidades de conversión
  • 50 000 libras esterlinas/factor de conversión de 0.79 = 63 291 unidades de conversión

Resultado: 108 696 + 75 000 + 63 291 = 246 987 unidades de conversión totales requeridas

A

PaísDivisaCódigoDividir entre
A   
ISLAS ALANDEuroEUR0.92
ARGELIADinar argelinoDZK134.33
SAMOA AMERICANADÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00
ANDORRAEuroEUR0.92
ANGOLAKwanzaAOA958.97
ARGENTINAPeso argentinoARS1,296.37
AUSTRALIADólar australianoAUD1.58
AUSTRIAEuroEUR0.92
AZERBAIYÁNManat azerbaiyanoAZN1.70

B

PaísDivisaCódigoDividir entre
B   
BARÉINDinar de BaréinBHD0.38
BANGLADÉSTakaBDT125.21
BÉLGICAEuroEUR0.92
BOTSUANAPulaBWP13.76
BRASILReal brasileñoBRL5.70
BULGARIALev búlgaroBGN1.90

C

PaísDivisaCódigoDividir entre
C   
CAMERÚNCFA Franco BEACXAF604.22
CANADÁDólar canadienseCAD1.47
CHILEPeso chilenoCLF957.09
CHINAYuan RenminbiCNY7.36
ISLA DE NAVIDADDólar australianoAUD1.58
ISLAS COCOS (KEELING)Dólar australianoAUD1.58
COLOMBIAPeso colombianoCOP4292.88
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGOFranco congoleñoCDF2870.79
ISLAS COOKDólar neozelandésNZD1.71
COSTA RICAColón de Costa RicaCRC505.80
COSTA DE MARFILCFA Franco BCEAOXOF624.14
CROATIAEuroEUR0.92
CHIPREEuroEUR0.92
REPÚBLICA CHECACorona checaCZK23.10

D

PaísDivisaCódigoDividir entre
D   
DINAMARCACorona danesaDKK6.87
REPÚBLICA DOMINICANAPeso dominicanoDOP63.48

E

PaísDivisaCódigoDividir entre
E   
ECUADORDÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00
EgiptoLibra egipciaEGP51.25
ESTONIAEuroEUR0.92
ETIOPÍABirr etíopeETB134.61
EUROEuroEUR0.92

F

PaísDivisaCódigoDividir entre
F   
ISLAS FEROECorona danesaDKK6.87
FINLANDIAEuroEUR0.92
FRANCIAEuroEUR0.92

G

PaísDivisaCódigoDividir entre
G   
GABÓNCFA Franco BEACXAF604.22
ALEMANIAEuroEUR0.92
GHANACedi de GhanaGHS15.52
GRECIAEuroEUR0.92
GROENLANDIACorona danesaDKK6.87
GUATEMALAQuetzalGTQ7.79
GUERNSEYLibra británica GBP0.79

H

PaísDivisaCódigoDividir entre
H   
ISLAS HEARD Y MCDONALDDólar australianoAUD1.58
HONG KONGDólar de Hong KongHKD7.78
HUNGRÍAFlorínHUF377.78

Tabla de unidades de conversión (continuación)

I

PaísDivisaCódigoDividir entre
I   
ISLANDIACorona de IslandiaISK140.51
INDIARupia indiaINR87.36
INDONESIARupiaIDR16 170.14
IRAKDinar iraquíIQD1305.00
IRLANDAEuroEUR0.92
ISLA DE MANLibra británicaGBP0.79
ISRAELNuevo séquel israelíILS3.66
ITALIAEuroEUR0.92

J

PaísDivisaCódigoDividir entre
J   
JAPÓNYenJPY146.02
JERSEYLibra británicaGBP0.79

K

PaísDivisaCódigoDividir entre
K   
KAZAJISTÁNTengeKZT519.32
KENIAChelín kenianoKES130.22
COREA (Corea del Sur)WonKRW1445.50
KUWAITDinar kuwaitíKWD0.31

L

PaísDivisaCódigoDividir entre
L   
LETONIAEuroEUR0.92
LÍBANOLibra libanesaLBP92 129.17
LIECHTENSTEINFranco suizoCHF0.86
LITUANIAEuroEUR0.92
LUXEMBURGOEuroEUR0.92

M

PaísDivisaCódigoDividir entre
M   
MALASIARinggit malasioMYR4.48
MALÍCFA Franco BCEAOXOF624.14
MALTAEuroEUR0.92
ISLAS MARSHALLDÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00
MARTINICAEuroEUR0.92
MAYOTTEEuroEUR0.92
MÉXICOPeso mexicanoMXN20.72
MÓNACOEuroEUR0.92
MONTENEGROEuroEUR0.92
MARRUECOSDirham marroquíMAD9.73
MOZAMBIQUEMetical de MozambiqueMZN64.54

N

PaísDivisaCódigoDividir entre
N   
NAMIBIADólar de NamibiaNAD18.48
PAÍSES BAJOSEuroEUR0.92
NUEVA ZELANDADólar neozelandésNZD1.71
NIGERIANairaNGN1620.54
NIUEDólar neozelandésNZD1.71
ISLA NORFOLKDólar australianoAUD1.58
NORUEGACorona noruegaNOK10.63

O

PaísDivisaCódigoDividir entre
O   
OMÁNRial omaníOMR0.38

P

PaísDivisaCódigoDividir entre
P   
PAKISTÁNRupia pakistaníPKR284.31
PANAMÁBalboaPAB1.00
PARAGUAYGuaraníPYG7910.25
PERÚNuevo SolPEN3.71
FILIPINASPeso filipinoPHP57.17
POLONIAZlotyPLN3,91
PORTUGALEuroEUR0.92
PUERTO RICODÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00

Tabla de unidades de conversión (continuación)

P

PaísDivisaCódigoDividir entre
P   
CATARRial qataríQAR3.64

R

PaísDivisaCódigoDividir entre
R   
REUNIÓNEuroEUR0.92
RUMANIANuevo leu rumanoRON4.63
FEDERACIÓN RUSARublo rusoRUB88.84

S

PaísDivisaCódigoDividir entre
S   
SAN BARTOLOMÉEuroEUR0.92
SAN MARTÍN (PARTE FRANCESA)EuroEUR0.92
SAN PEDRO Y MIQUELÓNEuroEUR0.92
SAN MARINOEuroEUR0.92
ARABIA SAUDÍRiyal saudíSAR3.75
SENEGALCFA Franco BCEAOXOF604.22
SERBIADinar serbioRSD107.78
SINGAPURDólar de SingapurSGD1.37
ESLOVAQUIAEuroEUR0.92
ESLOVENIAEuroEUR0.92
SUDÁFRICARandZAR18.58
ESPAÑAEuroEUR0.92
SRI LANKARupia de Sri LankaLKR299.58
SVALBARD Y JAN MAYENCorona noruegaNOK10.63
SUECIACorona suecaSEK10.24
SUIZAFranco suizoCHE0.86

T

PaísDivisaCódigoDividir entre
T   
TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINANuevo dólar taiwanésTWD32.77
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIAChelín tanzanoTZS2654.06
TAILANDIABahtTHB34.65
TIMOR ORIENTALDÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00
TOKELAUDólar neozelandésNZD1.71
TÚNEZDinar tunecinoTND3.20
TURQUÍALira turcaTRY38.52

U

PaísDivisaCódigoDividir entre
U   
UgandaChelín ugandésUGX3685.37
UCRANIAGrivnaUAH42.44
EMIRATOS ÁRABES UNIDOSDirham de los EAUAED3.67
REINO UNIDOLibra esterlinaGBP0.79
ESTADOS UNIDOSDÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00
ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE ESTADOS UNIDOSDÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00
URUGUAYPeso uruguayoUYI43.94

V

PaísDivisaCódigoDividir entre
V   
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELABolivar FuerteVEF89.35
VietnamDongVND24 658.90
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)DÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00
ISLAS VÍRGENES (EE. UU.)DÓLAR ESTADOUNIDENSEUSD1.00

Z

PaísDivisaCódigoDividir entre
Z   
ZAMBIAKwacha zambianoZMW28.49