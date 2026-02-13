Software de integración y resiliencia

Construya una base conectada y resiliente para la empresa agéntica
La empresa agéntica comienza con una pila tecnológica diseñada para IA. Para poner a los agentes a trabajar en diferentes operaciones, se necesita una base segura y conectada que integre nube híbrida, aplicaciones, datos y redes. Ayudamos a los equipos de TI a orquestar la automatización inteligente a escala, permitiendo a la IA anticipar problemas, optimizar el rendimiento y actuar en tiempo real. Los resultados: mayor resiliencia, innovación más rápida y TI que impulse un crecimiento empresarial medible.
Acelere la adopción de la IA con datos híbridos e integración para ejecutar agentes y modelos a través de pilas de TI fragmentadas.
Automatización que identifica, prioriza y resuelve continuamente los riesgos antes de que los usuarios o auditores los vean.
Automatización que conecta la detección con la corrección para mantener resiliencia y rendimiento.
Optimice y escale las operaciones de activos e instalaciones unificando los datos fragmentados de activos, órdenes de trabajo e inventarios.
Modernice más rápido, reduzca la dependencia de los proveedores y fortalezca la resiliencia, manteniendo el tiempo de actividad en complejos patrimonios híbridos.
Observabilidad de resiliencia de mainframe impulsada por IA, para mantener el tiempo de actividad y la confiabilidad del servicio.
Integre aplicaciones empresariales en minutos: elimine el trabajo manual, manténgase competitivo y vaya al ritmo de sus clientes y de su crecimiento.
IBM webMethods Hybrid Integration ofrece un iPaaS unificado para agentes, LLM, aplicaciones, APIs, B2B y datos, escalando la agilidad en ubicaciones, entornos y equipos.
IBM Concert es una plataforma de automatización tecnológica impulsada por la IA generativa que agiliza la gestión de aplicaciones y genera insights de IA aplicables en la práctica.
IBM Instana aprovecha el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.
IBM Turbonomic automatiza la gestión de recursos para garantizar un rendimiento en entornos multinube mientras reduce costos de TI.
IBM JSphere Suite for Java ofrece soluciones flexibles para modernizar rápidamente y prolongar la vida útil de sus aplicaciones Java empresariales.
IBM Maximo Application Suite es una solución unificada de gestión del ciclo de vida de activos e instalaciones que optimiza el mantenimiento, la inspección y la confiabilidad de su equipamiento e infraestructura.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.