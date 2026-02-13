Software de integración y resiliencia

Construya una base conectada y resiliente para la empresa agéntica

Representación 3D de azulejos planos de inteligencia artificial y automatización, con iconos coloridos en tonos de azul y púrpura

Aproveche la IA para convertir su pila de TI en un impulso de crecimiento

La empresa agéntica comienza con una pila tecnológica diseñada para IA. Para poner a los agentes a trabajar en diferentes operaciones, se necesita una base segura y conectada que integre nube híbrida, aplicaciones, datos y redes. Ayudamos a los equipos de TI a orquestar la automatización inteligente a escala, permitiendo a la IA anticipar problemas, optimizar el rendimiento y actuar en tiempo real. Los resultados: mayor resiliencia, innovación más rápida y TI que impulse un crecimiento empresarial medible.

Mire nuestra tecnología en acción

Desbloquee rendimiento confiable de extremo a extremo

Integración empresarial de IA agéntica

Acelere la adopción de la IA con datos híbridos e integración para ejecutar agentes y modelos a través de pilas de TI fragmentadas.
Resiliencia de TI

Automatización que identifica, prioriza y resuelve continuamente los riesgos antes de que los usuarios o auditores los vean.​
Observabilidad de toda la pila

Automatización que conecta la detección con la corrección para mantener resiliencia y rendimiento.​
Operaciones de activos e instalaciones

Optimice y escale las operaciones de activos e instalaciones unificando los datos fragmentados de activos, órdenes de trabajo e inventarios.
Modernización de aplicaciones de Java

Modernice más rápido, reduzca la dependencia de los proveedores y fortalezca la resiliencia, manteniendo el tiempo de actividad en complejos patrimonios híbridos.
Operaciones de mainframe

Observabilidad de resiliencia de mainframe impulsada por IA, para mantener el tiempo de actividad y la confiabilidad del servicio.​
Automatización del flujo de trabajo

Integre aplicaciones empresariales en minutos: elimine el trabajo manual, manténgase competitivo y vaya al ritmo de sus clientes y de su crecimiento.
Logotipo de Gartner

Reconocida como líder del mercado*
 
  • Magic Quadrant para API Management 2025
 
  • Magic Quadrant para gestión de contenedores (Red Hat) 2025​
 
  • Magic Quadrant para plataformas de observabilidad 2025

Explore software destacado de integración y resiliencia de IBM

IBM webMethods Hybrid Integration

IBM webMethods Hybrid Integration ofrece un iPaaS unificado para agentes, LLM, aplicaciones, APIs, B2B y datos, escalando la agilidad en ubicaciones, entornos y equipos.

176 %
retorno de la inversión (ROI) en tres años
40 %
reducción del tiempo de inactividad de las aplicaciones
Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) de IBM webMethods Hybrid Integration
captura de pantalla pantalla de la IU de Concert Arena

IBM Concert

IBM Concert es una plataforma de automatización tecnológica impulsada por la IA generativa que agiliza la gestión de aplicaciones y genera insights de IA aplicables en la práctica.

62 %
evaluación más rápida de la postura de resiliencia a nivel empresarial por aplicación
90 %
reducción en el tiempo de mitigación de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE, por sus siglas en inglés)

IBM Instana

IBM Instana aprovecha el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.

80 %
investigación más rápida de incidentes
70 %
aumento en la disponibilidad del nivel de servicio
Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) de monitoreo de Full Stack Observability en tiempo real e integral del producto Instana
captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) de kubernetes on cloud

IBM Turbonomic

IBM Turbonomic automatiza la gestión de recursos para garantizar un rendimiento en entornos multinube mientras reduce costos de TI. 

15 %
ahorro en costos informáticos en todos los centros de datos.
30 %
Menores costos de licencia VMware

IBM JSphere Suite for Java

IBM JSphere Suite for Java ofrece soluciones flexibles para modernizar rápidamente y prolongar la vida útil de sus aplicaciones Java empresariales.

70 %
reducción en el plazo de modernización de aplicaciones
54 %
Uso reducido de CPU
captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto JSphere AMA
Captura de pantalla del panel de gestión operativo

IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite es una solución unificada de gestión del ciclo de vida de activos e instalaciones que optimiza el mantenimiento, la inspección y la confiabilidad de su equipamiento e infraestructura.

47 %
reducción del tiempo de inactividad no planeado
26 %
mayor productividad para los técnicos
Dé el siguiente paso

Comience su camino de integración y resiliencia con IBM. Obtenga experiencia práctica con nuestros expertos técnicos para ofrecer valor inmediato.
